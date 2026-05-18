Belefúrtak az Antarktisz jegébe, eldobták az agyukat attól, amit találtak

55 perce
Olvasási idő: 6 perc
Az Antarktisz jegébe zárva olyan különleges nyomokat találtak a kutatók, amelyek szó szerint a csillagokból érkeztek. A felfedezett csillagpor szerint a Föld már hosszú ideje egy szupernóva-maradványként létrejött kozmikus felhőn halad keresztül.
A Föld a Naprendszerrel együtt 4,6 milliárd éve kering a Tejútrendszer tömegközéppontja körül, miközben óriási kozmikus felhőkön és csillagrobbanások maradványain robog keresztül mintegy 220-250 km/s sebességgel. Azonban ennek az utazásnak eddig szinte semmilyen közvetlen nyomát nem ismertük a Földön. Most azonban német kutatók az Antarktisz 35 millió éve folyamatosan képződő jegében találtak bizonyítékot arra, hogy bolygónk már hosszú ideje szupernóvákból származó csillagporon halad keresztül.

Az antarktiszi jégfúrás csillagpora mutatja meg a Föld helyzetét útján a Lokális Csillagközi Felhőben
B. Schröder/HZDR/NASA Goddard/Adler/U Chicago/WesleyanImage

Milyen „csillagport” találtak az antarktiszi jégben?

A kutatók egy rendkívül ritka vasizotópot, az úgynevezett vas-60-at azonosították az antarktiszi jégmintákban. 

Ez az izotóp különösen fontos, mert természetes körülmények között gyakorlatilag nem keletkezik a Földön. A tudósok szerint főként szupernóva-robbanások során jön létre, amikor hatalmas csillagok életük végén felrobbannak. 

A Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf kutatócsoportja 295 kilogrammnyi antarktiszi jeget olvasztott meg és elemzett, hogy megtalálják az apró nyomokat.

Miért ennyire különleges a vas-60 jelenléte?

A vas-60 felezési ideje körülbelül 2,6 millió év, ezért minden olyan mennyiség, amely a Föld keletkezésekor jelen volt, már régen eltűnt volna. Ez azt jelenti, hogy a most kimutatott atomok csak a világűrből érkezhettek. A kutatók szerint a Naprendszer jelenleg egy úgynevezett Lokális Csillagközi Felhőn halad keresztül, amely gázt, port és plazmát tartalmaz. A feltételezés szerint ezt a felhőt korábbi szupernóva-robbanások alakították ki, és ebből hullik folyamatosan a rendkívül finom csillagpor a Földre.

Mit árul el a csillagpor a Naprendszer útjáról?

Kutatók mintát vesznek az Antarktisz jegéből, mely időkapszulaként titkokat rejteget számos tudományág számára
Lonnie Thompson, Byrd Polar Research Center, Ohio State University

A jégminták alapján a kutatók arra jutottak, hogy a Naprendszer legalább 80 ezer éve halad keresztül ezen a kozmikus felhőn. A régebbi jégrétegekben kevesebb vas-60-at találtak, míg az újabb mintákban magasabb koncentráció jelent meg. Ez arra utalhat, hogy a Naprendszer korábban ritkább, most pedig sűrűbb csillagközi régióban mozog. A kutatók szerint az antarktiszi jég időkapszulaként őrizte meg a Föld kozmikus környezetének változásait.

Miért fontos ez a felfedezés?

A Physical Review Letters folyóiratban publikált kutatás szerint a csillagpor segítségével először lehet részletesebben feltérképezni a Naprendszert körülvevő csillagközi környezet szerkezetét. A kutatócsoport szerint a Lokális Csillagközi Felhő valóságos kozmikus archívumként működik, amely megőrizte a régi szupernóva-robbanások nyomait. 

  • A felfedezés azért is különleges, mert néhány apró atom alapján a Föld több tízezer éves galaktikus útjának egy részletét sikerült rekonstruálni – írja a Science Alert.

 

 

