Kínzó bélbetegség gyötri? Mutatjuk, melyik vitamin segíthet!

A Mayo Klinika kutatói a Cell Reports Medicine folyóiratban publikálták legújabb tanulmányukat. A kutatás szerint a D-vitamin befolyásolhatja az immunrendszer és a bélbaktériumok kapcsolatát. Az IBD, amelybe a Crohn-betegség és a fekélyes vastagbélgyulladás is beletartozik, világszerte milliókat érint. A betegség során az immunrendszer hibásan, túlzottan reagál a bélben élő, normál esetben ártalmatlan baktériumokra, ami az immuntolerancia zavarára utal.

A D-vitamin pótlása segíthet az immunválasz kiegyensúlyozásában

A bélvédő D-vitamin: a kutatás menete és eredményei

A tudósok 48 olyan IBD-beteget vizsgáltak, akiknek alacsony volt a D-vitamin-szintjük. A résztvevők 12 héten át heti rendszerességgel kaptak D-vitamin-kiegészítést. A szakemberek vér- és székletmintákat elemeztek a vitaminpótlás megkezdése előtt és után.

Az eredmények szerint a D-vitamin szedését követően megnőtt a szervezetben a védő hatású immunglobulin A (IgA) szintje, miközben a gyulladásokhoz köthető immunglobulin G (IgG) mennyisége csökkent. Emellett a gyulladást kordában tartó, szabályozó immunsejtek aktivitása is megnövekedett.

Dr. John Mark Gubatan, a kutatás vezetője szerint a D-vitamin segít helyreállítani az immunrendszer és a bélbaktériumok közötti egyensúlyt. A betegeknél javultak a betegségaktivitási mutatók, és a gyulladásra utaló székletmarkerek is kedvezőbb képet mutattak.

Összességében a D-vitamin egy védelmezőbb immunológiai kapcsolatot támogathat a bélmikrobiommal.

Orvosi felügyelet szükséges!

Bár az eredmények biztatóak, a kutatók hangsúlyozzák a vizsgálat korlátait. A tanulmány kis létszámú volt, és felépítése miatt nem alkalmas ok-okozati összefüggések egyértelmű bizonyítására. A szakemberek kiemelték, hogy az eddigi adatokat nagyobb, kontrollált kutatásokkal is meg kell erősíteni a jövőben.