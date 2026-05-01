Nem egy nukleáris baleset történt Csernobilban, hanem kettő – mutatjuk az igazságot

Kellett a villamos energia
1982. szeptember 9-jén véget ért a karbantartás a Vlagyimir Iljics Leninről elnevezett atomerőműben, Csernobilban. Az 1-es blokkot újra kellett indítani, mert az országos elektromos hálózatnak szüksége volt az itt termelt villamos energiára.
Délután 5 és 6 óra között a reaktor teljesítményét 250 megawattról 10 perc alatt körülbelül 700 megawattra emelték. A személyzet a turbinák felpörgetésére készült, hogy szinkronizálhassák ezeket a hálózattal.
Ekkor valami szokatlan történt a reaktormagban. Akkor még senki sem tudta, hogy az 1644-es számú cirkóniumcsatorna az előző percekben több száz Celsius-fokkal felhevült. Ez a csatorna kitágult, majd széthasadt, a vezető reaktorirányító mérnök és a vezérlőteremben levő technikusok azonban nem reagáltak. Nem is tudhatták, mi történik, mivel nem létezett olyan rendszer, amely a reaktormagban megnövekedett nyomásra reagált volna, ezért egyszerűen tovább növelték a teljesítményt.
Részleges magolvadás
A reaktormagban egyre súlyosabbá vált a fizikai és kémiai káosz. Az üzemanyagcsatornából az alsó egy métert leszámítva gyakorlatilag minden kiszakadt, és közvetlenül a grafitba ömlött. Majd az utolsó egyméteres darab is kiszabadult, áttört a cirkóniumon egyre nagyobb szakadásán, majd belenyomódott a grafitba.
Ekkor ismerték fel a mérnökök és technikusok, hogy ilyen körülmények között lehetetlen tovább működtetni a reaktort, mert egy része irányíthatatlanná lett. Végre valamelyikük megnyomta az AZ-5 jelű gombot, mire a vészleállító rendszer betolta a vezérlőrudakat a reaktormagba. Az 1-es reaktor biztonságosan leállt.
A kezdeti jelentések szerint a károk helyreállítása mindössze 5 napot vett volna igénybe. Ezt a becslést 10 napra módosították, amikor eltávolították a csatorna tetejét, és műszerekkel megvizsgálták a reaktormagot. Később még ez a 10 nap sem bizonyult elegendőnek a javításra.
Radioaktív szennyezés érte a közeli várost
A reaktorért felelős csoport nem ismerte fel, hogy milyen nagy mennyiségű nukleáris fűtőanyag került a vízáramlás rendszerébe. Ez a radioaktív szennyeződés az erőmű hatalmas szellőzőtornyán keresztül kijutott a környezetbe. Ez a sugárzás heteken át érte az erőmű területét, és Pripjaty területét is, mert a szél idesodorta a szennyezett porrészecskéket.
Amikor a mérnökök rájöttek, hogy Csernobil folyamatosan radioaktív anyagokat bocsát ki a levegőbe, elrendelték a pripjatyi utcák locsolását, az épületeket pedig slagokkal mosták le.
A város lakosságának az volt a szerencséje, a sugárkibocsátás nagy része az erőmű területére korlátozódott, különösen az épülettől délre található kapcsolóállomásra és annak közvetlen környezetére, amely eleve tilalmi zónának számított.
A vizsgálat
A hivatalos jelentés szerint két mérnök volt felelős, akik a vízáramlást szabályozták a szelepek vezérlőhelyiségéből.
Az 1644-es csatornába irányuló vízáramlás ingadozott, ezért úgy döntöttek, hogy manuálisan szabályozzák azt, miközben a teljesítményt emelték. Ez már önmagában is szabálytalan volt, mivel ezt a műveletet még a teljesítménynövelés előtt kellett volna elvégezni.
A jelentés szerint a két mérnök tévedésből rossz irányba fordította el a szelepet. Így ahelyett, hogy megnyitották volna és biztosították volna a vízáramlást a csatornában, valójában elzárták azt. Mivel alig jutott víz a reaktor csatornájába, semmi sem hűtötte az üzemanyagrudat, miközben a teljesítmény gyorsan emelkedett. Az üzemanyagrúd 700–800 fokos lett, deformálódott, majd megrepedt.
Mindezek ellenére KGB nem tartóztatta le a vétkeseket, és később sem büntették meg őket.
Ez éles ellentétben állt az 1975-ös, hasonló leningrádi nukleáris balesettel, ahol lefokozták az érintetteket, akiknek büntetésből a károk elhárításában is részt kellett venniük.
A csernobili „innováció” okozta a sugárszennyezést?
A szemtanúk sosem fogadták el azt a magyarázatot, hogy emberi hiba okozta a baleset. A két mérnök is tagadta, hogy szabálytalanul jártak volna el. Végül a Kijevi Nukleáris Kutatóintézet is megvizsgálta az ügyet, és a szakértői egy másik elmélettel álltak elő. A kutatók megvizsgálták magát a cirkóniumcsatornát, és arra a következtetésre jutottak, hogy a probléma nem a csatorna lezárásával, hanem magával a cirkóniummal volt.
A jelentés szerint az atomerőmű vezetői a reaktor építésekor megváltoztatták a csövek gyártásának folyamatát. Ez az úgynevezett „innováció” hibás csatornát eredményezett.
Amikor a reaktor teljesítményét ilyen jelentős mértékben növelték, a csatorna nem tudta elviselni a megváltozott nyomást és hőmérsékletet, ezért eldeformálódott és 230 fokon meghibásodott.
A bűnbak
Bármelyik verzió is igaz, a szovjet vezetésnek politikai bűnbakra volt szüksége. A hatóságok és az érintett intézetek gyorsan megegyeztek abban, ki legyen a felelős. Ez pedig a főmérnök, Vjacseszlav Akimov lett, akit helyettes főmérnökké fokoztak le, és aki elvesztette a hatalmát abban az erőműben, ahol már akkor az egyik legfontosabb vezető volt, amikor még meg sem kezdték az 1-es blokk betonozását.
A korábbi beosztottjai is ellene fordultak, mert Akimov megosztó személyiségnek számított. A bűnbakká kikiáltott volt főmérnök hamar felismerte, hogy soha nem kapja vissza régi pozícióját, pláne, hogy sikertelenül próbálta a helyettesére hárítani a felelősséget. Végül a 3-as és 4-es blokk másik helyettes főmérnöke, Nyikolaj Fomin kapta meg Akimov pozícióját.
A lefokozott főmérnök benyújtotta lemondását, majd a moszkvai kapcsolatai segítségével a kolai atomerőműben erőműben helyezkedett el, amelyet nemrégiben bővítettek egy negyedik reaktorral.
Akimov távozása és Fomin előléptetése következtében megürült a 3-as és 4-es blokkok helyettes főmérnöki posztja. Két jelölt jöhetett szóba a beosztásra: Nyikolaj Stejnberg, a 35 éves egykori turbinaoperátor, aki az 1-es blokk műszakfelügyelőjévé lépett elő, és Anatolij Gyatlov, az 52 éves korábbi reaktormérnök, aki egy atom-tengeralattjárókat gyártó üzemből érkezett, és már az új blokkok építésén is dolgozott.
A választásnak elvileg Stejnbergre kellett volna esnie, akit kompetensnek és közkedveltnek tartottak. Az energiaügyi minisztériumban azonban másképp gondolkodtak, mert Gyatlovnak, épp a nukleáris tengeralattjárókkal kapcsolatos múltja miatt, jó kapcsolatai voltak a védelmi iparért felelős vezetésnél. Stejnberg ellen szólt a zsidó származása is.
Így végül Gyatlovot léptették elő, Stejnberg pedig a balakovói atomerőműbe helyeztette át magát, ahol később helyettes főmérnök lehetett.
Nyolc hónappal a baleset után végül újraindították a csernobili 1-es blokkot. A megsérült csatorna körüli területet sosem tudták 100 százalékosan kijavítani, és ez tartósan korlátozta az 1-es blokk maximális teljesítményét.
Az utódok sorsa
A második, 1986-os katasztrofális baleset után Nyikolaj Fomint letartóztatták az atomerőmű vezérigazgatójával, Viktor Brjuhanovval együtt. A tárgyalást azért kellett elhalasztani, mert a főmérnök többször öngyilkosságot kísérelt meg. A perben mindkettejüket 10 év börtönre ítélték. Fomint a büntetése letöltése előtt átszállították egy pszichiátriai kórházba. Miután kiengedték, a kalinyingrádi atomerőműben helyezkedett el.
Anatolij Gyatlov helyettes főmérnök személyesen felügyelte azt tesztet az erőmű 4-es blokkjában, amely felrobbant. A katasztrófa miatt őt is letartóztatták, és Fominékkal együtt 10 évre ítélték. Mivel súlyos sugárdózis érte a balesetben, az egészségi állapota miatt négy év múlva szabadult.