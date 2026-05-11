Megtalálták az ételt, ami véd az Alzheimer-kór ellen

A Journal of Nutrition folyóiratban közzétett tanulmány főként azt járta körbe, hogy az étkezési szokásaink miként befolyásolhatják a hírhedt kognitív betegség kialakulását. A szakemberek megállapították, hogy jóval kisebb valószínűséggel diagnosztizálnak Alzheimer-kórt azoknál, akik rendszeresen tojást fogyasztanak. További érdekesség, hogy már az egészen szerény mennyiségű tojásbevitel is egyértelműen jótékony hatású.

A rendszeres tojásevés érezhetően mérsékelheti az Alzheimer-kór kialakulásának esélyét

Az Alzheimer-kór és a tojásfogyasztás összefüggései

A kutatás rendkívül beszédes számokkal támasztja alá a megállapításokat.

Azoknál az időseknél, akik hetente legalább öt napon át esznek minimum napi egy tojást, akár 27 százalékkal kisebb lehet a betegség kialakulásának kockázata, mint azoknál, akik egyáltalán nem fogyasztják.

Szerencsére még a ritkább tojásfogyasztás is védelmet nyújt. Aki csak havi egy-három alkalommal eszik belőle, annál 17 százalékos kockázatcsökkenést tapasztaltak.

A heti két-négy alkalommal történő tojásevés pedig nagyjából 20 százalékkal mérsékli a veszélyt.

A kutatók ráadásul nemcsak a közvetlenül elkészített ételeket, hanem a pékárukban és csomagolt termékekben rejlő tojás mennyiségét is beleszámították az eredményekbe.

A memória védelme a megfelelő tápanyagokkal

Maga a tojás számtalan olyan értékes tápanyagot tartalmaz, amely elengedhetetlen az agy frissességéhez. Kiváló és bőséges forrása például a kolinnak, amelyet a szervezet a memória megfelelő működéséhez, illetve az agysejtek közötti kommunikációt segítő vegyületek előállítására használ. Emellett lutein és zeaxantin is bőséggel található benne. Ezek az anyagok fokozatosan felhalmozódnak az agyszövetben, ahol bizonyítottan javítják a kognitív teljesítményt, és hatékonyan csökkentik az oxidatív stresszt. A tojássárgája ráadásul kiemelkedően gazdag foszfolipidekben is, amelyek az omega-3 zsírsavakkal együtt fontos szerepet játszanak az idegrendszeri receptorok kiegyensúlyozott működésében.

Az Alzheimer kockázat csökkentése a mindennapokban

Ezek a megállapítások egy kifejezetten átfogó, 40 000 résztvevőt vizsgáló tanulmányon alapulnak, ahol a páciensek állapotát átlagosan 15,3 éven keresztül követték nyomon. A hivatalos orvosi diagnózisokat megbízható egészségügyi adatokból nyerték ki. A szakemberek ugyanakkor határozottan felhívják a figyelmet arra, hogy az Alzheimer kockázat csökkentése pusztán egyetlen élelmiszerrel nem lehetséges.