Ezt senki sem tudta az Omega-3-ról: befolyásolja a viselkedést

A Pennsylvaniai Egyetem kutatói 29 korábbi klinikai vizsgálat eredményeit elemezték, amelyekben összesen csaknem négyezer ember vett részt. A kutatás azt vizsgálta, hogyan hat az Omega-3 zsírsavak fogyasztása az agresszióra és az agresszív viselkedés különböző formáira.

Az agresszió ellen az Omega-3 segíthet: az eredmények elég erősek ahhoz, hogy feltétlen érdemes legyen tudni

Hogyan befolyásolhatja az agressziót az Omega-3?

Az elemzés szerint az Omega-3 fogyasztása átlagosan 28 százalékkal is mérsékelheti az agresszív viselkedést.

A hatás több különböző csoportban is megjelent, kortól, nemtől vagy egészségügyi állapottól függetlenül.

A vizsgálatokban nemcsak az impulzív, hirtelen agresszió csökkent, hanem az előre megfontolt, tudatos agresszív viselkedés mértéke is.

A kutatók szerint ez azért különösen fontos, mert korábban nem volt egyértelmű, hogy az Omega-3 mindkét típusra hatással lehet.

Mi történhet az agyban Omega-3 fogyasztásakor?

Az Omega-3 zsírsavak fontos szerepet játszanak az agy működésében és a gyulladásos folyamatok szabályozásában. A szakemberek szerint elképzelhető, hogy ezek a hatások segíthetnek stabilabban működtetni azokat az agyi rendszereket, amelyek az érzelmek és az impulzusok szabályozásáért felelősek. Korábbi kutatások már összefüggésbe hozták az Omega-3 hiányát különböző mentális problémákkal, köztük az antiszociális viselkedéssel is.

Kiknél vizsgálták az agresszió változását?

A kutatásban szereplő vizsgálatok 1996 és 2024 között készültek, és átlagosan 16 hétig tartottak. A résztvevők között gyerekek, fiatalok és idősebb felnőttek is voltak. Egyes kutatások egészséges embereket vizsgáltak, mások különböző pszichés vagy viselkedési problémákkal élő csoportokat. Az eredmények a különböző demográfiai csoportokban is hasonló tendenciát mutattak.

Valóban megoldást jelenthet az Omega-3 az agresszió kezelésében?

A kutatók hangsúlyozzák, hogy az omega-3 nem csodaszer, és önmagában nem fogja megszüntetni az erőszakot vagy az agresszív viselkedést. Az eredmények ugyanakkor elég erősek ahhoz, hogy a szakemberek szerint érdemes legyen más kezelések mellett is alkalmazni.