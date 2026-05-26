Nagy a baj: a ráksejteket segíti a népszerű vitamin

A B2-vitamint, más néven riboflavint a szervezet nem képes önállóan előállítani, így táplálkozás útján kell bevinnünk. Fontos szerepet játszik a bőr egészségének megőrzésében és a zsírok lebontásában. A Würzburgi Egyetem kutatócsoportja azonban megállapította, hogy a rákos sejtek is felhasználják ezt a vitamint, hogy segítsék önnön túlélésüket. A B2-vitamin segítségével a daganatos sejtek védőpajzsot hoznak létre a ferroptózis ellen. Ez az irányított sejthalál egy speciális típusa, amely a sejtmembrán károsodása esetén jelentkezik.

A B2-vitamin védi a ráksejteket a sejthalál egy formájától, a ferroptózistól

A B2-vitamin szerepe a rák védőpajzsának működésében

Vera Skafar biológus és kollégái feltárták a védelem biológiai hátterét. Megfigyelték, hogy a vitamin támogatja egy FSP1 nevű fehérje működését. Ez a fehérje egy másik molekula, a GPX4 mellett véd a ferroptózistól. A kutatók egy kiterjedt génszűrés során rájöttek, hogy az FSP1 működése egy RFK nevű géntől függ, és ez a gén felel a B2-vitamin feldolgozásáért is. A laboratóriumi vizsgálatok igazolták, hogy a B2-vitamin a génen keresztül biztosít létfontosságú anyagokat a rákvédő fehérje számára.

Amikor a rákos sejtektől megvonják a B2-vitamint, sebezhetőbbé válnak a ferroptózissal szemben.

Hogyan lehet átverni a ráksejteket?

A laboratóriumi vizsgálatok során a kutatók egy rozoflavin nevű vegyületet is teszteltek. Ez a B2-vitamint utánzó anyag képes megtéveszteni a rákos sejteket. A daganatos sejtek a vitamin helyett a rozoflavint veszik fel, ez a vegyület azonban nem nyújtja ugyanazt a védelmet az FSP1 fehérjének és a ráksejteknek, így azok sebezhetővé válnak a ferroptózissal szemben.

A megközelítés célja, hogy a rákos sejteket úgy lehessen célba venni, hogy közben az egészséges sejtek vitaminellátása zavartalan maradjon, hiszen az emberi szervezetnek szüksége van a B2-vitaminra.

Nem csak a rák ellen lehet hasznos a legújabb felfedezés

A kutatás korai szakaszban van, de a szakemberek szerint a jövőben kifejleszthetők a rozoflavinhoz hasonló, kifejezetten erre a célra készített anyagok, amelyek célzottan megzavarják a rákos sejtek vitaminellátását. José Pedro Friedmann Angeli biológus rámutatott, hogy a ferroptózis nem csupán a daganatos megbetegedések esetében játszik szerepet. Ez a kémiai oxidációhoz köthető folyamat összefüggésbe hozható az oxidatív stresszel, valamint olyan egészségügyi problémákkal is, mint a stroke és a neurodegeneratív betegségek. Emellett hozzájárulhat a szervátültetések utáni, vagy az úgynevezett ischaemiás-reperfúziós szövetkárosodásokhoz is.