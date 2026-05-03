Az osteopenia – vagy elsődleges csontritkulás – a csontsűrűség fokozatos csökkenésének korai szakasza, amely gyakran csak egy váratlan törés után kerül felszínre. Pedig a csontvesztés kulcsfontosságú figyelmeztető jel lehetne, hiszen egyfajta átmeneti állapot az egészséges csontok és a csontritkulás között: ha időben felismerik, a folyamat lassítható, sőt, bizonyos esetekben akár vissza is fordítható.
Mikor kezdődik el a csontvesztés?
A csont nem élettelen anyag: folyamatosan megújul. A szervezet lebontja a régi csontszövetet, és újat épít helyette. Fiatal felnőttkorban ez a két folyamat egyensúlyban van, ezért a csontok erősek maradnak. A csúcspontot általában a húszas évek végén érjük el. Ezután azonban a lebontás fokozatosan felülkerekedik az építésen. Ez a természetes folyamat vezet a csontvesztéshez, amely idővel a csontok gyengülését okozza.
Kik vannak a legnagyobb veszélyben?
Az életkor az egyik legfontosabb tényező, de nem az egyetlen. Különösen érintettek a menopauzán átesett nők, mivel az ösztrogén szintjének csökkenése felgyorsítja a csontlebontást.
Nem véletlen, hogy 50 év felett minden második nőnél előfordulhat csonttörés. Az életmód is sokat számít. A dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás és a mozgásszegény életmód mind hozzájárulnak a csontok gyengüléséhez. Emellett a nem megfelelő kalcium- és D-vitamin-bevitel is komoly kockázatot jelent.
Bizonyos betegségek – például a Crohn-betegség vagy a lisztérzékenység – és egyes gyógyszerek, különösen a hosszú távú szteroidhasználat tovább növelhetik a csontvesztés kockázatát.
Hogyan derülhet ki, ha baj van?
A folyamat egyik legnagyobb veszélye éppen az, hogy sokáig rejtve marad. Az osteopenia általában nem okoz fájdalmat vagy egyéb figyelmeztető jelet. A csontsűrűséget leggyakrabban egy úgynevezett DXA-vizsgálattal mérik, amely alacsony dózisú röntgensugárzással határozza meg a csontok állapotát. Az eredményt egy T-score nevű érték mutatja: ha ez –1 és –2,5 között van, csontvesztésről beszélünk, míg ennél alacsonyabb érték már csontritkulást jelez. Érdemes elvégeztetni a vizsgálatot, ha valakinél 50 év felett csonttörés fordul elő, mivel a kutatók szerint a korai felismerés kulcsfontosságú a súlyosabb állapotok megelőzésében.
Mit tehetünk a csontok védelméért?
A jó hír, hogy a csontvesztés nem feltétlenül visszafordíthatatlan.
- A rendszeres mozgás – különösen a súlyterheléssel járó aktivitások, mint a séta, futás vagy erősítő edzés – segíti a csontépítést.
- Az étrend is alapvető: a kalciumban gazdag ételek és a megfelelő D-vitamin-bevitel támogatják a csontok egészségét.
- Emellett az egyensúlyérzéket fejlesztő mozgásformák, például a tai chi, csökkenthetik az esések és így a törések kockázatát.
- Súlyosabb esetekben gyógyszeres kezelés is szóba jöhet, de a szakértők szerint a legfontosabb a hosszú távú megelőzés. A csontok állapota ugyanis egész életünk során alakul, és a mindennapi szokásaink döntő szerepet játszanak abban, milyen erősek maradnak idősebb korban – írja a Science Alert.