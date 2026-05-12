Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Egy mondatban döntötte romba a Tisza kommunikációját a kiválasztott külügyminisztere

Ezt tudnia kell!

Aggasztó felfedezés: tönkremehet a mája, ha ilyet tesz az ételbe

atombomba

Hogyan veszítette el Hitler az atombombáért folytatott versenyt?

24 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A második világháború egyik legizgalmasabb és legkevésbé ismert fejezete a náci Németország atomfegyverprogramja. Kevesen ismerik azokat a drámai eseményeket, amelyek Hitler atombombaálmának kudarcához vezettek. A történet 1938 decemberében kezdődött, amikor Otto Hahn német kémikus és munkatársa, Fritz Strassmann felfedezték a maghasadás jelenségét, ezzel megnyitva az utat az atomenergia hasznosítása előtt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
atombombaAdolf Hitlernáci

A felfedezés híre villámgyorsan terjedt a tudományos világban. Hamarosan mind a szövetséges, mind a tengelyhatalmak felismerték a lehetőséget egy soha nem látott pusztító erejű fegyver – az atombomba – létrehozására. Hitler Németországa számára ez különösen kecsegtetőnek tűnt, hiszen a német fizika világszínvonalú volt, és az urán-235 izotóp hasadási tulajdonságainak megértése új dimenziót nyitott a hadviselésben. Azonban a náci rezsim számos kritikus hibát követett el, amelyek végül megpecsételték a program sorsát. 

atombomba Chicago disintegrates as a nuclear explosion erupts in the middle of the city. (Photo by Ron Miller / StockTrek Images via AFP)
A német atombomba kifejlesztését sok tényező gátolta
Fotó: RON MILLER / StockTrek Images via AFP

Atombomba és a zsenik csatája

A német atomprojekt egyik legnagyobb belső ellentmondása a két vezető fizikus, Werner Heisenberg és Kurt Diebner közötti rivalizálás volt. Heisenberg, a kvantummechanika Nobel-díjas úttörője, az elméleti megközelítést részesítette előnyben, míg Diebner pragmatikusabb, kísérletekre épülő utat választott. Ez a megosztottság végzetesnek bizonyult, mivel a két tábor nem tudott hatékonyan együttműködni, ellentétben az amerikai Manhattan Projekt központosított irányításával. 

Carl-Friedrich von Weizsäcker, a fiatal német fizikus szintén kulcsszerepet játszott a programban. Ő volt az, aki elsőként ismerte fel a plutónium potenciális felhasználhatóságát atomfegyverekben, megelőzve ezzel amerikai kollégáit. Azonban a német program krónikus forráshiánnyal küzdött, és a politikai vezetés soha nem biztosította azt a szintű támogatást, amelyet az amerikaiak élveztek. Az U-235 dúsítása rendkívül költséges és időigényes folyamat volt, amelyhez a németek nem rendelkeztek megfelelő ipari kapacitással.

A nehézvíz drámája: a norvég szabotázs következményei

A német atomprogram egyik kulcseleme a nehézvíz volt, amelyet a nukleáris láncreakció moderátoraként kívántak felhasználni. A norvégiai Vemork üzemben gyártott nehézvíz létfontosságú volt a kísérletek szempontjából, ám a szövetséges szabotázsműveletek sorozatosan megbénították az ellátást. Az 1943-as hősies norvég kommandós akció és a későbbi bombázások gyakorlatilag lehetetlenné tették a megfelelő mennyiségű nehézvíz beszerzését.

atombomba Japan, Hiroshima, 2024/07/29. The Hiroshima Peace Memorial, or Genbaku Dome, is the only building left standing building left standing near the hypocenter of the first atomic bomb first atomic bomb, on August 6, 1945. 80 years after the explosion, thanks to the efforts of many people, including the people of Hiroshima, this ruin has been preserved in the same condition as immediately after the bombing. It is the ultimate and most powerful symbol of the most destructive force ever created by man. Photography by Vero Martin / Hans Lucas. Japon, Hiroshima, 2024/07/29. Le Memorial de la Paix d Hiroshima, ou Dome de Genbaku, est le seul batiment a etre rester debout pres de l hypocentre de l explosion de la premiere bombe atomique, le 6 aout 1945. 80 ans apres l explosion, grace aux efforts de nombreuses personnes, dont ceux des habitants d Hiroshima, cette ruine a ete conservee dans le meme etat qu immediatement apres le bombardement. Elle est le symbole extreme et puissant de la force la plus destructrice que l homme ait jamais creee. Photograph by Vero Martin / Hans Lucas. (Photo by Véro Martin / Hans Lucas via AFP)
A hirosimai Béke Emlékmű
Fotó: VERO MARTIN / Hans Lucas

A B-VIII kísérlet volt az utolsó nagyobb német próbálkozás működő atomreaktor létrehozására. 1945 elején, Haigerloch városka közelében, egy pincében állították fel a kísérleti berendezést. A reaktor 664 uránkockát és másfél tonna nehézvizet tartalmazott, de soha nem érte el a kritikus tömeget. Rainer Karlsch történész kutatásai rávilágítottak arra, hogy bár a németek bizonyos sikertelen kísérleteket végeztek, a teljes értékű atombomba létrehozásától még messze jártak.

A keleti árnyék: a szovjet előretörés

Miközben a német program haldoklott, a Szovjetunióban Igor Kurcsatov vezetésével már javában folyt a saját atomfegyverprogram kifejlesztése. A szovjet kémek rendkívül hatékonyan dolgoztak, és értékes információkat szereztek mind a német, mind az amerikai projektekről. Kurcsatov zseniálisan ötvözte a megszerzett adatokat a saját kutatásokkal, megalapozva ezzel a szovjet atomhatalom későbbi felemelkedését.

A háború végén az amerikai csapatok elfogták a német atomfizikusok jelentős részét, köztük Heisenberget, von Weizsäckert és Hahnt is. A Farm Hall-i fogságban titokban rögzített beszélgetéseik felbecsülhetetlen értékű betekintést nyújtanak a német program valós állapotába. A felvételekből kiderül, hogy a német tudósok döbbenten értesültek a hiroshimai bombázásról, és őszintén meglepődtek az amerikaiak sikerén. 

A végzet órája

A német atomprogram kudarcának számos oka volt, de a legfontosabb talán

  • Hitler személyes érdektelensége volt. A Führer a „zsidó fizikát" megvetette, és soha nem értette meg igazán az atomfegyver stratégiai jelentőségét. Míg az Egyesült Államok hatalmas erőforrásokat mozgósított a Manhattan Projekt számára, Németország szétforgácsolta erőit különböző, egymással versengő projektek között.
  • Továbbá a náci ideológia által kikényszerített tudósemigráció – köztük Einstein, Fermi és Szilárd Leó távozása – megfosztotta Németországot legkiválóbb elméitől. Az atombomba története így válik a tudományos szabadság és a totalitárius rendszerek összeférhetetlenségének szimbólumává. A történelem iróniája, hogy éppen azok a tudósok segítettek legyőzni a náci rezsimet, akiket az üldözött el.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!