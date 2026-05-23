Hatalmas gyomrost kapott a rák – vadonatúj anyag végezhet a betegséggel

A bostoni Massachusetts Institute of Technology (MIT) biomérnökei új módszert fejlesztettek az mRNS-oltásokra adott T-sejtes immunválasz felerősítésére. Az előrelépés nyomán hatékonyabb rákvakcinákat és a fertőző betegségekkel szemben is tökéletesebb védettséget remélhetünk. A legtöbb oltás az ún. antigénbemutató sejtek, például a dendritikus sejtek aktiválása révén ellenanyagválaszt és T-sejtes választ egyaránt kivált az oltásban foglalt antigénnel szemben. A jelen tanulmányban a kutatóknak egy új adjuvánssal – az oltás hatását fokozó immunstimulánssal – sikerült a T-sejtes választ jelentősen megnövelniük. Az új adjuváns mRNS-molekulákat tartalmaz, amelyek az immunrendszer jelátviteli folyamatait serkentő fehérjéket kódolnak, s e fehérjék elősegítik a T-sejtek erős stimulálódását.

Egérkísérletekben az mRNS-ben kódolt adjuváns hatására az állatok immunrendszere teljesen megsemmisítette a daganatok többségét. A hatás nemcsak akkor mutatkozott meg, ha az adjuvánst egy tumorra jellemző antigénnel kombinálva adták, hanem akkor is, ha az állatok csak önmagában az adjuvánst kapták. Az adjuváns az influenza- és a COVID-19-ellenes oltásokra adott T-sejtes immunválaszt is serkentette.

„A megcélzott antigénre specifikus T-sejtek száma jelentősen nőtt, amikor az adjuváns mRNS-eket is belekevertük a vakcinába. Ezek a T-sejtek fontos szerepet játszanak az immunválaszban azáltal, hogy segítik a vírusfetőzött sejtek eltakarítását, daganat esetében pedig a rákos sejtek elpusztítását”

– magyarázza Daniel Anderson, az MIT vegyészmérnök professzora, valamint a Koch Integratív Rákkutató Intézet (Koch Institute for Integrative Cancer Research) és az Orvosmérnöki és Orvostudományi Intézet (Institute for Medical Engineering and Science) munkatársa.

A Nature Biotechnology szakfolyóiratban megjelent közlemény egyik rangidős szerzője Anderson, a másik pedig Christopher Garris, a Harvard Egyetem orvosi fakultásának tanára és a Massachusetts General Hospital (MGH) orvosa. A cikk vezető szerzői Akash Gupta, a Koch Institute korábbi munkatársa, jelenleg a Houstoni Egyetem tanára; Kaelan Reed, az MIT doktorandusza; valamint Riddha Das, a Harvard Medical School kutatója.

A rákellenes vakcinákba kerülhet a vadonatúj adjuváns

A rákellenes vakcinák, amelyek serkentik az immunrendszer tumorellenes válaszát, ígéretesnek mutatkoztak a klinikai vizsgálatok során, és néhányat közülük már jóváhagyott az amerikai gyógyszerhatóság bizonyos daganattípusok kezelésére. Ezek a vakcinák egyes betegekben erős immunválaszt váltanak ki, ám másokban a válasz nem elég erőteljes ahhoz, hogy elpusztítsa a daganatsejteket.