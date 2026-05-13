Évekkel rövidítheti meg életét a rossz alvással

Az egészséges életmódról szóló tanácsok sokszor a táplálkozásra vagy a rendszeres mozgásra koncentrálnak. Egy új amerikai kutatás azonban azt mutatja, hogy létezhet egy ennél is fontosabb tényező. A kutatók szerint a tartós alváshiány szorosabban kapcsolódik a rövidebb élettartamhoz, mint több más ismert egészségügyi kockázat.

Az alvás az egészséges életmód egyik legmeghatározóbb tényezője, amely hozzájárul a hosszú élethez - még az étrendnél és a mozgásnál is fontosabb

Miért ennyire fontos az alvás a szervezet számára?

Az alvás szinte minden fontos biológiai folyamatra hatással van.

Már egyetlen rossz éjszaka is megváltoztathatja az agy működését, ronthatja az immunrendszer teljesítményét és növelheti a stresszhormonok szintjét.

Hosszabb távon az alváshiány összefüggésbe hozható az elhízással, a cukorbetegséggel, a szív- és érrendszeri problémákkal, valamint a gyulladásos folyamatok erősödésével. Ezek mind olyan tényezők, amelyek csökkenthetik a várható élettartamot.

Mit mutatott a nagyszabású kutatás?

Az Oregon Health & Science University kutatói 2019 és 2025 közötti amerikai egészségügyi adatokat elemeztek. A vizsgálatban azt nézték, hogyan függ össze a várható élettartam az emberek saját maguk által mért és megadott alvásmennyiséggel.

A kutatók a napi hét óránál kevesebb alvást tekintették elégtelennek. Az elemzés során figyelembe vették az olyan tényezőket is, mint a mozgáshiány, az iskolázottság vagy a foglalkoztatottság, de az alváshiány hatása egyértelműen kiemelkedett közülük.

A kutatás szerint egyedül a dohányzás mutatott még erősebb kapcsolatot a rövidebb élettartammal.

Miért lehet erősebb hatása az alvásnak, mint az étrendnek vagy az edzésnek?

A kutatók szerint az alvás alapvetően szabályozza a szervezet regenerációját. Az immunrendszer, az anyagcsere, a hormonháztartás és az idegrendszer is alvás közben áll helyre. Ha ez tartósan sérül, a szervezet sokkal nehezebben tud alkalmazkodni a mindennapi terheléshez. Andrew McHill alváskutató szerint különösen meglepő volt, hogy az alváshiány mennyire erős kapcsolatot mutatott az élettartammal még azokban a modellekben is, amelyek más egészségügyi tényezőket is figyelembe vettek.