Megnézték, mit tesz a testünkkel az alkohol – óriási meglepetés született

A túlzott alkoholfogyasztás káros hatásai, mint a súlyos betegségek és a korai halálozás, régóta ismertek. A mértékletesebb, mennyiségre érzékenyebb alkoholfogyasztás következményei azonban eddig nem voltak egyértelműek. Egy új tanulmány arra jutott, hogy az egészségügyi kockázatok nemcsak az elfogyasztott mennyiségtől, hanem a választott italtól is függnek. Az adatokat az American College of Cardiology éves tudományos ülésén mutatták be.

Egyes esetekben tényleg hosszabbíthatja az életet az alkoholfogyasztás?

Kutatási módszertan és alkoholfogyasztási kategóriák

A kutatók 340 924 brit felnőtt adatait vizsgálták a UK Biobank program keretében. A résztvevők alkoholfogyasztási szokásait és egészségügyi állapotát 2006 és 2022 között, átlagosan több mint 13 éven át követték nyomon. A kutatás elején a felnőtteket a napi és heti szinten elfogyasztott tiszta alkohol mennyisége alapján négy csoportba sorolták.

Viszonyításképpen: egy pohár bor (kb. 1,5 dl), egy doboz sör (kb. 3,5 dl) vagy egy adag rövidital (kb. 0,4 dl) egyaránt nagyjából 14 gramm tiszta alkoholt tartalmaz. A résztvevőket a következő csoportokba osztották be:

Soha nem ivók vagy alkalmi fogyasztók: heti 20 grammnál kevesebb alkohol.

heti 20 grammnál kevesebb alkohol. Alacsony alkoholfogyasztók: férfiaknál heti 20 gramm és napi 20 gramm között, nőknél heti 20 gramm és napi 10 gramm között.

férfiaknál heti 20 gramm és napi 20 gramm között, nőknél heti 20 gramm és napi 10 gramm között. Mérsékelt fogyasztók: férfiaknál napi 20–40 gramm, nőknél napi 10–20 gramm.

férfiaknál napi 20–40 gramm, nőknél napi 10–20 gramm. Magas fogyasztók: férfiaknál napi 40 grammnál, nőknél napi 20 grammnál több alkohol.

Eltérő kockázatok az ital típusa szerint

A magas alkoholfogyasztás egyértelműen növelte az egészségügyi kockázatokat. A soha vagy csak alkalmanként ivókhoz képest náluk 24 százalékkal magasabb volt a bármilyen okból bekövetkező halálozás, 36 százalékkal a rák okozta halálozás, és 14 százalékkal a szívbetegségekből eredő halálozás esélye.

Alacsony és mérsékelt fogyasztás esetén a kockázatok az ital típusától függően megváltoztak. A sör, az almabor és a röviditalok még alacsony mennyiségben is a szív- és érrendszeri halálozás 9 százalékkal magasabb kockázatával jártak együtt.

Ezzel szemben a mérsékelt borfogyasztók esetében 21 százalékkal alacsonyabb szív- és érrendszeri halálozási kockázatot figyeltek meg az alkalmi ivókhoz képest.

Dr. Zhangling Chen, a tanulmány rangidős szerzője kiemelte, hogy bizonyos magas kockázatú csoportoknál, például krónikus betegeknél a kockázatok még nagyobbak lehetnek.