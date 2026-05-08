Algákkal működhetnek a jövő lámpái

A Colorado-i Egyetem kutatói élenjárnak ebben az innovatív fejlesztésben. Wil Srubar professzor vezetésével a csapat olyan lámpákat hozott létre, amelyek élő algákat tartalmaznak, és teljesen elektromosság nélkül működnek. Ez a megközelítés nemcsak környezetbarát, hanem teljesen megváltoztathatja a gondolkodásunkat a mesterséges világításról. A biolumineszcencia tehát kilép a laboratóriumok falai közül, és belép mindennapjainkba.

A biolumineszcencia az algák természetes fénykibocsátása, amely felhasználható világítótestekben

Biolumineszcencia: a természet apró fényforrásai

A kutatás középpontjában a Pyrocystis lunula nevű egysejtű alga áll, amely a tengeri planktonszervezetek családjába tartozik. Ez az apró, félhold alakú organizmus különleges tulajdonsággal rendelkezik: amikor mechanikai ingert kap, például megrázzák vagy megérintik, gyönyörű kékeszöld fénnyel kezd világítani. A természetben ez a jelenség gyakran figyelhető meg a tengerpartokon, ahol a hullámok kavargása beindítja az alga fénytermelését.

Wil Srubar és csapata speciális tartályokba zárta ezeket az algákat, létrehozva ezzel az első működőképes alga lámpákat. A rendszer zseniálisan egyszerű: nappal az algák fotoszintézist végeznek és energiát raktároznak, éjjel pedig ezt az energiát fény formájában bocsátják ki. Következésképpen a lámpa teljesen önfenntartó módon működik, nem igényel külső áramforrást, és nem termel káros kibocsátást sem.

A fenntartható világítás új korszaka

Az algalámpa koncepciója messze túlmutat egy egyszerű újdonságon. Figyelembe véve, hogy a világ energiafogyasztásának jelentős részét a világítás teszi ki, az ilyen típusú megoldások valódi áttörést jelenthetnek a fenntarthatóság terén. A biolumineszcens rendszerek nem termelnek szén-dioxidot, nem igényelnek ritka fémmeket, és élettartamuk végén biológiailag lebomlanak.

Ráadásul az algalámpa további előnyökkel is rendelkezik. A Pyrocystis lunula fotoszintézise során oxigént termel, miközben szén-dioxidot von ki a levegőből. Ez azt jelenti, hogy ezek a lámpák nemcsak világítanak, hanem aktívan tisztítják is a levegőt. A kutatók dolgoznak azon, hogy növeljék a fényerőt és meghosszabbítsák az algák élettartamát a zárt rendszerekben.