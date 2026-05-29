adalékanyag

Rejtett ellenségek a tányérunkon: ezekre az összetevőkre figyeljünk a boltban

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
A modern élelmiszeripari termékek polcai tele vannak olyan ételekkel, amelyek első ránézésre ártalmatlannak tűnnek. Azonban egy friss tudományos kutatás most fényt derített arra, hogy számos általánosan használt adalékanyag komoly veszélyt jelenthet a szív- és érrendszerünkre. A European Heart Journal című rangos orvosi folyóiratban megjelent tanulmány szerint nyolc gyakori élelmiszer-adalékanyag szoros összefüggésben áll a magas vérnyomás kialakulásával.
A kutatók több ezer résztvevő bevonásával végeztek átfogó vizsgálatokat, amelyek során elemezték az étkezési szokásokat és azok hatását a kardiovaszkuláris egészségre. Az eredmények egyértelműen megmutatták, hogy bizonyos adalékanyagok rendszeres fogyasztása jelentősen növeli a szívbetegségek kockázatát. Következésképpen a tudósok arra figyelmeztetnek, hogy fokozottabb figyelmet kell fordítanunk az élelmiszerek összetevőinek vizsgálatára. 

adalékanyag MIAMI, FLORIDA - NOVEMBER 22: In this photo illustration, Froot Loops are on display on November 22, 2024 in Miami, Florida. Robert F. Kennedy, the recently appointed health secretary for the United States, has said that he is concerned that the Froot Loops cereal along with other processed foods are a potential health danger for consumers. Joe Raedle/Getty Images/AFP (Photo by JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Figyelni kell az élelmiszerekhez kevert adalékanyagokra, mert károsíthatják az egészséget
Fotó: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A legveszélyesebb adalékanyagok és hatásaik a vérnyomásra

A tanulmány szerint a leginkább aggasztó adalékanyagok közé tartoznak bizonyos emulgeálószerek, mesterséges édesítőszerek és stabilizátorok. Ezek az anyagok gyakorlatilag minden feldolgozott élelmiszerben megtalálhatók, a pékáruktól kezdve a tejtermékeken át egészen a készételekig. Ráadásul sok fogyasztó nincs is tudatában annak, hogy milyen gyakran kerülnek ezek a vegyületek a szervezetébe. 

A kutatás kimutatta, hogy különösen a cellulóz alapú adalékok és bizonyos foszfátok állnak szoros kapcsolatban a vérnyomás emelkedésével. Mindazonáltal a szakértők hangsúlyozzák, hogy nem kell teljesen lemondanunk a feldolgozott élelmiszerekről, azonban tudatosabb vásárlói döntéseket kell hoznunk. Az élelmiszercímkék gondos tanulmányozása és a természetes összetevőkkel készült termékek előnyben részesítése jelentősen csökkentheti a kockázatokat.

A tartósítószerek szerepe a szívegészség romlásában

A tartósítószer típusú adalékok különösen károsnak bizonyultak a vizsgálatok során. Ezeket az anyagokat elsősorban az élelmiszerek eltarthatóságának növelésére használják, ám úgy tűnik, hogy a szervezetünkben nem kívánt mellékhatásokat okozhatnak. A European Heart Journal kutatása szerint a rendszeresen nagy mennyiségű tartósítószert fogyasztó egyéneknél akár 10-15 százalékkal is magasabb volt a magas vérnyomás előfordulása. 

Ennek megfelelően a szakemberek azt javasolják, hogy amennyiben lehetséges, válasszunk friss, feldolgozatlan élelmiszereket. A helyi piacokon vásárolt zöldségek és gyümölcsök, valamint az otthon készített ételek jelentősen csökkenthetik a káros adalékanyagok bevitelét. Továbbá érdemes odafigyelni a „tiszta címkéjű" termékekre, amelyek minimális számú, természetes összetevőt tartalmaznak.

Hogyan védjük meg szívünket a mindennapokban?

A tudományos eredmények fényében egyértelművé vált, hogy a prevenciós szemlélet kulcsfontosságú a szívegészség megőrzésében. Elsősorban a tudatos étkezés és az élelmiszerösszetevők ismerete jelenti az első védelmi vonalat. A kutatók azt tanácsolják, hogy fokozatosan csökkentsük az ultra-feldolgozott élelmiszerek fogyasztását, és részesítsük előnyben a teljes értékű, természetes alapanyagokat.

Összefoglalva elmondható, hogy bár az adalékanyagok jelenléte a modern élelmiszerekben elkerülhetetlen, a fogyasztók kezében van a döntés hatalma. A vérnyomás egészséges szinten tartása és a szívbetegségek megelőzése érdekében érdemes átgondolni étkezési szokásainkat. A tartósítószer mentes vagy csökkentett tartalmú termékek választásával jelentős lépést tehetünk egészségünk védelmében.

 

