Már egy egyszerű mozdulat is segíti az agy tisztítását

Egy új kutatás szerint a mindennapi aktív életmód sokkal fontosabb szerepet játszhat az egészségben, mint eddig gondolták. Az agy tisztítása nemcsak alvás közben történhet meg, hanem akár egy egyszerű mozdulat is beindíthatja.
A tudósok egyre több bizonyítékot találnak arra, hogy az agy és a test működése szorosabban összefügg, mint azt korábban feltételezték. Egy friss kutatás szerint az agy tisztítása már a legegyszerűbb mozdulatokkal is lehetséges. A felfedezés új megvilágításba helyezheti, miért kulcsfontosságú a rendszeres mozgás a mentális egészség szempontjából.

Az agy tisztítása a legegyszerűbb mozgásformákkal, így az aktív életmóddal járó mindennapos mozdulatokkal is beindítható egy friss kutatás szerint
Fotó: CHARLES GULLUNG / Connect Images

Hogyan lehetséges az agy tisztítása egy mozdulattal?

A kutatás szerint amikor a hasizmok megfeszülnek – akár egy lépés megtételekor vagy felállás közben –, nyomás keletkezik a testben. Ez a nyomás a gerincen keresztül az agyra is hat, amely enyhén elmozdul a koponyán belül. Ez az apró mozgás elősegíti az agy-gerincvelői folyadék áramlását, amely fontos szerepet játszik a salakanyagok eltávolításában. A jelenség hasonló egy hidraulikus rendszer működéséhez: a nyomás mozgásba hozza a folyadékot, amely „átmossa” az agyat.

Milyen bizonyítékok támasztják alá ezt a folyamatot?

A Penn State kutatói számítógépes szimulációk és állatkísérletek segítségével is vizsgálták a jelenséget. Képalkotó eljárásokkal megfigyelték, hogy az egerek agya már a mozgás megkezdése előtt elmozdul, amikor a hasizmok aktiválódnak. A vizsgálat során még enyhe, mesterségesen létrehozott nyomás is elegendő volt ahhoz, hogy az agy helyzete megváltozzon. A Nature Neuroscience-ben megjelent tanulmány szerint még ezek az apró mozgások is kulcsszerepet játszhatnak a folyadékáramlás szabályozásában.

Mi történik az agyban a folyadék áramlásakor?

A számítógépes modellek alapján az agy szerkezete egy szivacshoz hasonlítható, amelyben a folyadék különböző csatornákon keresztül mozog. Amikor az agy enyhén elmozdul, ez a folyadékáramlás felgyorsulhat, és segíthet eltávolítani azokat az anyagokat, amelyek felhalmozódása idegrendszeri betegségekhez vezethet. A kutatók szerint ez a folyamat hasonló ahhoz, mint amikor egy szivacsot kinyomnak: a mozgás segíti a tisztulást.

Mit jelent ez az agy egészsége szempontjából?

Bár további kutatások szükségesek annak megértéséhez, hogy ez a folyamat pontosan hogyan működik az emberi szervezetben, az eredmények arra utalnak, hogy a mindennapi mozgás fontos szerepet játszhat az agy karbantartásában. Mivel ezek az apró izommozgások szinte minden fizikai tevékenység során bekövetkeznek, az aktív életmód hozzájárulhat az agy megfelelő működéséhez és a káros anyagok eltávolításához. A kutatók szerint már az is számíthat, ha valaki mindennapos tevékenysége közben mozog, sétál vagy egyszerűen aktívan használja a testét- írja a SciTech Daily.

 

