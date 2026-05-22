Megvan a cukorbetegség ellenszere – ez a filléres vitamin segíthet

Az amerikai felnőttek több mint 40 százaléka él prediabétesszel. Ez egy olyan állapot, amikor a vércukorszint már emelkedett, de még nem éri el a 2-es típusú cukorbetegség diagnosztizálásához szükséges értéket. A JAMA Network Open folyóiratban megjelent tanulmány kimutatta, hogy azoknál a prediabéteszes felnőtteknél, akik a D-vitamin-receptor gén meghatározott variációit hordozzák, 19 százalékkal kisebb a cukorbetegség kialakulásának kockázata, ha napi rendszerességgel nagy dózisú D-vitamint szednek.

A D-vitamin szedése bizonyos genetikai adottságokkal rendelkező embereknél segíthet megelőzni, hogy a prediabéteszből 2-es típusú cukorbetegség alakuljon ki

A D-vitamin hatása cukorbetegségre: a D2d vizsgálat eredményei

A kutatók a több mint 2000 amerikai felnőtt bevonásával végzett D2d elnevezésű klinikai vizsgálat adatait elemezték. A résztvevők placebót vagy napi 4000 Nemzetközi Egység (NE) D-vitamint kaptak, hogy teszteljék, a kiegészítés csökkenti-e a betegség kockázatát. Bár a vizsgálat eredetileg nem mutatott ki jelentős kockázatcsökkenést az összes résztvevő körében, a kutatók arra keresték a választ, hogy a vitamin egyes emberek számára mégis hasznos lehet-e.

A SciTech Daily tudományos portál idézi Bess Dawson-Hughest, a tanulmány vezető szerzőjét, aki szerint a cukorbetegség súlyos szövődményei lassan, évek alatt alakulnak ki. Ha a betegség megjelenését késleltetni lehet, a káros mellékhatások egy része elkerülhető vagy csökkenthető.

A kutatócsoport korábban már megállapította, hogy azoknál, akiknek a vérében a 25-hidroxi-D-vitamin szintje eléri vagy meghaladja a 40-50 ng/ml-t, fokozatosan nagyobb mértékben csökkent a kockázat.

A genetika szerepe a D-vitamin hasznosulásában: kik lehetnek védettek?

A vérben lévő D-vitaminnak először aktív formává kell alakulnia ahhoz, hogy a sejtek működését segítő D-vitamin-receptorokhoz kötődhessen. A kutatók feltételezték, hogy ezen receptorok genetikai különbségei magyarázatot adhatnak arra, miért segít a D-vitamin egyeseknek, másoknak pedig nem. Mivel a hasnyálmirigy inzulintermelő sejtjei is tartalmaznak ilyen receptorokat, a vitamin szerepet játszhat az inzulinkibocsátásban és a vércukorszint szabályozásában is.