Alzheimer-kór

Megtalálták az ételt, ami véd az Alzheimer-kór ellen

32 perce
A Loma Linda Egyetem kutatói szerint a tojásfogyasztás jelentősen hozzájárulhat az idősek hosszú távú agyi egészségének megőrzéséhez. A vizsgálati eredmények azt találták, hogy a rendszeres tojásevés érezhetően mérsékelheti az Alzheimer-kór kialakulásának esélyét a 65 év feletti korosztályban.
Alzheimer-kórtojástáplálkozás

A Journal of Nutrition folyóiratban közzétett tanulmány főként azt járta körbe, hogy az étkezési szokásaink miként befolyásolhatják a hírhedt kognitív betegség kialakulását. A szakemberek megállapították, hogy jóval kisebb valószínűséggel diagnosztizálnak Alzheimer-kórt azoknál, akik rendszeresen tojást fogyasztanak. További érdekesség, hogy már az egészen szerény mennyiségű tojásbevitel is egyértelműen jótékony hatású. 

A rendszeres tojásevés érezhetően mérsékelheti az Alzheimer-kór kialakulásának esélyét
Fotó: TEK IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY / ABO

Az Alzheimer-kór és a tojásfogyasztás összefüggései

A kutatás rendkívül beszédes számokkal támasztja alá a megállapításokat. 

  • Azoknál az időseknél, akik hetente legalább öt napon át esznek minimum napi egy tojást, akár 27 százalékkal kisebb lehet a betegség kialakulásának kockázata, mint azoknál, akik egyáltalán nem fogyasztják. 
  • Szerencsére még a ritkább tojásfogyasztás is védelmet nyújt. Aki csak havi egy-három alkalommal eszik belőle, annál 17 százalékos kockázatcsökkenést tapasztaltak. 
  • A heti két-négy alkalommal történő tojásevés pedig nagyjából 20 százalékkal mérsékli a veszélyt. 

A kutatók ráadásul nemcsak a közvetlenül elkészített ételeket, hanem a pékárukban és csomagolt termékekben rejlő tojás mennyiségét is beleszámították az eredményekbe. 

A memória védelme a megfelelő tápanyagokkal

Maga a tojás számtalan olyan értékes tápanyagot tartalmaz, amely elengedhetetlen az agy frissességéhez. Kiváló és bőséges forrása például a kolinnak, amelyet a szervezet a memória megfelelő működéséhez, illetve az agysejtek közötti kommunikációt segítő vegyületek előállítására használ. Emellett lutein és zeaxantin is bőséggel található benne. Ezek az anyagok fokozatosan felhalmozódnak az agyszövetben, ahol bizonyítottan javítják a kognitív teljesítményt, és hatékonyan csökkentik az oxidatív stresszt. A tojássárgája ráadásul kiemelkedően gazdag foszfolipidekben is, amelyek az omega-3 zsírsavakkal együtt fontos szerepet játszanak az idegrendszeri receptorok kiegyensúlyozott működésében. 

Az Alzheimer kockázat csökkentése a mindennapokban

Ezek a megállapítások egy kifejezetten átfogó, 40 000 résztvevőt vizsgáló tanulmányon alapulnak, ahol a páciensek állapotát átlagosan 15,3 éven keresztül követték nyomon. A hivatalos orvosi diagnózisokat megbízható egészségügyi adatokból nyerték ki. A szakemberek ugyanakkor határozottan felhívják a figyelmet arra, hogy az Alzheimer kockázat csökkentése pusztán egyetlen élelmiszerrel nem lehetséges. 

Bár a tojás roppant egészséges, nem önmagában kell csodaszerként tekinteni rá, hanem egy változatos, kiegyensúlyozott étkezési minta részeként érdemes beépíteni a mindennapjainkba.

 

