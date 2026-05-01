Nem egy nukleáris baleset történt Csernobilban, hanem kettő – mutatjuk az igazságot

A Leninről elnevezett atomerőmű Csernobilban, az 1980-as évek elején

1982. szeptember 9-jén véget ért a karbantartás a Vlagyimir Iljics Leninről elnevezett atomerőműben, Csernobilban. Az 1-es blokkot újra kellett indítani, mert az országos elektromos hálózatnak szüksége volt az itt termelt villamos energiára.

Délután 5 és 6 óra között a reaktor teljesítményét 250 megawattról 10 perc alatt körülbelül 700 megawattra emelték. A személyzet a turbinák felpörgetésére készült, hogy szinkronizálhassák ezeket a hálózattal.

A csernobili atomerőmű irányítóterme

Ekkor valami szokatlan történt a reaktormagban. Akkor még senki sem tudta, hogy az 1644-es számú cirkóniumcsatorna az előző percekben több száz Celsius-fokkal felhevült. Ez a csatorna kitágult, majd széthasadt, a vezető reaktorirányító mérnök és a vezérlőteremben levő technikusok azonban nem reagáltak. Nem is tudhatták, mi történik, mivel nem létezett olyan rendszer, amely a reaktormagban megnövekedett nyomásra reagált volna, ezért egyszerűen tovább növelték a teljesítményt.

Részleges magolvadás

A reaktormagban egyre súlyosabbá vált a fizikai és kémiai káosz. Az üzemanyagcsatornából az alsó egy métert leszámítva gyakorlatilag minden kiszakadt, és közvetlenül a grafitba ömlött. Majd az utolsó egyméteres darab is kiszabadult, áttört a cirkóniumon egyre nagyobb szakadásán, majd belenyomódott a grafitba.

Ritka fotó a csernobili reaktorok építéséről. A képen látható csövek a csatornák, amelyek közül egy szétrepedt az 1982-es balesetben

Ekkor ismerték fel a mérnökök és technikusok, hogy ilyen körülmények között lehetetlen tovább működtetni a reaktort, mert egy része irányíthatatlanná lett. Végre valamelyikük megnyomta az AZ-5 jelű gombot, mire a vészleállító rendszer betolta a vezérlőrudakat a reaktormagba. Az 1-es reaktor biztonságosan leállt.

A kezdeti jelentések szerint a károk helyreállítása mindössze 5 napot vett volna igénybe. Ezt a becslést 10 napra módosították, amikor eltávolították a csatorna tetejét, és műszerekkel megvizsgálták a reaktormagot. Később még ez a 10 nap sem bizonyult elegendőnek a javításra.

Radioaktív szennyezés érte a közeli várost

Pripjaty városát már az 1986-os atomkatasztrófa előtt is érte radioaktív sugárzás, csak ezt letagadták

A reaktorért felelős csoport nem ismerte fel, hogy milyen nagy mennyiségű nukleáris fűtőanyag került a vízáramlás rendszerébe. Ez a radioaktív szennyeződés az erőmű hatalmas szellőzőtornyán keresztül kijutott a környezetbe. Ez a sugárzás heteken át érte az erőmű területét, és Pripjaty területét is, mert a szél idesodorta a szennyezett porrészecskéket.