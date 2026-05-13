Ön is szedi ezt a vitamint? Halálos betegséggel hozták összefüggésbe

A B12, más néven kobalamin, elengedhetetlen az egészséges élethez. Központi szerepet játszik a vörösvértestek képződésében, az idegrendszer megfelelő működésében, valamint a sejtek DNS-ének másolásában. A B12-vitamin természetes formában elsősorban állati eredetű élelmiszerekben – húsokban, halakban, tojásban és tejtermékekben – található meg. Emellett bizonyos kenyereket és gabonapelyheket is dúsítanak vele, hogy a húst nem fogyasztók is hozzájussanak. Bár a változatosan étkezők többsége gond nélkül fedezi a napi szükségletét, a vegánok, a különféle bélbetegséggel küzdők, illetve az idősebb felnőttek esetében szükség lehet a pótlására. Ha a hiányállapotot nem ismerik fel és nem kezelik időben, az súlyos egészségügyi problémákhoz vezethet.

A B12-vitamin a sejtek működéséhez elengedhetetlen, ám a kutatások kiderítették, hogy a vérben mért kiugróan magas értéke akár komoly betegségekre is utalhat

A B12-vitamin hiánya és a daganat kockázata

A sejtosztódás során a DNS pontos másolásához elengedhetetlen a B12-vitamin. Ha a szervezetben túl alacsony a szintje, a másolási folyamat nem lesz pontos. A hibák az évek során növelhetik bizonyos rákos megbetegedések, így például a vastagbélrák kialakulásának esélyét, ezért a szakemberek nagyon is komolyan veszik a hiánybetegséget.

Ugyanakkor egy 2025-ös vietnámi vizsgálat rávilágított, hogy nemcsak a túl alacsony, hanem a túlzott bevitel is növelheti a rák kockázatát, tehát az egyensúly fenntartása a legfontosabb.

Bár logikusnak tűnhet, hogy az extra adag extra védelmet nyújt a betegséggel szemben, a tudományos kutatások ezt a feltevést nem támasztják alá egyértelműen. Ez a tápanyag ugyanis az általános sejtnövekedést serkenti, ami elméletileg azt is jelentheti, hogy a már meglévő, rákmegelőző állapotban lévő sejtek szaporodását is felgyorsíthatja a nagyobb dózis. Egy megfigyeléses vizsgálat például kimutatta, hogy a hosszú távú, nagy adagú B6- és B12-pótlás kismértékben növelheti a tüdőrák kockázatát, különösen a férfiak és a dohányosok esetében.

Mit jelent a megmagyarázatlanul magas B12-szint?

A szakértők már többször megfigyelték, hogy a rákbetegek vérében szokatlanul magas a B12-vitamin koncentrációja. Egy 2022-es, majd egy későbbi, 2024-es kutatás is arra az eredményre jutott, hogy e jelenség többnyire csupán kísérőtünet, írja Ahmed Elbediwy molekuláris biológus a The Conversation magazinban. A tápanyag tehát a betegséggel egy időben van jelen nagyobb mennyiségben, de nem feltétlenül az indítja el a folyamatot.

Ennek egyik fő oka az lehet, hogy a daganat megterheli vagy egyenesen károsítja a májat, amely jelentős mennyiséget raktároz ebből az anyagból. A máj ilyenkor a felhalmozott készletét egyszerűen a véráramba üríti.

A másik lehetséges ok, hogy bizonyos tumorok megnövelik a vérben azoknak a fehérjéknek a számát, amelyek ehhez a vitaminhoz kötődnek.

A tartósan magas B12-szint, amennyiben azt nem étrend-kiegészítők szedése okozza, fontos figyelmeztető jelzés lehet a szervezet részéről. Utalhat májbetegségre, különböző vérzavarokra vagy akár egy még fel nem fedezett daganatos elváltozásra is. Egy 2026-os tanulmány például kimutatta, hogy a kiugróan magas B12-értékkel rendelkező vastagbélrákos betegek átlagos túlélése rövidebb, mindössze körülbelül öt év volt, szemben a normál szinttel rendelkezők közel tizenegy évével. Hasonló mintázatot figyeltek meg a szájüregi rák esetében is. A legtöbb embernek azonban egyáltalán nem kell aggódnia, hiszen a normál, változatos étrendből szinte lehetetlen túladagolni ezt a tápanyagot. A hiánybetegség a gyakorlatban sokkal gyakoribb és jobban dokumentált probléma, mint a túlzott bevitel.

Valódi veszélyt a hosszú ideig, orvosi javaslat nélkül szedett, nagy dózisú készítmények jelenthetnek.

Rákos megbetegedéseket nem lehet egyetlen tápanyag indokolatlanul magas bevitelével megelőzni. A hatékony megelőzéshez kiegyensúlyozott étrendre, rendszeres testmozgásra, a dohányzás kerülésére, valamint rendszeres szűrővizsgálatokra van szükség. A cél tehát a megfelelő mennyiség elérése, a nagyobb adagokat pedig érdemes kerülni, kivéve természetesen akkor, ha azt az orvos kifejezetten javasolja.