Nem egy nukleáris baleset történt Csernobilban, hanem kettő – mutatjuk az igazságot

1982 szeptemberében egy karbantartási művelet után túlhevült az 1-es számú reaktor és széthasadt benne egy fűtőelem-csatorna. A reaktort sikerült időben leállítani, de az atomerőmű mérnökei nem vették észre, hogy a szellőzőtoronyból radioaktív gáz és gőz jutott ki a szabadba. A szennyezés ugyanúgy elérte a közeli Pripjaty várost, mint a nagy katasztrófa idején, négy évvel később.
Kellett a villamos energia

A Leninről elnevezett atomerőmű Csernobilban, az 1980-as évek elején
Fotó: Reuters

1982. szeptember 9-jén véget ért a karbantartás a Vlagyimir Iljics Leninről elnevezett atomerőműben, Csernobilban. Az 1-es blokkot újra kellett indítani, mert az országos elektromos hálózatnak szüksége volt az itt termelt villamos energiára. 

Délután 5 és 6 óra között a reaktor teljesítményét 250 megawattról 10 perc alatt körülbelül 700 megawattra emelték. A személyzet a turbinák felpörgetésére készült, hogy szinkronizálhassák ezeket a hálózattal. 

A csernobili atomerőmű irányítóterme
Fotó: EBRD

Ekkor valami szokatlan történt a reaktormagban. Akkor még senki sem tudta, hogy az 1644-es számú cirkóniumcsatorna az előző percekben több száz Celsius-fokkal felhevült. Ez a csatorna kitágult, majd széthasadt, a vezető reaktorirányító mérnök és a vezérlőteremben levő technikusok azonban nem reagáltak. Nem is tudhatták, mi történik, mivel nem létezett olyan rendszer, amely a reaktormagban megnövekedett nyomásra reagált volna, ezért egyszerűen tovább növelték a teljesítményt.

Részleges magolvadás

A reaktormagban egyre súlyosabbá vált a fizikai és kémiai káosz. Az üzemanyagcsatornából az alsó egy métert leszámítva gyakorlatilag minden kiszakadt, és közvetlenül a grafitba ömlött. Majd az utolsó egyméteres darab is kiszabadult, áttört a cirkóniumon egyre nagyobb szakadásán, majd belenyomódott a grafitba.

Ritka fotó a csernobili reaktorok építéséről. A képen látható csövek a csatornák, amelyek közül egy szétrepedt az 1982-es balesetben
Fotó: Reddit

Ekkor ismerték fel a mérnökök és technikusok, hogy ilyen körülmények között lehetetlen tovább működtetni a reaktort, mert egy része irányíthatatlanná lett. Végre valamelyikük megnyomta az AZ-5 jelű gombot, mire a vészleállító rendszer betolta a vezérlőrudakat a reaktormagba. Az 1-es reaktor biztonságosan leállt.

A kezdeti jelentések szerint a károk helyreállítása mindössze 5 napot vett volna igénybe. Ezt a becslést 10 napra módosították, amikor eltávolították a csatorna tetejét, és műszerekkel megvizsgálták a reaktormagot. Később még ez a 10 nap sem bizonyult elegendőnek a javításra.

Radioaktív szennyezés érte a közeli várost

Pripjaty városát már az 1986-os atomkatasztrófa előtt is érte radioaktív sugárzás, csak ezt letagadták
Fotó: ChNPP

A reaktorért felelős csoport nem ismerte fel, hogy milyen nagy mennyiségű nukleáris fűtőanyag került a vízáramlás rendszerébe. Ez a radioaktív szennyeződés az erőmű hatalmas szellőzőtornyán keresztül kijutott a környezetbe. Ez a sugárzás heteken át érte az erőmű területét, és Pripjaty területét is, mert a szél idesodorta a szennyezett porrészecskéket. 

Amikor a mérnökök rájöttek, hogy Csernobil folyamatosan radioaktív anyagokat bocsát ki a levegőbe, elrendelték a pripjatyi utcák locsolását, az épületeket pedig slagokkal mosták le. 

A sugárszennyezett port locsolással mosták le az utakról és az épületekről
Fotó: ChNPP

A város lakosságának az volt a szerencséje, a sugárkibocsátás nagy része az erőmű területére korlátozódott, különösen az épülettől délre található kapcsolóállomásra és annak közvetlen környezetére, amely eleve tilalmi zónának számított. 

A vizsgálat 

A hivatalos jelentés szerint két mérnök volt felelős, akik a vízáramlást szabályozták a szelepek vezérlőhelyiségéből.

Az 1644-es csatornába irányuló vízáramlás ingadozott, ezért úgy döntöttek, hogy manuálisan szabályozzák azt, miközben a teljesítményt emelték. Ez már önmagában is szabálytalan volt, mivel ezt a műveletet még a teljesítménynövelés előtt kellett volna elvégezni.

A csernobili 1-es reaktor csatornái
Fotó: Reddit

A jelentés szerint a két mérnök tévedésből rossz irányba fordította el a szelepet. Így ahelyett, hogy megnyitották volna és biztosították volna a vízáramlást a csatornában, valójában elzárták azt. Mivel alig jutott víz a reaktor csatornájába, semmi sem hűtötte az üzemanyagrudat, miközben a teljesítmény gyorsan emelkedett. Az üzemanyagrúd 700–800 fokos lett, deformálódott, majd megrepedt.

Mindezek ellenére KGB nem tartóztatta le a vétkeseket, és később sem büntették meg őket. 

Ez éles ellentétben állt az 1975-ös, hasonló leningrádi nukleáris balesettel, ahol lefokozták az érintetteket, akiknek büntetésből a károk elhárításában is részt kellett venniük. 

A csernobili „innováció” okozta a sugárszennyezést?

A szemtanúk sosem fogadták el azt a magyarázatot, hogy emberi hiba okozta a baleset. A két mérnök is tagadta, hogy szabálytalanul jártak volna el. Végül a Kijevi Nukleáris Kutatóintézet is megvizsgálta az ügyet, és a szakértői egy másik elmélettel álltak elő. A kutatók megvizsgálták magát a cirkóniumcsatornát, és arra a következtetésre jutottak, hogy a probléma nem a csatorna lezárásával, hanem magával a cirkóniummal volt.

A jelentés szerint az atomerőmű vezetői a reaktor építésekor megváltoztatták a csövek gyártásának folyamatát. Ez az úgynevezett „innováció” hibás csatornát eredményezett.

Amikor a reaktor teljesítményét ilyen jelentős mértékben növelték, a csatorna nem tudta elviselni a megváltozott nyomást és hőmérsékletet, ezért eldeformálódott és 230 fokon meghibásodott.

A bűnbak 

Bármelyik verzió is igaz, a szovjet vezetésnek politikai bűnbakra volt szüksége. A hatóságok és az érintett intézetek gyorsan megegyeztek abban, ki legyen a felelős. Ez pedig a főmérnök, Vjacseszlav Akimov lett, akit helyettes főmérnökké fokoztak le, és aki elvesztette a hatalmát abban az erőműben, ahol már akkor az egyik legfontosabb vezető volt, amikor még meg sem kezdték az 1-es blokk betonozását. 

Csernobili mérnökök és technikusok
Fotó: Reddit

A korábbi beosztottjai is ellene fordultak, mert Akimov megosztó személyiségnek számított. A bűnbakká kikiáltott volt főmérnök hamar felismerte, hogy soha nem kapja vissza régi pozícióját, pláne, hogy sikertelenül próbálta a helyettesére hárítani a felelősséget. Végül a 3-as és 4-es blokk másik helyettes főmérnöke, Nyikolaj Fomin kapta meg Akimov pozícióját.

A lefokozott főmérnök benyújtotta lemondását, majd a moszkvai kapcsolatai segítségével a kolai atomerőműben erőműben helyezkedett el, amelyet nemrégiben bővítettek egy negyedik reaktorral.

Akimov távozása és Fomin előléptetése következtében megürült a 3-as és 4-es blokkok helyettes főmérnöki posztja. Két jelölt jöhetett szóba a beosztásra: Nyikolaj Stejnberg, a 35 éves egykori turbinaoperátor, aki az 1-es blokk műszakfelügyelőjévé lépett elő, és Anatolij Gyatlov, az 52 éves korábbi reaktormérnök, aki egy atom-tengeralattjárókat gyártó üzemből érkezett, és már az új blokkok építésén is dolgozott.

Tanácskozás az atomerőmű vezérlőjében. Háttal ül Gyatlov, szemben könyököl Fomin
Fotó: Facebook

A választásnak elvileg Stejnbergre kellett volna esnie, akit kompetensnek és közkedveltnek tartottak. Az energiaügyi minisztériumban azonban másképp gondolkodtak, mert Gyatlovnak, épp a nukleáris tengeralattjárókkal kapcsolatos múltja miatt, jó kapcsolatai voltak a védelmi iparért felelős vezetésnél. Stejnberg ellen szólt a zsidó származása is. 

Anatolij Gyatlov lett a második baleset bűnbakja
Fotó: Wikipedia

Így végül Gyatlovot léptették elő, Stejnberg pedig a balakovói atomerőműbe helyeztette át magát, ahol később helyettes főmérnök lehetett.

Nyolc hónappal a baleset után végül újraindították a csernobili 1-es blokkot. A megsérült csatorna körüli területet sosem tudták 100 százalékosan kijavítani, és ez tartósan korlátozta az 1-es blokk maximális teljesítményét.

Az utódok sorsa

A második, 1986-os katasztrofális baleset után Nyikolaj Fomint letartóztatták az atomerőmű vezérigazgatójával, Viktor Brjuhanovval együtt. A tárgyalást azért kellett elhalasztani, mert a főmérnök többször öngyilkosságot kísérelt meg. A perben mindkettejüket 10 év börtönre ítélték. Fomint a büntetése letöltése előtt átszállították egy pszichiátriai kórházba. Miután kiengedték, a kalinyingrádi atomerőműben helyezkedett el. 

A vádlottak az 1986-os katasztrófa után. Balról jobbra: Brjuhanov, Gyatlov és Fomin. 
Fotó: Igor Kosztyin / Szputnyik

Anatolij Gyatlov helyettes főmérnök személyesen felügyelte azt tesztet az erőmű 4-es blokkjában, amely felrobbant. A katasztrófa miatt őt is letartóztatták, és Fominékkal együtt 10 évre ítélték. Mivel súlyos sugárdózis érte a balesetben, az egészségi állapota miatt négy év múlva szabadult. 

 

 

