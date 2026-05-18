Rémálom Alaszkában: centikre voltak a biztos haláltól a gyanútlan turisták

A klímaváltozás egyik következményeként világszerte gyorsan húzódnak vissza a gleccserek. Egy új kutatás szerint egy olvadó alaszkai gleccser olyan földcsuszamlást váltott ki, amely minden idők egyik legnagyobb ismert cunamiját indította el. Az árhullám egy szűk fjordban közel 481 méteres magasságot ért el, és a kutatók szerint a klímaváltozás miatt egyre gyakoribbak lehetnek az ilyen megacunamik.

Kanadai kutatók modellezték minden idők második legnagyobb cunamiját

Kredit: Shugar, University of Calgary

Mi okozta a cunamit?

A rendkívüli esemény 2025-ben történt az alaszkai Tracy Arm fjordban, Juneau közelében.

A South Sawyer-gleccser visszahúzódása instabillá tette a környező hegyoldalakat, végül pedig hatalmas földcsuszamlás zúdult a vízbe.

A becsapódó kőzet- és jégtömeg akkora energiát szabadított fel, hogy megacunami alakult ki. A Science folyóiratban publikált kutatás szerint a hullám maximum 481 méter magasra futott fel a fjord falain, ami a második legnagyobb ismert cunami az emberi történelemben.

Miért volt veszélyes a cunami egy fjordban?

A kutatók műholdfelvételek, légi fotók és helyszíni mérések segítségével rekonstruálták az eseményt.

Az alaszkai fjordokat a mozgó gleccserek jege évezredek alatt vájta ki. Ezek a hosszú, keskeny és mély tengeri öblök különösen veszélyesek cunami esetén, mert a víz energiája nem tud szétterülni.

Ehelyett a hullám teljes erejével végigszáguld a fjordon, és helyenként elképesztő magasságba fut fel a partfalakon. A cunami még 9 kilométerrel távolabb, Sawyer-szigeten is pusztított, ahol szinte teljesen letarolta a növényzetet. A fjord oldalán még ma is jól látható a hatalmas földcsuszamlás nyoma, valamint az a gyűrűs sáv, ahol a cunami letarolta az erdőt.

Az esemény előtt és után készült műholdfelvétel jól mutatja a cunami pusztításának mértékét

Kredit: Shugar et al., Science, 2026

Mekkora energiája volt a cunaminak?

A kutatók szerint a szűk fjordokban a földcsuszamlás okozta cunamik nemcsak magasabbak lehetnek, mint a földrengések által kiváltott hullámok, hanem a víz mozgása meg sem áll a becsapódás után. Az alaszkai fjordban több mint 24 órán át úgynevezett „seiche” hullámzás alakult ki, amely során a víztömeg ide-oda csapódott a kőzetfalak között. Ez olyan erős rengéseket okozott, hogy szeizmikus jeleik egy 5,4-es magnitúdójú földrengésnek feleltek meg.