Veszélybe kerülnek a szerveink, ha így alszunk

Egy átfogó, friss Nature tanulmány rávilágított arra a megdöbbentő tényre, hogy a túl sok vagy túl kevés alvás szinte azonos mértékben képes felgyorsítani a test biológiai kopását, megrövidítve ezáltal az egészségben eltöltött éveink számát. Az alvás ideális időtartama 7-8 óra.

A túl sok és a túl kevés alvás is ártalmas lehet

Az alvási végletek pusztítanak

A kutatók megállapították, hogy az alvás időtartama és a szervezet állapota között egy úgynevezett U-alakú összefüggés áll fenn. Ez azt jelenti, hogy mind a napi 6 óránál kevesebb, mind pedig a 9 óránál több rendszeres alvás jelentős kockázatokat rejt magában. Az ideális, sejtregeneráló zóna szinte minden felnőtt esetében a napi 7-8 óra közé esik.

Ha ettől tartósan eltérünk, három kulcsfontosságú szervünk sínyli meg a leginkább a folyamatot:

Agy: A mélyalvás fázisa elengedhetetlen a glimfatikus rendszer működéséhez, amely szó szerint „kimossa” az ébrenlét alatt felhalmozódott méreganyagokat az agyból. Ennek hiányában az agy szövetei gyorsabban öregszenek, ami memóriazavarokhoz, kognitív hanyatláshoz, sőt, a demencia korai megjelenéséhez vezethet. Érdekes módon a túlalvás is hasonló agyi lassulással és ködös gondolkodással jár.

A pihenés hiánya, illetve az abnormálisan hosszú alvás egyaránt krónikus stresszállapotot tart fenn a szív- és érrendszerben. Megemelkedik a vérnyomás és felborul az erek rugalmassága. A szív biológiai öregedése drámaian megnöveli a szívinfarktus és a stroke esélyét. Tüdő: Bár ritkábban beszélünk róla, a légzőrendszer egészsége is szorosan összefügg az alvással. A tüdő funkciója és kapacitása gyorsabban csökken azoknál, akik nem alszanak megfelelően, mivel a szervezetben lévő folyamatos (bár alacsony szintű) gyulladás roncsolja a tüdőszöveteket.

A biológiai óra és a sebezhető immunrendszer

Szervezetünk minden egyes sejtje egy belső időbeosztás, az úgynevezett biológiai óra (cirkadián ritmus) szerint működik. Amikor nem alszunk eleget, vagy rendszertelenül, túl sokat alszunk, ezt a finomra hangolt belső órát zavarjuk meg.

Ennek a káosznak az egyik legsúlyosabb következménye az immunrendszer öregedése (szaknyelven immunosenescence). Az immunrendszerünk alvás közben termeli azokat a citokineket és T-sejteket, amelyek a fertőzések és a gyulladások elleni küzdelemhez szükségesek. Ha a belső óránk felborul, az immunsejtek is „elfáradnak" és korai öregedésnek indulnak. Egy idősebb biológiai korú immunrendszer nemcsak a vírusokkal szemben lesz védtelenebb, de kevésbé ismeri fel a rákos sejteket, és hajlamosabbá válik az autoimmun reakciókra is.