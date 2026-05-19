A legújabb TikTok-őrület: a gyógyító „bibliai étrend”

A videók készítői nem kevesebbet állítanak, mint hogy az ókori, szentírásban szereplő alapanyagokhoz való visszatérés drasztikus javulást hozhat mind a fizikai, mind a mentális egészségben, miközben a modern élelmiszereket egyenesen „méregként” bélyegzik meg. A bibliai étrend tulajdonképpen az ősi írásokon alapuló táplálkozást hirdeti és ellenzi a modern feldolgozott élelmiszerek fogyasztását.

A bibliai étrendbe sok zöldség, gyümölcs és a „tiszta állatok" (pl. halak) tartoznak

Mit is takar pontosan a bibliai étrend?

A trend követői olyan táplálkozási elveket követnek, amelyek a Bibliában (kiemelten az Ószövetségben) említett ételeken és tiltásokon alapulnak. Bár a pontos szabályok értelmezése egyénenként változhat, a diéta főbb pillérei általában a következők:

Engedélyezett ételek: Rengeteg friss gyümölcs és zöldség (például füge, szőlő, gránátalma), olívaolaj, méz, teljes kiőrlésű, ősi gabonák (mint a tönköly vagy az árpa), hüvelyesek, valamint a „tiszta" állatok húsa (például bárány, marha és pikkelyes halak).

Szigorúan tiltott ételek: A sertéshús, a rákfélék és a kagylók (a mózesi törvények alapján).

A sertéshús, a rákfélék és a kagylók (a mózesi törvények alapján). A „modern mérgek" elkerülése: A trend legfontosabb modern kiegészítése a magolajok (pl. napraforgó-, repceolaj), a finomított cukrok, a mesterséges színezékek és a magasan feldolgozott bolti élelmiszerek teljes kizárása.

Szebb bőr és kiegyensúlyozott elme

A platformon terjedő, többmilliós nézettségű videókban a tartalomgyártók drámai előtte-utána felvételekkel demonstrálják az életmódváltás hatásait.

Amióta kiiktattam a feldolgozott mérgeket és úgy eszem, ahogy azt a Teremtő elrendelte, nemcsak az emésztésem állt helyre, de teljesen kitisztult az arcom is”

– hangzik el az egyik népszerű videóban.

Az egészséges, feldolgozatlan élelmiszerekre való átállás valóban látványos hatással lehet a szervezetre. A bőrproblémák (például a pattanások vagy a gyulladásos akné) gyakran szoros összefüggésben állnak a finomított szénhidrátokban és cukrokban gazdag étrenddel. Ezek elhagyása és az olívaolajban, valamint rostokban gazdag étkezés bevezetése tudományosan is igazoltan javítja a bőrképet.