Hihetetlen dolog történik Csernobilban, a kutatók álla is leesett

Az ukrán hatóságok által létrehozott Csernobili Sugárzási és Ökológiai Bioszféra Rezervátum hatalmas, zavartalan menedéket biztosít a növény- és állatfajok számára. A kutatók rejtett kameracsapdák, drónok és nyomkövetők segítségével mérték fel az ott élő populációkat. Eredményeik rávilágítottak egy megdöbbentő paradoxonra: az emberi tevékenység – a vadászat, a mezőgazdaság, az ipar és az erdőirtás – hiánya sokkal nagyobb előnyt jelent a vadon élő állatok számára, mint amekkora hátrányt és károsodást a visszamaradt csernobili háttérsugárzás okoz.

Przewalski-lovak a csernobili tiltott zónában

Fotó: EVGEN_KOTENKO / NurPhoto

Különleges fajok a csernobili tiltott zónában

A megfigyelések szerint az egykor emberek által lakott területeket, az omladozó épületeket és az utakat teljesen átvették a nagytestű emlősök.

A zóna erdeiben és tisztásain egyre nagyobb számban figyelhető meg a méretes jávorszarvas, valamint a gímszarvas és a roe szarvas különböző populációi.

Ezek a növényevők kiváló és stabil táplálékbázist jelentenek a ragadozóknak. Ennek köszönhetően a területen sikeresen megtelepedett és szaporodik a rejtőzködő életmódot folytató, ritka eurázsiai hiúz, a barna medve, valamint a farkasok is, amelyek falkáinak sűrűsége itt sokkal magasabb, mint a környező, nem szennyezett régiókban.

A Przewalski-lovak vágtája

Az állatrezervátum egyik legnagyobb sikertörténete a végveszélyben lévő Przewalski-lovak visszatérése. Ezeket a rendkívül ritka, vadon élő lovakat még az 1990-es évek végén, egy kísérleti mentőprogram keretében telepítették be a zónába, miután eredeti élőhelyükön szinte teljesen kipusztultak. A Csernobil körüli hatalmas, háborítatlan sztyeppéken és elhagyatott területeken a populációjuk gyönyörűen gyarapodott. Mára a szabadon vágtázó ménesek a csernobili újjászületés ikonikus szimbólumaivá váltak.

Összegzés

Bár a 30 kilométeres sugarú lezárt zóna még hosszú ideig alkalmatlan lesz az emberi letelepedésre és a biztonságos életre, Csernobil megmutatta a természet hihetetlen regenerálódó képességét. A kutatások egyértelműen bizonyítják: ha a természetet mentesítjük az emberi nyomás alól, az szinte bármilyen katasztrófából képes újjáéledni és újra virágzásnak indulni.