Megvan a cukorbetegség ellenszere – ez a filléres vitamin segíthet

Az amerikai felnőttek több mint 40 százaléka él prediabétesszel. Ez egy olyan állapot, amikor a vércukorszint már emelkedett, de még nem éri el a 2-es típusú cukorbetegség diagnosztizálásához szükséges értéket. A JAMA Network Open folyóiratban megjelent tanulmány kimutatta, hogy azoknál a prediabéteszes felnőtteknél, akik a D-vitamin-receptor gén meghatározott variációit hordozzák, 19 százalékkal kisebb a cukorbetegség kialakulásának kockázata, ha napi rendszerességgel nagy dózisú D-vitamint szednek.
A D-vitamin hatása cukorbetegségre: a D2d vizsgálat eredményei
A kutatók a több mint 2000 amerikai felnőtt bevonásával végzett D2d elnevezésű klinikai vizsgálat adatait elemezték. A résztvevők placebót vagy napi 4000 Nemzetközi Egység (NE) D-vitamint kaptak, hogy teszteljék, a kiegészítés csökkenti-e a betegség kockázatát. Bár a vizsgálat eredetileg nem mutatott ki jelentős kockázatcsökkenést az összes résztvevő körében, a kutatók arra keresték a választ, hogy a vitamin egyes emberek számára mégis hasznos lehet-e.
A SciTech Daily tudományos portál idézi Bess Dawson-Hughest, a tanulmány vezető szerzőjét, aki szerint a cukorbetegség súlyos szövődményei lassan, évek alatt alakulnak ki. Ha a betegség megjelenését késleltetni lehet, a káros mellékhatások egy része elkerülhető vagy csökkenthető.
A kutatócsoport korábban már megállapította, hogy azoknál, akiknek a vérében a 25-hidroxi-D-vitamin szintje eléri vagy meghaladja a 40-50 ng/ml-t, fokozatosan nagyobb mértékben csökkent a kockázat.
A genetika szerepe a D-vitamin hasznosulásában: kik lehetnek védettek?
A vérben lévő D-vitaminnak először aktív formává kell alakulnia ahhoz, hogy a sejtek működését segítő D-vitamin-receptorokhoz kötődhessen. A kutatók feltételezték, hogy ezen receptorok genetikai különbségei magyarázatot adhatnak arra, miért segít a D-vitamin egyeseknek, másoknak pedig nem. Mivel a hasnyálmirigy inzulintermelő sejtjei is tartalmaznak ilyen receptorokat, a vitamin szerepet játszhat az inzulinkibocsátásban és a vércukorszint szabályozásában is.
Az új elemzés során 2098 résztvevő genetikai adatait vizsgálták meg, különös figyelmet fordítva a D-vitamin-receptor gén három gyakori változatára. Kiderült, hogy az ApaI nevű gén úgynevezett AA variációjával rendelkezők – akik a résztvevők körülbelül 30 százalékát tették ki – a placebóhoz képest nem profitáltak a nagy dózisú vitaminpótlásból.
Ezzel szemben az AC vagy CC génváltozatot hordozó felnőtteknél jelentősen alacsonyabb volt a cukorbetegség kialakulásának kockázata a vitamin szedése mellett.
Személyre szabott megelőzési stratégia jöhet
Anastassios Pittas, a tanulmány rangidős szerzője kiemelte, hogy az eredmények fontos lépést jelentenek a magas kockázatú felnőttek személyre szabott prevenciója felé.
A D-vitamin alkalmazása potenciális megelőző eszközként azért is vonzó, mert
- olcsó,
- széles körben elérhető
- és egyszerűen szedhető.
A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozták, hogy senki ne kezdjen el orvosi tanács nélkül nagy dózisú D-vitamint szedni!
További kutatásokra van szükség annak meghatározásához, hogy kik számára lehetnek biztonságosan előnyösek a nagyobb dózisok. Dawson-Hughes szerint a jövőben képesek lehetünk egyetlen, viszonylag olcsó genetikai teszttel azonosítani azokat a prediabéteszes betegeket, akik a leginkább profitálhatnak a D-vitamin pótlásából.
A jelenlegi ajánlások napi 600 NE bevitelét javasolják az 1 és 70 év közötti korosztálynak, afelett pedig napi 800 NE javasolt. A túl sok D-vitamin káros lehet, és összefüggésbe hozható az idősebb felnőttek körében az esések, valamint a csonttörések fokozott kockázatával.