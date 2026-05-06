Riasztó felfedezés az Alzheimer mögött – a kutatók sem erre számítottak

Az Alzheimer-kór kialakulását eddig főként az agyban felhalmozódó kóros fehérjékhez kötötték, de úgy tűnik, a betegség oka ennél jóval összetettebb. Egy friss kutatás arra utal, hogy kialakulásában olyan genetikai változások is szerepet játszhatnak, amelyeket korábban inkább egyes vérképzési daganatos betegségekkel hoztak összefüggésbe. A felfedezés teljesen új nézőpontot adhat az Alzheimer-kór kezeléséhez – írja a SciTech Daily.

Mi történik az agyban Alzheimer-kór esetén?

A kutatók az agyban található mikroglia immunsejteket vizsgálták, amelyek az idegrendszer „takarítóiként” működnek:

eltávolítják az agyban a káros anyagokat és a sérült sejteket.

A vizsgálatok során kiderült, hogy ezek a sejtek az életkor előrehaladtával olyan genetikai mutációkat halmoznak fel, amelyek meglepő módon ugyanazokhoz a génekhez köthetők, mint bizonyos vérrákok esetében. Az Alzheimer-kórban szenvedők agyában ezek a mutációk jóval gyakoribbak voltak, mint a kórban nem szenvedők esetében. A kutatók úgy vélték, hogy az sem lehet véletlenszerű folyamat, hogy ugyanazokban a kulcsfontosságú génekben jelentek meg a mutációk, mint egyes vérképzési daganatok esetében.

Hogyan kapcsolódik mindez a betegséghez?

A mutációk hatására ezen immunsejtek viselkedése megváltozhat. Normál esetben ezek a sejtek védik az agyat, de a genetikai módosulás következtében túlzott aktivitásba léphetnek, és gyulladásos környezetet hozhatnak létre. Ez károsíthatja a környező idegsejteket, és felgyorsíthatja az Alzheimer-kór előrehaladását. A kutatók szerint ezek az „aktív” sejtek idővel elszaporodhatnak, és dominánssá válhatnak az agyban, ami tovább erősíti a káros folyamatot.

Mit mutatott a vérvizsgálat eredménye?

A legváratlanabb felfedezés az volt, hogy ugyanezek a mutációk nemcsak az agyban, hanem a vérben is kimutathatóak voltak, pedig a mikroglia immunsejtekről úgy gondolják már régóta, hogy az agyra korlátozódnak. A felfedezés arra utal, hogy a vérben keringő immunsejtek bejuthatnak az agyba, különösen akkor, ha az életkor vagy a sérülések miatt a vér-agy gát gyengül.

Ezek a sejtek az agyba kerülve mikroglia-szerű tulajdonságokat vehetnek fel, és hozzájárulhatnak a gyulladásos folyamatokhoz.

Ez azonban teljesen új mechanizmust vet fel az Alzheimer-kór kialakulásában.