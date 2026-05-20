csernobil

Hihetetlen dolog történik Csernobilban, a kutatók álla is leesett

1986-ban, a csernobili atomerőmű-baleset után a környező területek teljesen elnéptelenedtek. Az emberek menekülése és a magas sugárzási szintek miatt a lezárt zónát sokáig élettelen, mérgező pusztaságnak hitték. A legújabb tudományos kutatások és megfigyelések azonban egy meglepő fordulatról számolnak be: a csernobili terület napjainkra egy valóságos radioaktív édenkert lett, ahol az állatvilág soha nem látott mértékben erősödött meg.
Az ukrán hatóságok által létrehozott Csernobili Sugárzási és Ökológiai Bioszféra Rezervátum hatalmas, zavartalan menedéket biztosít a növény- és állatfajok számára. A kutatók rejtett kameracsapdák, drónok és nyomkövetők segítségével mérték fel az ott élő populációkat. Eredményeik rávilágítottak egy megdöbbentő paradoxonra: az emberi tevékenység – a vadászat, a mezőgazdaság, az ipar és az erdőirtás – hiánya sokkal nagyobb előnyt jelent a vadon élő állatok számára, mint amekkora hátrányt és károsodást a visszamaradt csernobili háttérsugárzás okoz. 

Csernobil Przewalski's horses graze on grass in the Chornobyl Exclusion Zone, Kyiv region, Ukraine, on April 23, 2026. April 26, 2026, marks the 40th anniversary of the explosion of the fourth reactor at the Chornobyl Nuclear Power Plant, one of the worst man-made disasters in the history of nuclear energy. (Photo by Yevhen Kotenko/Ukrinform/NurPhoto) (Photo by EVGEN_KOTENKO / NurPhoto via AFP)
Przewalski-lovak a csernobili tiltott zónában
Fotó: EVGEN_KOTENKO / NurPhoto

Különleges fajok a csernobili tiltott zónában

A megfigyelések szerint az egykor emberek által lakott területeket, az omladozó épületeket és az utakat teljesen átvették a nagytestű emlősök.

  • A zóna erdeiben és tisztásain egyre nagyobb számban figyelhető meg a méretes jávorszarvas, valamint a gímszarvas és a roe szarvas különböző populációi.
  • Ezek a növényevők kiváló és stabil táplálékbázist jelentenek a ragadozóknak. Ennek köszönhetően a területen sikeresen megtelepedett és szaporodik a rejtőzködő életmódot folytató, ritka eurázsiai hiúz, a barna medve, valamint a farkasok is, amelyek falkáinak sűrűsége itt sokkal magasabb, mint a környező, nem szennyezett régiókban.

A Przewalski-lovak vágtája

Az állatrezervátum egyik legnagyobb sikertörténete a végveszélyben lévő Przewalski-lovak visszatérése. Ezeket a rendkívül ritka, vadon élő lovakat még az 1990-es évek végén, egy kísérleti mentőprogram keretében telepítették be a zónába, miután eredeti élőhelyükön szinte teljesen kipusztultak. A Csernobil körüli hatalmas, háborítatlan sztyeppéken és elhagyatott területeken a populációjuk gyönyörűen gyarapodott. Mára a szabadon vágtázó ménesek a csernobili újjászületés ikonikus szimbólumaivá váltak. 

Bár a 30 kilométeres sugarú lezárt zóna még hosszú ideig alkalmatlan lesz az emberi letelepedésre és a biztonságos életre, Csernobil megmutatta a természet hihetetlen regenerálódó képességét. A kutatások egyértelműen bizonyítják: ha a természetet mentesítjük az emberi nyomás alól, az szinte bármilyen katasztrófából képes újjáéledni és újra virágzásnak indulni. 

 

