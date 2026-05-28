Milliók szedik naponta ezt a gyógyszert; most kiderült, hogy demenciát okozhat

A protonpumpa-gátlók, mint például az omeprazol, a lansoprazol és a pantoprazol, a gyomorsav termelődésének csökkentésével enyhítik a gyomorégés és a savas reflux tüneteit. Ezeket a készítményeket az orvosok jellemzően négy-nyolc hetes időtartamra javasolják, mivel a tartós szedésük megnöveli számos mellékhatás kockázatát. Ide tartozik többek között az alacsony B12-vitamin-szint, a csontgyengeség, a lupusz egy ritka formája, valamint egyes vese- és érrendszeri problémák is. Most úgy tűnik, akár a demencia kialakulásához is hozzájárulhatnak.

A savas reflux kezelésére széles körben alkalmazott protonpumpa-gátló (PPI) gyógyszereket demencia kialakulásával hozták összefüggésbe

A protonpumpa-gátlók tartós alkalmazása és a demencia kapcsolata

Egy 2023-ban publikált vizsgálat során Dr. Kamakshi Lakshminarayan és kutatócsoportja 5712, 45 és 64 év közötti személy adatait elemezte, akik a kutatás kezdetén nem szenvedtek kognitív zavarokban. A résztvevők 26 százaléka, azaz közel 1500 ember szedett PPI-t. A meglévő betegségeket és demográfiai adatokat is figyelembe véve az eredmények kimutatták, hogy azoknál a személyeknél, akik közel négy és fél éven keresztül alkalmazták ezeket a gyógyszereket, magasabb arányban alakult ki demencia. A rövid távú szedés esetén a kutatók nem találtak ilyen irányú összefüggést. A tanulmány szerzője hangsúlyozta, hogy az eredmények csupán statisztikai kapcsolatot jeleznek, és további kutatások szükségesek a jelenség pontos megértéséhez.

Lehetséges magyarázatok a háttérben

A szakemberek több elméletet is felvetettek az összefüggés magyarázatára. Az egyik feltételezés szerint a gyógyszerek használata alacsony B12-vitamin-szintet idézhet elő, ami köztudottan összefüggésbe hozható a kognitív funkciók károsodásával. Egy másik elmélet alapján – amelyet Dr. Gregory Day neurológus is kiemelt – a PPI-k módosíthatják az agyban lévő enzimek működését.

Ez gátolhatja az amiloid nevű fehérje lebontását, amelynek felszaporodása szorosan kapcsolódik az Alzheimer-kór, a demencia legfőbb okának kialakulásához.

Milyen alternatívák lehetnek?

A savas reflux kezelésére a PPI-ken kívül többféle módszer is létezik, beleértve az egyszerűbb savlekötők alkalmazását, az egészséges testsúly fenntartását, valamint a késői étkezések kerülését. A szakemberek ugyanakkor nyomatékosan figyelmeztetnek arra, hogy az érintett betegek ne hagyják abba hirtelen ezen gyógyszerek szedését, mert az a tünetek azonnali súlyosbodásához vezethet.