alvás

Veszélybe kerülnek a szerveink, ha így alszunk

44 perce
Olvasási idő: 6 perc
Az elégtelen alvás nemcsak a másnapi koncentrációnkat rontja, hanem hosszú távon sokkal mélyebb, láthatatlan károkat is okozhat a szervezetünkben. A modern orvostudomány egyre több bizonyítékot talál arra, hogy az optimális pihenési időtől való eltérés drasztikusan beleszólhat abba, hogy sejtjeink és szerveink milyen gyorsan öregszenek. Ráadásul nem csak a kevés, de a sok alvás is káros lehet.
alvásegészség

Egy átfogó, friss Nature tanulmány rávilágított arra a megdöbbentő tényre, hogy a túl sok vagy túl kevés alvás szinte azonos mértékben képes felgyorsítani a test biológiai kopását, megrövidítve ezáltal az egészségben eltöltött éveink számát. Az alvás ideális időtartama 7-8 óra. 

alvás
A túl sok és a túl kevés alvás is ártalmas lehet
Fotó: ELISA SCHU / DPA

Az alvási végletek pusztítanak

A kutatók megállapították, hogy az alvás időtartama és a szervezet állapota között egy úgynevezett U-alakú összefüggés áll fenn. Ez azt jelenti, hogy mind a napi 6 óránál kevesebb, mind pedig a 9 óránál több rendszeres alvás jelentős kockázatokat rejt magában. Az ideális, sejtregeneráló zóna szinte minden felnőtt esetében a napi 7-8 óra közé esik. 

Ha ettől tartósan eltérünk, három kulcsfontosságú szervünk sínyli meg a leginkább a folyamatot:

  • Agy: A mélyalvás fázisa elengedhetetlen a glimfatikus rendszer működéséhez, amely szó szerint „kimossa” az ébrenlét alatt felhalmozódott méreganyagokat az agyból. Ennek hiányában az agy szövetei gyorsabban öregszenek, ami memóriazavarokhoz, kognitív hanyatláshoz, sőt, a demencia korai megjelenéséhez vezethet. Érdekes módon a túlalvás is hasonló agyi lassulással és ködös gondolkodással jár.
  • Szív: A pihenés hiánya, illetve az abnormálisan hosszú alvás egyaránt krónikus stresszállapotot tart fenn a szív- és érrendszerben. Megemelkedik a vérnyomás és felborul az erek rugalmassága. A szív biológiai öregedése drámaian megnöveli a szívinfarktus és a stroke esélyét.
  • Tüdő: Bár ritkábban beszélünk róla, a légzőrendszer egészsége is szorosan összefügg az alvással. A tüdő funkciója és kapacitása gyorsabban csökken azoknál, akik nem alszanak megfelelően, mivel a szervezetben lévő folyamatos (bár alacsony szintű) gyulladás roncsolja a tüdőszöveteket.

A biológiai óra és a sebezhető immunrendszer

Szervezetünk minden egyes sejtje egy belső időbeosztás, az úgynevezett biológiai óra (cirkadián ritmus) szerint működik. Amikor nem alszunk eleget, vagy rendszertelenül, túl sokat alszunk, ezt a finomra hangolt belső órát zavarjuk meg. 

Ennek a káosznak az egyik legsúlyosabb következménye az immunrendszer öregedése (szaknyelven immunosenescence). Az immunrendszerünk alvás közben termeli azokat a citokineket és T-sejteket, amelyek a fertőzések és a gyulladások elleni küzdelemhez szükségesek. Ha a belső óránk felborul, az immunsejtek is „elfáradnak" és korai öregedésnek indulnak. Egy idősebb biológiai korú immunrendszer nemcsak a vírusokkal szemben lesz védtelenebb, de kevésbé ismeri fel a rákos sejteket, és hajlamosabbá válik az autoimmun reakciókra is.

Összegzés

Az említett kutatások rávilágítanak arra, hogy az alvás nem csupán egy inaktív állapot, hanem az egészségünk, a fiatalságunk és a hosszú életünk egyik legfontosabb alappillére. Ahhoz, hogy megvédjük szerveinket a korai öregedéstől, elengedhetetlen a következetes, megfelelő minőségű és mennyiségű napi alvási rutin kialakítása.

 

