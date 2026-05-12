Fizikai képtelenség: megdöbbentő dologra bukkantak az atomrobbanás után

Az 1945. július 16-i atomrobbanás pillanatában felszabaduló energia elpárologtatta a 30 méter magas tesztállványt és a környező rézkábeleket is. A kialakuló tűzgömb a magasba emelte a sivatagi homokot és az infrastruktúra fémdarabjait, amelyek az óriási hőben és nyomásban végül összeolvadtak – írja a Science Alert.

Atomrobbanás a Trinity-teszt során

A trinitit és az atomrobbanás különleges maradványai

Ebből a folyamatból született meg a trinitit nevű üvegszerű anyag, amelyben Luca Bindi geológus és csapata egy korábban ismeretlen kalcium-réz-szilikát kristályt azonosított.

Ez az anyag egy úgynevezett klatrát, amelynek szerkezete atomi szinten leginkább egy ketrecre emlékeztet.

A rácsban a szilíciumatomok alkotják a vázat, amelyben egy-egy kalciumatom foglal helyet. Ez az első olyan klatrát, amelyet atomrobbanás melléktermékei között sikerült azonosítani.

A vörös trinitit minta, amelyből a klatrát származik

A lehetetlen kristály felfedezése a vörös trinititben

A lehetetlen kristály felfedezése azért bír jelentőséggel, mert ilyen szerkezet hagyományos földi körülmények között nem jöhetne létre. A kialakuláshoz 1500 Celsius-fokot meghaladó hőségre és 5-8 gigapascal nyomásra volt szükség, amit rendkívül gyors nyomáscsökkenés és lehűlés követett.

Ez a hirtelen változás tette lehetővé, hogy az atomok szokatlan elrendezésben rögzüljenek, és egyfajta pillanatfelvételként őrizzék meg a detonáció fizikai környezetét.

A kutatók korábban már találtak egy kvázikristályt is ugyanebben a vörös trinitit mintában. Bár a két szerkezet hasonló anyagokból és azonos körülmények között alakult ki, a matematikai modellezés szerint végül egymástól függetlenül jöttek létre. Az ilyen vizsgálatok új törvényszéki módszereket adhatnak a szakértők kezébe a korábbi nukleáris események helyszíneinek elemzéséhez.