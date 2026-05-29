Rejtett ellenségek a tányérunkon: ezekre az összetevőkre figyeljünk a boltban

A kutatók több ezer résztvevő bevonásával végeztek átfogó vizsgálatokat, amelyek során elemezték az étkezési szokásokat és azok hatását a kardiovaszkuláris egészségre. Az eredmények egyértelműen megmutatták, hogy bizonyos adalékanyagok rendszeres fogyasztása jelentősen növeli a szívbetegségek kockázatát. Következésképpen a tudósok arra figyelmeztetnek, hogy fokozottabb figyelmet kell fordítanunk az élelmiszerek összetevőinek vizsgálatára.

Figyelni kell az élelmiszerekhez kevert adalékanyagokra, mert károsíthatják az egészséget

A legveszélyesebb adalékanyagok és hatásaik a vérnyomásra

A tanulmány szerint a leginkább aggasztó adalékanyagok közé tartoznak bizonyos emulgeálószerek, mesterséges édesítőszerek és stabilizátorok. Ezek az anyagok gyakorlatilag minden feldolgozott élelmiszerben megtalálhatók, a pékáruktól kezdve a tejtermékeken át egészen a készételekig. Ráadásul sok fogyasztó nincs is tudatában annak, hogy milyen gyakran kerülnek ezek a vegyületek a szervezetébe.

A kutatás kimutatta, hogy különösen a cellulóz alapú adalékok és bizonyos foszfátok állnak szoros kapcsolatban a vérnyomás emelkedésével. Mindazonáltal a szakértők hangsúlyozzák, hogy nem kell teljesen lemondanunk a feldolgozott élelmiszerekről, azonban tudatosabb vásárlói döntéseket kell hoznunk. Az élelmiszercímkék gondos tanulmányozása és a természetes összetevőkkel készült termékek előnyben részesítése jelentősen csökkentheti a kockázatokat.

A tartósítószerek szerepe a szívegészség romlásában

A tartósítószer típusú adalékok különösen károsnak bizonyultak a vizsgálatok során. Ezeket az anyagokat elsősorban az élelmiszerek eltarthatóságának növelésére használják, ám úgy tűnik, hogy a szervezetünkben nem kívánt mellékhatásokat okozhatnak. A European Heart Journal kutatása szerint a rendszeresen nagy mennyiségű tartósítószert fogyasztó egyéneknél akár 10-15 százalékkal is magasabb volt a magas vérnyomás előfordulása.

Ennek megfelelően a szakemberek azt javasolják, hogy amennyiben lehetséges, válasszunk friss, feldolgozatlan élelmiszereket. A helyi piacokon vásárolt zöldségek és gyümölcsök, valamint az otthon készített ételek jelentősen csökkenthetik a káros adalékanyagok bevitelét. Továbbá érdemes odafigyelni a „tiszta címkéjű" termékekre, amelyek minimális számú, természetes összetevőt tartalmaznak.