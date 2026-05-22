Megnézték, mit tesz a testünkkel az alkohol – óriási meglepetés született

A túlzott alkoholfogyasztás káros hatásai, mint a súlyos betegségek és a korai halálozás, régóta ismertek. A mértékletesebb, mennyiségre érzékenyebb alkoholfogyasztás következményei azonban eddig nem voltak egyértelműek. Egy új tanulmány arra jutott, hogy az egészségügyi kockázatok nemcsak az elfogyasztott mennyiségtől, hanem a választott italtól is függnek. Az adatokat az American College of Cardiology éves tudományos ülésén mutatták be.
Kutatási módszertan és alkoholfogyasztási kategóriák
A kutatók 340 924 brit felnőtt adatait vizsgálták a UK Biobank program keretében. A résztvevők alkoholfogyasztási szokásait és egészségügyi állapotát 2006 és 2022 között, átlagosan több mint 13 éven át követték nyomon. A kutatás elején a felnőtteket a napi és heti szinten elfogyasztott tiszta alkohol mennyisége alapján négy csoportba sorolták.
Viszonyításképpen: egy pohár bor (kb. 1,5 dl), egy doboz sör (kb. 3,5 dl) vagy egy adag rövidital (kb. 0,4 dl) egyaránt nagyjából 14 gramm tiszta alkoholt tartalmaz. A résztvevőket a következő csoportokba osztották be:
- Soha nem ivók vagy alkalmi fogyasztók: heti 20 grammnál kevesebb alkohol.
- Alacsony alkoholfogyasztók: férfiaknál heti 20 gramm és napi 20 gramm között, nőknél heti 20 gramm és napi 10 gramm között.
- Mérsékelt fogyasztók: férfiaknál napi 20–40 gramm, nőknél napi 10–20 gramm.
- Magas fogyasztók: férfiaknál napi 40 grammnál, nőknél napi 20 grammnál több alkohol.
Eltérő kockázatok az ital típusa szerint
A magas alkoholfogyasztás egyértelműen növelte az egészségügyi kockázatokat. A soha vagy csak alkalmanként ivókhoz képest náluk 24 százalékkal magasabb volt a bármilyen okból bekövetkező halálozás, 36 százalékkal a rák okozta halálozás, és 14 százalékkal a szívbetegségekből eredő halálozás esélye.
Alacsony és mérsékelt fogyasztás esetén a kockázatok az ital típusától függően megváltoztak. A sör, az almabor és a röviditalok még alacsony mennyiségben is a szív- és érrendszeri halálozás 9 százalékkal magasabb kockázatával jártak együtt.
Ezzel szemben a mérsékelt borfogyasztók esetében 21 százalékkal alacsonyabb szív- és érrendszeri halálozási kockázatot figyeltek meg az alkalmi ivókhoz képest.
Dr. Zhangling Chen, a tanulmány rangidős szerzője kiemelte, hogy bizonyos magas kockázatú csoportoknál, például krónikus betegeknél a kockázatok még nagyobbak lehetnek.
Az életmód szerepe
A bor és a többi ital közötti eltérést több tényező is magyarázhatja.
A röviditalokat és a sört jellemzően étkezésen kívül fogyasztják, ami többször társul alacsonyabb minőségű étrenddel és egyéb kockázati tényezőkkel.
A kutatók az elemzés során figyelembe vették a demográfiai, társadalmi és életmódbeli tényezőket. A tanulmány azonban megfigyelésen alapul, ami korlátokat jelent. A résztvevők maguk jelentették be fogyasztásukat a vizsgálat kezdetén, így a későbbi szokásváltozásokat nem rögzítették. Továbbá a UK Biobank résztvevői az átlagpopulációnál egészségesebbek, ami szűkítheti az eredmények széleskörű alkalmazhatóságát.
A nagy esetszám és a hosszú megfigyelési időszak ugyanakkor statisztikailag erőssé teszi az elemzést.
A vörösbor polifenolokat és antioxidánsokat tartalmaz, amelyek jótékonyan hathatnak a szív- és érrendszerre. Emellett a bort fogyasztók gyakrabban isznak étkezés közben, és általában egészségesebb étrendet, valamint életmódot követnek.