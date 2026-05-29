Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij sokkoló döntésén ámuldozik a világ – titkos tervről rántja le a leplet a The Economist

Figyelem!

Pánik és evakuálás egy NATO-tagállamban: orosz drón csapódott egy lakóházba

bolygókeletkezés

Hihetetlen áttörés: a tudósok rájöttek, hol épült fel a Naprendszer

33 perce
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Amikor a Naprendszer még csak a formálódás legkorábbi szakaszában járt, a fiatal Napot egy hatalmas, kavargó, gázból és porból álló korong vette körül. Évmilliók során a korongban keringő apró porszemcsék fokozatosan egymásnak ütköztek, majd egyre nagyobb, szilárd kőzettestekké, bolygócsírákká álltak össze. Ebből az ősi anyagból születtek meg azok a bolygók, amelyeket ma is ismerünk, míg a maradék törmelék a jelenleg is létező aszteroidák ősévé vált.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bolygókeletkezésNaprendszerJupiter

A csillagászok és asztrofizikusok sokáig úgy vélték, hogy ez a fejlődési folyamat meglehetősen egyenetlen és zavaros volt, és a különböző területeken egészen eltérő feltételek uralkodtak. Most azonban a németországi Max Planck Naprendszerkutató Intézet (MPS) munkatársai egy forradalmi felfedezést tettek: azonosítottak egy kritikus fontosságú régiót, amely a gázóriás Jupiter pályáján túl helyezkedett el. Ez a gyűrű alakú térség úgy működött, mint egy gigantikus és rendkívül hatékony bolygógyár, amely kulcsszerepet játszott kozmikus szomszédságunk kialakulásában.

bolygóképződés Researchers from the University of Warwick commissioned this illustration to support their press release about small planets forming via a new mechanism. Observations show that protoplanetary discs - pancakes of gas that surround new stars, inside of which planets are accreting - often have gaps in them, where the material density is lower than average. The research suggests that the gaps are caused by giant planets vacuuming up the gas in their orbit. Meanwhile, in the rings between the gaps, smaller, rocky planets are formed - sandwiched between the two gas giants. 'This is very different to the conventional view of planet formation, ' said Farzana Meru, one of the researchers, 'where planets form sequentially from the inside to the outside of the disc and get more and more massive further out.' (Photo by MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA / Science Photo Library via AFP)
Megtalálták a Naprendszer ősi bolygógyárát
Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

Bolygócsírák a Naprendszerben

A The Astrophysical Journal című rangos tudományos folyóiratban közzétett legújabb tanulmány szerint ez az egyedülálló zóna ideális feltételeket biztosított a különböző típusú bolygócsírák létrejöttéhez. A kutatás egy olyan időszakra fókuszált, amely nagyjából két-négy millió évvel a Naprendszer születése után zajlott. Ebben az időszakban a Jupiter már elég nagyra nőtt ahhoz, hogy a pályája környékén lévő anyag jelentős részét besöpörje, ezáltal egy hatalmas rést hagyva maga után a gáz- és porkorongban. 

A tudósok számítógépes szimulációi rámutattak, hogy ez a folyamat egy megnövekedett gáznyomású gyűrűt hozott létre közvetlenül a Jupiter pályáján kívül. A korongban sodródó porszemcsék ebben a zónában csapdába estek, ami óriási mennyiségű anyag felhalmozódását eredményezte. Ezeket a sűrű porfelhalmozódásokat „porcsapdáknak” (dust trap) nevezik, amelyekben a porszemcsék apró rögökké, majd sziklákká álltak össze.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

Porcsapdák és planetezimálok

Korábbi kutatások már sejtették, hogy a porcsapdák belsejében ezek a kozmikus anyagok gyorsan növekedhetnek, de azt nem tudták bizonyosan, hogy egyetlen régió képes-e hosszú időn keresztül ennyire eltérő összetételű égitesteket kitermelni. Az új vizsgálatok azonban pontosan ezt bizonyították. A bolygóképződés folyamata itt nem korlátozódott egyetlen típusú kőzettest létrehozására. A fejlett szimulációk kimutatták, hogy a mintegy kétmillió éves időszak alatt a porcsapdában a planetezimálok (bolygócsírák) több különböző generációja is kialakult. 

Joanna Drążkowska, a Max Planck Intézet kutatócsoportjának vezetője elmondta: a korai gázkorong azonos régiójában, de különböző időpontokban egészen más típusú bolygócsírák formálódtak, amihez a Jupiteren túli térség tökéletes körülményeket biztosított.

A meteorit időkapszulák

De honnan tudjuk mindezt ilyen bizonyossággal? A válasz a Földre hulló meteoritokban rejlik. A meteoritok lényegében időkapszulák, amelyek a Naprendszer legkorábbi időszakából származó, nagyrészt változatlanul maradt kőzetdarabokat tartalmaznak. A kutatók különösen a szenes kondritokra, a kőzetmeteoritok egy ősi, szénben gazdag típusára összpontosítottak. Ezeket az űrbéli kőzeteket koruk és összetételük alapján több csoportba sorolják. 

  • Vannak köztük egészen törékeny, finomszemcsés anyagból álló, könnyen szétmorzsolódó darabok,
  • míg mások sokkal masszívabbak, és jól látható, forróbb régiókban képződött zárványokat tartalmaznak. 

A szimulációk során a számítógépes modellek sikeresen lekövették ezen anyagok vándorlását, a porszemcsék összetapadásától kezdve egészen a sűrűbb régiókban való felhalmozódásukig. Kiderült, hogy a Jupiter erősebb gátként funkcionált a nagyobb, szilárdabb szemcsék esetében, mint az apró porszemeknél. Ahogy a bolygócsírák létrejötte folyamatosan felélte a rendelkezésre álló nyersanyagot, úgy változtak az arányok a porcsapdában.

Az első 500 ezer év során a törékeny anyag mennyisége kezdetben csökkent, majd a következő egymillió évben ismét növekedésnek indult. Végül két, jól elkülöníthető planetezimálpopuláció jelent meg: az egyiket a könnyen porladó anyagok uralták, a másikat pedig a jóval stabilabb komponensek.

Számítógépes szimuláció

Thorsten Kleine, az MPS igazgatója kiemelte: ez az első alkalom, hogy a korai kozmikus események számítógépes szimulációival sikerült ilyen pontossággal reprodukálni a meteoritok laboratóriumi vizsgálatainak eredményeit.

Összességében a Max Planck Intézet tudósainak felfedezése jelentősen árnyalja mindazt, amit a bolygók keletkezéséről és a kozmikus szomszédságunk történetéről tudunk. A Jupiter pályáján túli gigantikus porcsapda azonosítása rávilágít arra, hogy az égitestek formálódása egy hihetetlenül összetett, dinamikus és generációkon átívelő folyamat volt.

Ez az új kutatás szilárd bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a bolygócsírák létrejöttében központi szerepet játszott ez a különleges zóna, amely évmilliókon át ontotta magából azokat az építőelemeket, amelyekből végül a mi világunk is felépült.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!