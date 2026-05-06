Egyre több helyen bukkan fel az ázsiai tűhangya, halálos lehet a csípése

Bár ezt az invazív rovarfajt már több mint 90 évvel ezelőtt észlelték először az amerikai kontinensen, populációjuk csak az utóbbi időben indult ugrásszerű növekedésnek. Az ázsiai tűhangya (Brachyponera chinensis) napjainkra legalább 20 amerikai államban vetette meg a lábát. A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a mostani csendes invázió egyre kiterjedtebb méreteket ölt. Sikerük titka a rendkívüli alkalmazkodóképességük, amelynek köszönhetően vidéki és városi környezetben, illetve hűvös és meleg éghajlaton egyaránt remekül boldogulnak – írja a Daily Mail.

Ázsiai tűhangya (Brachyponera chinensis)

Fotó: April Nobile / Wikimedia Commons

Honnan ismerhető fel az ázsiai tűhangya?

Az ázsiai tűhangyák meglehetősen aprók, hiszen a dolgozók, valamint a királynők hossza is legfeljebb 5 millimétert ér el. Fényes felületű testük sötétbarna vagy fekete színben pompázik, miközben a csápjaik vége és a lábaik egy világosabb, narancsbarnás árnyalatot öltenek. Mivel kifejezetten kedvelik a nedves közeget, a leggyakrabban kövek és korhadó farönkök alatt húzzák meg magukat. Mindemellett felbukkanhatnak parkokban, pázsitokon, vagy akár különféle építőanyagok repedéseiben is. Az otthonokban leginkább a tavasztól augusztusig tartó rajzási időszakban találkozhatunk velük, amikor a téli álomból ébredve megkezdik a párzást.

Milyen veszélyeket rejt az ázsiai tűhangya csípése?

Maga a faj alapvetően nem agresszív természetű, ám ha megijesztik, védekezésből azonnal támad. Ilyenkor érdemes vigyázni, mert a rovarok fullánkja akár a ruházaton is gond nélkül áthatol. Az ázsiai tűhangya csípése nagyon intenzív, lüktető fájdalmat okoz a bőrön, ami órákon keresztül hol felerősödik, hol pedig enyhül. Ritkább esetekben előfordulhat, hogy ez a kellemetlen érzés a csípés helyétől távolabb eső testrészekre is kisugárzik.

A csípés ráadásul súlyos, akár életveszélyes allergiás reakciót – úgynevezett anafilaxiát – is kiválthat az áldozatoknál.

Éppen ezért a szakértők nyomatékosan kérik, hogy az esetleges allergiás tüneteket minden esetben orvos vagy állatorvos bevonásával kezeljék.

Ökológiai fenyegetés az erdőkben

Az ázsiai tűhangyák nem csupán az emberek egészségét veszélyeztetik, hanem a helyi környezetben is komoly károkat okoznak. Ahol ugyanis megtelepednek, ott rendkívül gyorsan kiszorítják a terület őshonos hangyafajait, jelentősen csökkentve a helyi rovarvilág egyedszámát és sokféleségét. Ez az eltolódás különösen az erdők számára jelent kritikus problémát. Az őshonos hangyák feladatai közé tartozik a növények magvainak terjesztése, amelyben kulcsszerepet töltenek be. Az amerikai mezőgazdasági minisztérium kutatói szerint a magterjesztés drasztikus visszaesése hosszú távon súlyosan károsíthatja az erdei aljnövényzetet.