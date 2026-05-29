Tényleg egészséges a datolya? Itt az igazság

Az évszázadok óta ismert aszalt gyümölcsök számos jótékony hatással rendelkeznek, de a mértéktelen fogyasztásuk egészségügyi kockázatokat is rejthet. A datolya mértékletes fogyasztása segíthet az emésztési problémák és a magas koleszterinszint kezelésében, azonban magas kalória- és cukortartalma miatt nem árt óvatosnak lennünk.
A hagyományosan a közel-keleti és észak-afrikai konyha alapanyagaként számon tartott gyümölcs manapság egyre népszerűbb a modern táplálkozásban is. Szakértők szerint a datolya egészséges alternatívája lehet a magasan feldolgozott, cukros nassolnivalóknak, és egy kiegyensúlyozott, mediterrán típusú étrend részeként fogyasztva jótékonyan hathat a szív- és érrendszerre. 

A datolya mértékletes fogyasztása segíthet az emésztési problémák és a magas koleszterinszint kezelésében, azonban magas kalória- és cukortartalma miatt nem árt óvatosnak lennünk
Fotó: STR / NurPhoto

A datolya, mint az immunrendszer őre

A datolya gazdag oldhatatlan rostokban, ami elősegíti a rendszeres bélmozgást. 

  • Egy korábbi kutatás szerint rendszeres fogyasztása anélkül gyorsította fel az emésztést, hogy hasmenést okozott volna.
  • Emellett jelentős mennyiségben tartalmaz a szervezet napi működéséhez nélkülözhetetlen ásványi anyagokat, például káliumot, magnéziumot, rezet, vasat és mangánt. 
  • Továbbá bővelkedik antioxidánsokban és B6-vitaminban, amelyek védik a sejteket az oxidatív stressztől, valamint támogatják az immunrendszert és az anyagcserét. 

A datolyában található természetes prebiotikumok táplálékként szolgálnak a beleinkben lévő hasznos baktériumok számára. A rostszerű poliszacharidok támogatják a vastag- és vékonybélben élő jótékony baktériumokat, ami végső soron hozzájárul az emésztés és az immunrendszer megfelelő működéséhez. 

Milyen hatással van a datolya a koleszterinszintre?

A növényi vegyületek, köztük a szterolok, szerkezetükben hasonlítanak a koleszterinhez, így a bélben versenyeznek azzal a felszívódásért. Ez a mechanizmus a rosttartalommal, különösen az oldható rostokkal együtt hozzájárulhat az egészségesebb vérzsírszint fenntartásához. Kutatások arra utalnak, hogy a rendszeres datolyafogyasztás csökkentheti az összkoleszterin- és trigliceridszintet, bár az úgynevezett „rossz” (LDL) koleszterinre gyakorolt hatása az eddigi vizsgálatok alapján kevésbé egyértelmű. 

Bár egészséges, nem árt óvatosnak lenni vele

A datolya számos előnye ellenére figyelembe kell venni a magas kalória- és cukortartalmát. Száz gramm nagyjából 275-315 kalóriát és 65 gramm cukrot – főként fruktózt és glükózt – tartalmaz. 

Emiatt a vércukorszint-problémákkal küzdőknek, például a cukorbetegeknek, különösen ügyelniük kell a mennyiségre. 

Táplálkozási szakértők azt javasolják, hogy a vércukorszint ingadozásának elkerüléséhez a gyümölcsöt valamilyen fehérje- vagy egészséges zsírforrással, például diófélékkel, mogyoróvajjal vagy joghurttal együtt érdemes fogyasztani. Bár a közösségi médiában számos édességrecept terjed – például az olvasztott csokoládéba mártott, mogyoróvajjal töltött változatok –, fontos szem előtt tartani, hogy egyetlen szem datolya is megközelítőleg 70 kalóriát tartalmaz. A túlzott bevitel így könnyen felesleges kalóriatöbbletet eredményezhet, ezért kiemelten fontos a mértékletesség. 

 

