Vége a csodavitaminnak? Hátborzongató titok derült ki róla

A szervezet a D3-típust természetes úton, napfény hatására állítja elő a bőrben, de olyan élelmiszerekben is megtalálható, mint a zsíros halak és a tojássárgája. Ezzel szemben a D2-vitamin többnyire növényi forrásokból, például UV-fénynek kitett gombákból származik. Bár a D2-t sokáig a D-vitamin készítmények között a D3 megfelelő alternatívájának tartották, a legújabb eredmények meglepő dolgot mutattak ki. A kutatók rájöttek, hogy a D2-vitamin szedése valójában csökkentheti a test D3-vitamin szintjét. A vizsgálatok során megfigyelték, hogy a D2-készítményeket használóknál a D3 szintje gyakran még azokénál is alacsonyabb volt, akik egyáltalán nem éltek a pótlás lehetőségével – írja a Frontiers in Immunology.

A D-vitamin két fő típusa, a D2 és a D3 egyáltalán nem cserélhető fel egymással

A D-vitamin két típusa: eltérő hatások az immunitás területén

Az eredmények arra is rámutattak, hogy a D3-vitamin jóval aktívabb szerepet játszik a védekezőképességünk fenntartásában.

Képes ugyanis serkenteni a szervezet egy olyan fontos jelátviteli rendszerét, amely az első vonalbeli védelmet biztosítja a vírusok és baktériumok ellen.

Ezt a védőhatást a D2-vitamin esetében egyáltalán nem figyelték meg. Jól ismert tény, hogy az alacsony vitaminszint gyengébb immunitás és magasabb fertőzésveszély kialakulásához, valamint a csontok romlásához vezethet. Mivel a D2 kevésbé hatékonyan emeli a szervezet teljes vitaminszintjét, és közben a D3 mennyiségét is csökkenti, így valószínűleg nem tud azonos szintű védelmet nyújtani a betegségekkel szemben.

D-vitamin pótlás: mire érdemes figyelnünk?

A tanulmány szerzői és a szakértők egyetértenek abban, hogy október és március között kiemelten fontos a megfelelő készítmények szedése. Télen a D-vitamin pótlása szinte elengedhetetlen, hiszen ilyenkor a szervezetünk nem kap elegendő napfényt a termeléshez.

Az új bizonyítékok fényében azonban egyértelmű, hogy a legtöbb ember számára a D3-vitamin választása sokkal előnyösebb.

Bár a D3 hagyományosan állati eredetű, ma már egyre könnyebben beszerezhetők a zuzmóból készült, tiszta növényi alapú változatok is. A kutatók külön hangsúlyozták: komoly közegészségügyi érdek fűződik ahhoz, hogy ezek a növényi D3-készítmények széles körben elérhetővé váljanak a lakosság számára. A leghatékonyabb forma kiválasztása ugyanis kiemelt fontosságú a téli hiányállapotok megelőzésében és az egészségünk megőrzésében.