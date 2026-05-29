Hihetetlen áttörés: a tudósok rájöttek, hol épült fel a Naprendszer

A csillagászok és asztrofizikusok sokáig úgy vélték, hogy ez a fejlődési folyamat meglehetősen egyenetlen és zavaros volt, és a különböző területeken egészen eltérő feltételek uralkodtak. Most azonban a németországi Max Planck Naprendszerkutató Intézet (MPS) munkatársai egy forradalmi felfedezést tettek: azonosítottak egy kritikus fontosságú régiót, amely a gázóriás Jupiter pályáján túl helyezkedett el. Ez a gyűrű alakú térség úgy működött, mint egy gigantikus és rendkívül hatékony bolygógyár, amely kulcsszerepet játszott kozmikus szomszédságunk kialakulásában.

Megtalálták a Naprendszer ősi bolygógyárát

Bolygócsírák a Naprendszerben

A The Astrophysical Journal című rangos tudományos folyóiratban közzétett legújabb tanulmány szerint ez az egyedülálló zóna ideális feltételeket biztosított a különböző típusú bolygócsírák létrejöttéhez. A kutatás egy olyan időszakra fókuszált, amely nagyjából két-négy millió évvel a Naprendszer születése után zajlott. Ebben az időszakban a Jupiter már elég nagyra nőtt ahhoz, hogy a pályája környékén lévő anyag jelentős részét besöpörje, ezáltal egy hatalmas rést hagyva maga után a gáz- és porkorongban.

A tudósok számítógépes szimulációi rámutattak, hogy ez a folyamat egy megnövekedett gáznyomású gyűrűt hozott létre közvetlenül a Jupiter pályáján kívül. A korongban sodródó porszemcsék ebben a zónában csapdába estek, ami óriási mennyiségű anyag felhalmozódását eredményezte. Ezeket a sűrű porfelhalmozódásokat „porcsapdáknak” (dust trap) nevezik, amelyekben a porszemcsék apró rögökké, majd sziklákká álltak össze.

Porcsapdák és planetezimálok

Korábbi kutatások már sejtették, hogy a porcsapdák belsejében ezek a kozmikus anyagok gyorsan növekedhetnek, de azt nem tudták bizonyosan, hogy egyetlen régió képes-e hosszú időn keresztül ennyire eltérő összetételű égitesteket kitermelni. Az új vizsgálatok azonban pontosan ezt bizonyították. A bolygóképződés folyamata itt nem korlátozódott egyetlen típusú kőzettest létrehozására. A fejlett szimulációk kimutatták, hogy a mintegy kétmillió éves időszak alatt a porcsapdában a planetezimálok (bolygócsírák) több különböző generációja is kialakult.