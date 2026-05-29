Hihetetlen áttörés: a tudósok rájöttek, hol épült fel a Naprendszer

A csillagászok és asztrofizikusok sokáig úgy vélték, hogy ez a fejlődési folyamat meglehetősen egyenetlen és zavaros volt, és a különböző területeken egészen eltérő feltételek uralkodtak. Most azonban a németországi Max Planck Naprendszerkutató Intézet (MPS) munkatársai egy forradalmi felfedezést tettek: azonosítottak egy kritikus fontosságú régiót, amely a gázóriás Jupiter pályáján túl helyezkedett el. Ez a gyűrű alakú térség úgy működött, mint egy gigantikus és rendkívül hatékony bolygógyár, amely kulcsszerepet játszott kozmikus szomszédságunk kialakulásában.
Bolygócsírák a Naprendszerben
A The Astrophysical Journal című rangos tudományos folyóiratban közzétett legújabb tanulmány szerint ez az egyedülálló zóna ideális feltételeket biztosított a különböző típusú bolygócsírák létrejöttéhez. A kutatás egy olyan időszakra fókuszált, amely nagyjából két-négy millió évvel a Naprendszer születése után zajlott. Ebben az időszakban a Jupiter már elég nagyra nőtt ahhoz, hogy a pályája környékén lévő anyag jelentős részét besöpörje, ezáltal egy hatalmas rést hagyva maga után a gáz- és porkorongban.
A tudósok számítógépes szimulációi rámutattak, hogy ez a folyamat egy megnövekedett gáznyomású gyűrűt hozott létre közvetlenül a Jupiter pályáján kívül. A korongban sodródó porszemcsék ebben a zónában csapdába estek, ami óriási mennyiségű anyag felhalmozódását eredményezte. Ezeket a sűrű porfelhalmozódásokat „porcsapdáknak” (dust trap) nevezik, amelyekben a porszemcsék apró rögökké, majd sziklákká álltak össze.
Porcsapdák és planetezimálok
Korábbi kutatások már sejtették, hogy a porcsapdák belsejében ezek a kozmikus anyagok gyorsan növekedhetnek, de azt nem tudták bizonyosan, hogy egyetlen régió képes-e hosszú időn keresztül ennyire eltérő összetételű égitesteket kitermelni. Az új vizsgálatok azonban pontosan ezt bizonyították. A bolygóképződés folyamata itt nem korlátozódott egyetlen típusú kőzettest létrehozására. A fejlett szimulációk kimutatták, hogy a mintegy kétmillió éves időszak alatt a porcsapdában a planetezimálok (bolygócsírák) több különböző generációja is kialakult.
Joanna Drążkowska, a Max Planck Intézet kutatócsoportjának vezetője elmondta: a korai gázkorong azonos régiójában, de különböző időpontokban egészen más típusú bolygócsírák formálódtak, amihez a Jupiteren túli térség tökéletes körülményeket biztosított.
A meteorit időkapszulák
De honnan tudjuk mindezt ilyen bizonyossággal? A válasz a Földre hulló meteoritokban rejlik. A meteoritok lényegében időkapszulák, amelyek a Naprendszer legkorábbi időszakából származó, nagyrészt változatlanul maradt kőzetdarabokat tartalmaznak. A kutatók különösen a szenes kondritokra, a kőzetmeteoritok egy ősi, szénben gazdag típusára összpontosítottak. Ezeket az űrbéli kőzeteket koruk és összetételük alapján több csoportba sorolják.
- Vannak köztük egészen törékeny, finomszemcsés anyagból álló, könnyen szétmorzsolódó darabok,
- míg mások sokkal masszívabbak, és jól látható, forróbb régiókban képződött zárványokat tartalmaznak.
A szimulációk során a számítógépes modellek sikeresen lekövették ezen anyagok vándorlását, a porszemcsék összetapadásától kezdve egészen a sűrűbb régiókban való felhalmozódásukig. Kiderült, hogy a Jupiter erősebb gátként funkcionált a nagyobb, szilárdabb szemcsék esetében, mint az apró porszemeknél. Ahogy a bolygócsírák létrejötte folyamatosan felélte a rendelkezésre álló nyersanyagot, úgy változtak az arányok a porcsapdában.
Az első 500 ezer év során a törékeny anyag mennyisége kezdetben csökkent, majd a következő egymillió évben ismét növekedésnek indult. Végül két, jól elkülöníthető planetezimálpopuláció jelent meg: az egyiket a könnyen porladó anyagok uralták, a másikat pedig a jóval stabilabb komponensek.
Számítógépes szimuláció
Thorsten Kleine, az MPS igazgatója kiemelte: ez az első alkalom, hogy a korai kozmikus események számítógépes szimulációival sikerült ilyen pontossággal reprodukálni a meteoritok laboratóriumi vizsgálatainak eredményeit.
Összességében a Max Planck Intézet tudósainak felfedezése jelentősen árnyalja mindazt, amit a bolygók keletkezéséről és a kozmikus szomszédságunk történetéről tudunk. A Jupiter pályáján túli gigantikus porcsapda azonosítása rávilágít arra, hogy az égitestek formálódása egy hihetetlenül összetett, dinamikus és generációkon átívelő folyamat volt.
Ez az új kutatás szilárd bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a bolygócsírák létrejöttében központi szerepet játszott ez a különleges zóna, amely évmilliókon át ontotta magából azokat az építőelemeket, amelyekből végül a mi világunk is felépült.