bibliai étrend

A legújabb TikTok-őrület: a gyógyító „bibliai étrend”

Minden évben újabb és újabb diétás trendek hódítják meg a közösségi médiát, de a legújabb TikTok-őrület szó szerint évezredes alapokra építkezik. Az elmúlt hónapokban egyre több keresztény influenszer kezdte el népszerűsíteni az úgynevezett bibliai étrend koncepcióját.
A videók készítői nem kevesebbet állítanak, mint hogy az ókori, szentírásban szereplő alapanyagokhoz való visszatérés drasztikus javulást hozhat mind a fizikai, mind a mentális egészségben, miközben a modern élelmiszereket egyenesen „méregként” bélyegzik meg. A bibliai étrend tulajdonképpen az ősi írásokon alapuló táplálkozást hirdeti és ellenzi a modern feldolgozott élelmiszerek fogyasztását. 

bibliai étrend Assortment of various food groups: proteins, fats, fruit, vegetables and carbohydrates. (Photo by CRISTINA PEDRAZZINI/SCIENCE PHOT / CPD / Science Photo Library via AFP)
A bibliai étrendbe sok zöldség, gyümölcs és a „tiszta állatok" (pl. halak) tartoznak
Fotó: CRISTINA PEDRAZZINI/SCIENCE PHOT / CPD

Mit is takar pontosan a bibliai étrend?

A trend követői olyan táplálkozási elveket követnek, amelyek a Bibliában (kiemelten az Ószövetségben) említett ételeken és tiltásokon alapulnak. Bár a pontos szabályok értelmezése egyénenként változhat, a diéta főbb pillérei általában a következők:

  • Engedélyezett ételek: Rengeteg friss gyümölcs és zöldség (például füge, szőlő, gránátalma), olívaolaj, méz, teljes kiőrlésű, ősi gabonák (mint a tönköly vagy az árpa), hüvelyesek, valamint a „tiszta" állatok húsa (például bárány, marha és pikkelyes halak).
  • Szigorúan tiltott ételek: A sertéshús, a rákfélék és a kagylók (a mózesi törvények alapján).
  • A „modern mérgek" elkerülése: A trend legfontosabb modern kiegészítése a magolajok (pl. napraforgó-, repceolaj), a finomított cukrok, a mesterséges színezékek és a magasan feldolgozott bolti élelmiszerek teljes kizárása.

Szebb bőr és kiegyensúlyozott elme

A platformon terjedő, többmilliós nézettségű videókban a tartalomgyártók drámai előtte-utána felvételekkel demonstrálják az életmódváltás hatásait.

Amióta kiiktattam a feldolgozott mérgeket és úgy eszem, ahogy azt a Teremtő elrendelte, nemcsak az emésztésem állt helyre, de teljesen kitisztult az arcom is”

– hangzik el az egyik népszerű videóban.

Az egészséges, feldolgozatlan élelmiszerekre való átállás valóban látványos hatással lehet a szervezetre. A bőrproblémák (például a pattanások vagy a gyulladásos akné) gyakran szoros összefüggésben állnak a finomított szénhidrátokban és cukrokban gazdag étrenddel. Ezek elhagyása és az olívaolajban, valamint rostokban gazdag étkezés bevezetése tudományosan is igazoltan javítja a bőrképet. 

Ennél merészebb állítás azonban az, miszerint ez a diéta képes meggyógyítani a depresszió tüneteit.

Mit mond a tudomány a „lélekgyógyító" étkezésről?

Az orvosszakértők egyetértenek abban, hogy a bélflóra egészsége (a mikrobiom) és az agyi folyamatok között szoros kapcsolat van (ez az úgynevezett bél-agy tengely). A teljes értékű, tápanyagdús ételek – mint amiket a bibliai étrend is előnyben részesít – bizonyítottan támogatják az idegrendszer működését és csökkenthetik a szervezetben lévő gyulladásokat, ami valóban javíthatja a közérzetet és a hangulatot.

Ugyanakkor a szakemberek komoly figyelmeztetést is megfogalmaznak:

  • A klinikai depresszió nem csupán „rossz étrend" kérdése: A súlyos mentális betegségek komplex pszichiátriai állapotok, amelyek kémiai egyensúlyhiányból, traumákból és genetikai hajlamokból erednek.
  • Veszélyes leegyszerűsítés: Bár egy egészségesebb étrend kiváló kiegészítő terápia lehet, az influenszerek azon állítása, hogy egy diéta önmagában „kigyógyít" valakit a depresszióból, rendkívül káros lehet, ha a betegek emiatt hagyják el az előírt gyógyszereiket vagy a pszichoterápiát.

Nem csodaszer

A TikTokon hódító „bibliai étrend” alapjaiban véve egy nagyon egészséges, a mediterrán diétához hasonló táplálkozási forma, amely előtérbe helyezi a természetes, feldolgozatlan alapanyagokat. Bár a modern ételadalékok „méregként” való megbélyegzése sok esetben erős túlzás, az elkerülésük mindenképpen hasznos a test számára. Az étrend valóban segíthet a bőrproblémák leküzdésében és az általános vitalitás növelésében, de a depresszió és más komoly betegségek esetén sosem helyettesítheti a szakszerű orvosi és pszichológiai segítséget. 

 

