Az osteopenia – vagy elsődleges csontritkulás – a csontsűrűség fokozatos csökkenésének korai szakasza, amely gyakran csak egy váratlan törés után kerül felszínre. Pedig a csontvesztés kulcsfontosságú figyelmeztető jel lehetne, hiszen egyfajta átmeneti állapot az egészséges csontok és a csontritkulás között: ha időben felismerik, a folyamat lassítható, sőt, bizonyos esetekben akár vissza is fordítható.

A csontvesztés az emberek közel felét érinti, mégsem szánunk rá elég figyelmet - pedig a folyamat sokszor megelőzhető lehetne

Mikor kezdődik el a csontvesztés?

A csont nem élettelen anyag: folyamatosan megújul. A szervezet lebontja a régi csontszövetet, és újat épít helyette. Fiatal felnőttkorban ez a két folyamat egyensúlyban van, ezért a csontok erősek maradnak. A csúcspontot általában a húszas évek végén érjük el. Ezután azonban a lebontás fokozatosan felülkerekedik az építésen. Ez a természetes folyamat vezet a csontvesztéshez, amely idővel a csontok gyengülését okozza.

Kik vannak a legnagyobb veszélyben?

Az életkor az egyik legfontosabb tényező, de nem az egyetlen. Különösen érintettek a menopauzán átesett nők, mivel az ösztrogén szintjének csökkenése felgyorsítja a csontlebontást.

Nem véletlen, hogy 50 év felett minden második nőnél előfordulhat csonttörés. Az életmód is sokat számít. A dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás és a mozgásszegény életmód mind hozzájárulnak a csontok gyengüléséhez. Emellett a nem megfelelő kalcium- és D-vitamin-bevitel is komoly kockázatot jelent.

Bizonyos betegségek – például a Crohn-betegség vagy a lisztérzékenység – és egyes gyógyszerek, különösen a hosszú távú szteroidhasználat tovább növelhetik a csontvesztés kockázatát.

Hogyan derülhet ki, ha baj van?

A folyamat egyik legnagyobb veszélye éppen az, hogy sokáig rejtve marad. Az osteopenia általában nem okoz fájdalmat vagy egyéb figyelmeztető jelet. A csontsűrűséget leggyakrabban egy úgynevezett DXA-vizsgálattal mérik, amely alacsony dózisú röntgensugárzással határozza meg a csontok állapotát. Az eredményt egy T-score nevű érték mutatja: ha ez –1 és –2,5 között van, csontvesztésről beszélünk, míg ennél alacsonyabb érték már csontritkulást jelez. Érdemes elvégeztetni a vizsgálatot, ha valakinél 50 év felett csonttörés fordul elő, mivel a kutatók szerint a korai felismerés kulcsfontosságú a súlyosabb állapotok megelőzésében.