3i / atlas

Olyan folyadékot hozott a 3I/ATLAS, amit még sosem látott az emberiség

Rendkívüli kémiai összetétele van a távoli csillagrendszerből érkezett híres objektumnak. A 3I/ATLAS nevű csillagközi látogató olyan extrém mennyiségű nehézvizet hordoz, amely messze meghaladja a Naprendszerünkben tapasztalt értékeket. A Nature Astronomy folyóiratban közzétett tanulmány szerint az objektum a miénknél jóval fagyosabb és sugárzásszegényebb környezetben született.
A 3I/ATLAS mindössze a harmadik olyan ismert égi vándor, amely a csillagközi térből érkezett hozzánk. Az égitest elemzése során kiderült, hogy vízmolekuláinak jelentős része deutériumot tartalmaz, ami értékes nyomokat szolgáltat az objektum eredeti, idegen környezetéről – számolt be a felfedezésről a rangos csillagászati folyóirat tanulmánya

A 3I/ATLAS csillagközi üstökös különleges vízkészlete az űr mélyéről
Fotó: Google Gemini AI

A 3I/ATLAS rejtélye: a nehézvíz mint kémiai ujjlenyomat

Míg a hagyományos vízmolekulák két hidrogén- és egy oxigénatomból állnak, 

a nehézvízben a hidrogén egyik izotópja, a deutérium kap helyet.

A  3I/ATLAS üstökös döbbenetes mennyiségű nehézvizet szállít: 

a mérések szerint aránya harmincszor magasabb a naprendszerbeli társainál, és negyvenszeresen lépi túl a földi óceánok szintjét. 

Fagyos szülőhely és csillagközi viszonyok

A szakemberek a deutérium arányát egyfajta kémiai ujjlenyomatként kezelik, amiből következtetni lehet a kialakulás körülményeire. Az adatok alapján kijelenthető, hogy ez az idegen eredetű víz a Naprendszer bolygóinak bölcsőjénél jóval hidegebb régióban jött létre. A felfedezés kétséget kizáróan igazolja, hogy a galaxis más részein a bolygórendszerek fejlődése alapvetően eltérhet a miénktől. 

Hogyan vizsgálták az idegen eredetű vizet?

A kutatás sikerét a korai észlelés alapozta meg, ami lehetővé tette a részletes megfigyeléseket. A folyamat az arizonai MDM Obszervatóriumban kezdődött a gázkibocsátás elemzésével, majd a chilei ALMA rádiótávcső-rendszer segítségével határozták meg a nehézvíz pontos arányát. E csillagközi objektum elemzése mérföldkőnek számít, hiszen most először sikerült egy külső látogató vízösszetételét ilyen precizitással meghatározni. 

Újabb csillagközi látogatók nyomában

A kutatók bizakodóak: a technológia fejlődésével várhatóan egyre több hasonló objektumot sikerül majd azonosítani. Ehhez azonban elengedhetetlen a sötét éjszakai égbolt védelme, hogy a csillagászok továbbra is kiszúrhassák a távoli, halvány égitesteket. 

 

