Így érhet véget minden: óriásatom mutatja meg a világegyetem pusztulását

A kutatás központi témája a kozmosz végső sorsának egyik legnyugtalanítóbb lehetősége, az ún. hamis vákuum bomlás. Míg az olyan elméletek, mint a hőhalál vagy a Nagy Reccs, csak a távoli jövőben jelenthetnek problémát, ez a jelenség a kvantum világából fakad, és elvileg bármikor, bárhol bekövetkezhetne. A szakemberek egy speciálisan gerjesztett atom, az úgynevezett Rydberg-atom segítségével figyelték meg a folyamatot, amivel megerősítették a korábbi elméleti várakozásokat.

Különleges atom tanulmányozásával próbálták szimulálni a világvége egyik lehetséges forgatókönyvét

A Rydberg-atom és a kvantummechanikai szimuláció

A fizikai rendszerek természetüknél fogva a lehető legalacsonyabb energiaszintre törekednek, amit alapállapotnak vagy valódi vákuum állapotnak nevezünk.

Léteznek azonban olyan magasabb energiaszintek is, amelyek viszonylag stabilnak tűnnek, ám egy váratlan zavar vagy spontán folyamat hatására bármikor visszaeshetnek a valódi alapállapotba.

Mit jelent a hamis vákuum bomlás?

Amennyiben a világegyetemünk jelenleg egy ilyen instabil, "hamis" állapotban van, egy hirtelen váltás alapjaiban változtatná meg a környezetünket. Ebben az esetben a valódi vákuum buborékai fénysebességgel kezdenének tágulni, átformálva az egész mindenséget. Bár az így létrejövő új univerzum jellemzői ismeretlenek, mi már nem lennénk jelen, hogy megtapasztaljuk azokat.

Fontos kiemelni, hogy jelenleg semmilyen bizonyíték nem utal arra, hogy hamis vákuumban élnénk, így nincs okunk az aggodalomra. A jelenség tudományos szempontból viszont rendkívül izgalmas, ezért az elmúlt években több kísérlet is foglalkozott a kérdéssel. Egyes kutatók a buborékképződést elemezték, mások pedig kvantumeszközökkel modellezték a folyamatot.

Laboratóriumi kísérlet a vákuumállapotok vizsgálatára

A legújabb kísérletben Rydberg-atomokat használtak, amelyek elektronjait lézerrel extrém magas pályákra juttatták. Ezek a részecskék akár tízezerszer vagy százezerszer nagyobbak lehetnek alapállapotú társaiknál, ami kiváló lehetőséget biztosít a precíz mérésekre.

A fizikusok ezeket az atomokat egy gyűrűben rendezték el úgy, hogy a szomszédos részecskék spinje (perdülete) ellentétes irányba mutasson, ami egy stabil alapállapotot hozott létre. Egy lézer segítségével energiát közöltek a rendszerrel, aminek hatására a spinek egy irányba álltak – ez jelképezte a kísérleti környezetben a hamis vákuum állapotot. A kutatók megfigyelték, hogy a stabilitás elvesztésének és az alapállapotba való visszatérésnek a gyorsasága közvetlenül a lézer erejétől függött.