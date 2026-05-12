Hogyan veszítette el Hitler az atombombáért folytatott versenyt?

A felfedezés híre villámgyorsan terjedt a tudományos világban. Hamarosan mind a szövetséges, mind a tengelyhatalmak felismerték a lehetőséget egy soha nem látott pusztító erejű fegyver – az atombomba – létrehozására. Hitler Németországa számára ez különösen kecsegtetőnek tűnt, hiszen a német fizika világszínvonalú volt, és az urán-235 izotóp hasadási tulajdonságainak megértése új dimenziót nyitott a hadviselésben. Azonban a náci rezsim számos kritikus hibát követett el, amelyek végül megpecsételték a program sorsát.

A német atombomba kifejlesztését sok tényező gátolta

Atombomba és a zsenik csatája

A német atomprojekt egyik legnagyobb belső ellentmondása a két vezető fizikus, Werner Heisenberg és Kurt Diebner közötti rivalizálás volt. Heisenberg, a kvantummechanika Nobel-díjas úttörője, az elméleti megközelítést részesítette előnyben, míg Diebner pragmatikusabb, kísérletekre épülő utat választott. Ez a megosztottság végzetesnek bizonyult, mivel a két tábor nem tudott hatékonyan együttműködni, ellentétben az amerikai Manhattan Projekt központosított irányításával.

Carl-Friedrich von Weizsäcker, a fiatal német fizikus szintén kulcsszerepet játszott a programban. Ő volt az, aki elsőként ismerte fel a plutónium potenciális felhasználhatóságát atomfegyverekben, megelőzve ezzel amerikai kollégáit. Azonban a német program krónikus forráshiánnyal küzdött, és a politikai vezetés soha nem biztosította azt a szintű támogatást, amelyet az amerikaiak élveztek. Az U-235 dúsítása rendkívül költséges és időigényes folyamat volt, amelyhez a németek nem rendelkeztek megfelelő ipari kapacitással.

A nehézvíz drámája: a norvég szabotázs következményei

A német atomprogram egyik kulcseleme a nehézvíz volt, amelyet a nukleáris láncreakció moderátoraként kívántak felhasználni. A norvégiai Vemork üzemben gyártott nehézvíz létfontosságú volt a kísérletek szempontjából, ám a szövetséges szabotázsműveletek sorozatosan megbénították az ellátást. Az 1943-as hősies norvég kommandós akció és a későbbi bombázások gyakorlatilag lehetetlenné tették a megfelelő mennyiségű nehézvíz beszerzését.