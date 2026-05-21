Miért beszélünk álmunkban? A tudomány megfejtette az éjszakai monológok titkát

A beszéd alvás közben bármikor előfordulhat az alvás különböző fázisaiban, azonban leggyakrabban a könnyű alvás stádiumában jelentkezik. Érdekes módon az alvás közben elhangzott szavak nem feltétlenül kapcsolódnak az álmokhoz. Sok esetben a beszéd értelmetlen mormogásból, egyes szavakból vagy akár teljes mondatokból állhat. A kutatók szerint ez a jelenség különösen akkor válik gyakoribbá, amikor valaki stresszes, alváshiányos vagy láza van.

Gyakori a beszéd alvás közben

Hogyan működik az agyunk alvás közben?

Az agy rendkívül aktív marad az alvás során, és számos fontos folyamatot végez el, miközben mi békésen szunyókálunk. A normális alvás során az agy gátolja a motoros funkciókat, így megakadályozza, hogy álmaink során fizikailag is végrehajtásuk a képzelt mozdulatokat. Azonban ez a gátlás nem mindig tökéletes, és ilyenkor fordulhat elő a beszéd alvás közben vagy más mozgásos jelenségek.

Luigi De Gennaro, a Római Sapienza Egyetem alváskutatója és pszichofiziológusa, évtizedek óta vizsgálja az alvás és az agyi aktivitás közötti összefüggéseket. A professzor kutatásai rávilágítottak arra, hogy az alvás közben beszélő emberek agya bizonyos területeken aktívabb marad, mint másoké. A kutató szerint az agy beszédközpontjai néha „bekapcsolnak" az alvás alatt, még akkor is, amikor a tudat már alszik. Ez a részleges ébrenlét magyarázhatja, hogy miért képesek egyesek összefüggő mondatokat is kiejteni álmukban.

Praktikus tanácsok az éjszakai nyugalomért

A modern alváskutatás számos tényezőt azonosított, amelyek fokozzák a beszéd alvás közben előfordulásának esélyét. Elsősorban a stressz és a szorongás játszik kulcsszerepet, mivel ezek az állapotok megzavarják az alvás minőségét és mélyebb fázisait. Továbbá az alkoholfogyasztás, bizonyos gyógyszerek és a szabálytalan alvásrend szintén hozzájárulhatnak a jelenség gyakoribbá válásához. Az agy ilyenkor nem képes teljesen „kikapcsolni" a nappali funkciókat.

Amennyiben szeretnénk csökkenteni az alvás közbeni beszéd gyakoriságát, érdemes néhány egyszerű tanácsot követnünk. Mindenekelőtt alakítsunk ki rendszeres alvási rutint, és törekedjünk arra, hogy minden este ugyanabban az időben feküdjünk le. Emellett kerüljük a koffeint és az alkoholt az esti órákban, valamint próbáljunk meg relaxációs technikákat alkalmazni lefekvés előtt. A megfelelő minőségű alvás nemcsak a beszéd alvás közben jelenséget csökkentheti, hanem általános egészségünket és közérzetünket is javítja.