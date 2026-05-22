Veszélyben vannak a nők, nagyobb eséllyel csap le rájuk a szörnyű betegség

A tudósok megállapították, hogy bár bizonyos rizikófaktorok mindkét nemet érintik, a nők esetében ezek a kockázati tényezők erőteljesebb kognitív hanyatláshoz vezethetnek. Ez a felfedezés alapjaiban változtathatja meg a demencia megelőzésével és kezelésével kapcsolatos megközelítésünket, hiszen eddig a legtöbb kutatás nem vette kellőképpen figyelembe a nemi különbségeket. Következésképpen az orvostudomány új kihívások előtt áll.

A demencia jobban fenyegeti a nőket, mint a férfiakat

Fotó: NICOLAS GUYONNET / Hans Lucas

Demencia: a biológiai és társadalmi tényezők összetett hálója

A kutatók szerint a nők fokozott sebezhetősége több tényező együttes hatásának köszönhető. Egyrészt a hormonális változások, különösen a menopauza időszakában bekövetkező ösztrogénszint-csökkenés, jelentős szerepet játszik az agy védelmének gyengülésében. Másrészt a nők átlagosan hosszabb élettartama azt eredményezi, hogy több időt töltenek a demencia kialakulása szempontjából kritikus életszakaszban.

Emellett a társadalmi faktorok sem elhanyagolhatók. A Kaliforniai Egyetem San Diego-i Orvosi Fakultás szakértői rámutattak, hogy a nők gyakrabban vállalnak gondozói szerepet családjukban, ami krónikus stresszhez és alvászavarokhoz vezethet. Mindezek a tényezők összességében hozzájárulnak ahhoz, hogy a demencia súlyosabb formában manifesztálódjon a női pácienseknél. Továbbá a kutatás hangsúlyozza, hogy a kardiovaszkuláris rizikófaktorok, mint a magas vérnyomás vagy a cukorbetegség, erőteljesebb negatív hatást gyakorolnak a nők kognitív funkcióira.

Új utak a megelőzésben és kezelésben

A kutatási eredmények fényében egyértelművé vált, hogy személyre szabott megközelítésre van szükség a demencia elleni küzdelemben. A nők számára különösen fontos a korai szűrés és a rizikófaktorok időben történő azonosítása. Az orvosok mostantól nagyobb figyelmet fordíthatnak a női páciensek kardiovaszkuláris egészségére, hiszen ezek a tényezők közvetlenül befolyásolják az agyi funkciókat.

A megelőzés terén a rendszeres testmozgás, a kiegyensúlyozott táplálkozás és a szellemi aktivitás fenntartása mindkét nem számára alapvető fontosságú. Azonban a demencia kockázatának csökkentése érdekében a nőknek különös figyelmet kell fordítaniuk a stresszkezelésre és az alvásminőség javítására. A kutatók azt is javasolják, hogy a hormonpótló terápia lehetőségeit egyénileg mérlegeljék az orvosok, figyelembe véve a páciensek teljes kórtörténetét.