A legújabb TikTok-őrület: a gyógyító „bibliai étrend”

A videók készítői nem kevesebbet állítanak, mint hogy az ókori, szentírásban szereplő alapanyagokhoz való visszatérés drasztikus javulást hozhat mind a fizikai, mind a mentális egészségben, miközben a modern élelmiszereket egyenesen „méregként” bélyegzik meg. A bibliai étrend tulajdonképpen az ősi írásokon alapuló táplálkozást hirdeti és ellenzi a modern feldolgozott élelmiszerek fogyasztását.
Mit is takar pontosan a bibliai étrend?
A trend követői olyan táplálkozási elveket követnek, amelyek a Bibliában (kiemelten az Ószövetségben) említett ételeken és tiltásokon alapulnak. Bár a pontos szabályok értelmezése egyénenként változhat, a diéta főbb pillérei általában a következők:
- Engedélyezett ételek: Rengeteg friss gyümölcs és zöldség (például füge, szőlő, gránátalma), olívaolaj, méz, teljes kiőrlésű, ősi gabonák (mint a tönköly vagy az árpa), hüvelyesek, valamint a „tiszta" állatok húsa (például bárány, marha és pikkelyes halak).
- Szigorúan tiltott ételek: A sertéshús, a rákfélék és a kagylók (a mózesi törvények alapján).
- A „modern mérgek" elkerülése: A trend legfontosabb modern kiegészítése a magolajok (pl. napraforgó-, repceolaj), a finomított cukrok, a mesterséges színezékek és a magasan feldolgozott bolti élelmiszerek teljes kizárása.
Szebb bőr és kiegyensúlyozott elme
A platformon terjedő, többmilliós nézettségű videókban a tartalomgyártók drámai előtte-utána felvételekkel demonstrálják az életmódváltás hatásait.
Amióta kiiktattam a feldolgozott mérgeket és úgy eszem, ahogy azt a Teremtő elrendelte, nemcsak az emésztésem állt helyre, de teljesen kitisztult az arcom is”
– hangzik el az egyik népszerű videóban.
Az egészséges, feldolgozatlan élelmiszerekre való átállás valóban látványos hatással lehet a szervezetre. A bőrproblémák (például a pattanások vagy a gyulladásos akné) gyakran szoros összefüggésben állnak a finomított szénhidrátokban és cukrokban gazdag étrenddel. Ezek elhagyása és az olívaolajban, valamint rostokban gazdag étkezés bevezetése tudományosan is igazoltan javítja a bőrképet.
Ennél merészebb állítás azonban az, miszerint ez a diéta képes meggyógyítani a depresszió tüneteit.
Mit mond a tudomány a „lélekgyógyító" étkezésről?
Az orvosszakértők egyetértenek abban, hogy a bélflóra egészsége (a mikrobiom) és az agyi folyamatok között szoros kapcsolat van (ez az úgynevezett bél-agy tengely). A teljes értékű, tápanyagdús ételek – mint amiket a bibliai étrend is előnyben részesít – bizonyítottan támogatják az idegrendszer működését és csökkenthetik a szervezetben lévő gyulladásokat, ami valóban javíthatja a közérzetet és a hangulatot.
Ugyanakkor a szakemberek komoly figyelmeztetést is megfogalmaznak:
- A klinikai depresszió nem csupán „rossz étrend" kérdése: A súlyos mentális betegségek komplex pszichiátriai állapotok, amelyek kémiai egyensúlyhiányból, traumákból és genetikai hajlamokból erednek.
- Veszélyes leegyszerűsítés: Bár egy egészségesebb étrend kiváló kiegészítő terápia lehet, az influenszerek azon állítása, hogy egy diéta önmagában „kigyógyít" valakit a depresszióból, rendkívül káros lehet, ha a betegek emiatt hagyják el az előírt gyógyszereiket vagy a pszichoterápiát.
Nem csodaszer
A TikTokon hódító „bibliai étrend” alapjaiban véve egy nagyon egészséges, a mediterrán diétához hasonló táplálkozási forma, amely előtérbe helyezi a természetes, feldolgozatlan alapanyagokat. Bár a modern ételadalékok „méregként” való megbélyegzése sok esetben erős túlzás, az elkerülésük mindenképpen hasznos a test számára. Az étrend valóban segíthet a bőrproblémák leküzdésében és az általános vitalitás növelésében, de a depresszió és más komoly betegségek esetén sosem helyettesítheti a szakszerű orvosi és pszichológiai segítséget.