Rejtélyes objektum esett szét a Nap közelében

Naponta rengeteg kisebb-nagyobb űrkőzet lép a Föld légkörébe. Amikor ezek felhevülnek, fényes csíkot húznak az égen. Egy nemrég közzétett kutatás több millió ilyen eseményt vizsgált meg automatikus kamerák segítségével. A rengeteg adat között a tudósok találtak egy 282 meteorból álló, friss csoportot is. Ezek a törmelékek egy olyan aszteroida maradványai, amely veszélyesen közel került a Naphoz – írja a Science Daily.

A felvételen a 2019-es Geminidák meteorjai, valamint egy meteoritot hullató tűzgömb látható, amelyet a spanyolországi La Palma szigetén rögzített egy kamera. A most észlelt meteorraj egy aszteroida szétesése miatt jött létre

Fotó: Global Meteor Network

Egy széteső aszteroida a Naprendszer belsejében

Az üstökösök a Naprendszer külső, hideg részén alakultak ki, és főként jégből állnak. Ezzel szemben a Naphoz közelebb formálódott aszteroidák jellemzően szárazak. Egy égitest akkor számít aktívnak, ha port vagy gázt lök az űrbe, a folyamatot többek között kiválthatja a Nap extrém hője is. A most felfedezett meteorraj a Föld pályájánál majdnem ötször közelebb kering a Naphoz. A törmelékegyüttes tanulmányozásával a szülőobjektum megsemmisüléséről is több információt szerezhetünk; eszerint az óriási hő miatt az aszteroida felszíne megrepedt, a csapdába esett gázok kiszabadultak, így a test lassan darabjaira hullik.

Földközeli aszteroida a láthatáron

A hagyományos távcsövek sokszor nem látják ezeket az apró vagy sötét objektumokat. Egy meteorraj megfigyelése azonban kiváló módszer arra, hogy a kutatók rábukkanjanak egy rejtőzködő aktív földközeli aszteroidára. Amikor a darabok leválnak a szülőtestről, először sűrű csoportot alkotnak, majd a bolygók gravitációja miatt szétszóródnak az űrben.

A szakértők még keresik a konkrét szülőobjektumot. A NASA 2027-ben induló NEO Surveyor űreszköze ideális eszköz lesz a felkutatására.