Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ukrajna megnyeri a háborút? Hihetetlen változás történt a fronton – mutatjuk a jelenlegi állást

Fontos

Brüsszel máris nekiment a Tisza-kormánynak a „Lex Orbán” miatt

demencia

Veszélyben vannak a nők, nagyobb eséllyel csap le rájuk a szörnyű betegség

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A demencia évtizedek óta az egyik legfélelmetesebb betegség, amely milliók életét keseríti meg világszerte. Ugyanakkor egy friss kutatás most rávilágított arra, hogy ez az alattomos kór nem egyformán sújtja a férfiakat és a nőket. A Kaliforniai Egyetem San Diego-i Orvosi Fakultás kutatói átfogó vizsgálatot végeztek, amelynek eredményei meghökkentő következtetésekre vezettek a demencia nemek közötti eltéréseinek tekintetében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
demenciasan diego - i orvosi fakultásnők

A tudósok megállapították, hogy bár bizonyos rizikófaktorok mindkét nemet érintik, a nők esetében ezek a kockázati tényezők erőteljesebb kognitív hanyatláshoz vezethetnek. Ez a felfedezés alapjaiban változtathatja meg a demencia megelőzésével és kezelésével kapcsolatos megközelítésünket, hiszen eddig a legtöbb kutatás nem vette kellőképpen figyelembe a nemi különbségeket. Következésképpen az orvostudomány új kihívások előtt áll.

demencia An elderly person in a wheelchair feeds salad and carrots to a guinea pig on a table at the Marie-France Preault nursing home in Valence, south-east France, on 21 September 2024. Animal mediation session to reduce the illnesses associated with old age. Une personne agee sur un fauteuil roulant donne a manger de la salade et de la carotte a un cochon d inde sur une table a l Ehpad Marie-France Preault a Valence, dans le sud est de la France, le 21 septembre 2024. Session de mediation animale pour reduire les maladies liees a la vieillesse. (Photo by Nicolas Guyonnet / Hans Lucas via AFP)
A demencia jobban fenyegeti a nőket, mint a férfiakat
Fotó: NICOLAS GUYONNET / Hans Lucas

Demencia: a biológiai és társadalmi tényezők összetett hálója

A kutatók szerint a nők fokozott sebezhetősége több tényező együttes hatásának köszönhető. Egyrészt a hormonális változások, különösen a menopauza időszakában bekövetkező ösztrogénszint-csökkenés, jelentős szerepet játszik az agy védelmének gyengülésében. Másrészt a nők átlagosan hosszabb élettartama azt eredményezi, hogy több időt töltenek a demencia kialakulása szempontjából kritikus életszakaszban. 

Emellett a társadalmi faktorok sem elhanyagolhatók. A Kaliforniai Egyetem San Diego-i Orvosi Fakultás szakértői rámutattak, hogy a nők gyakrabban vállalnak gondozói szerepet családjukban, ami krónikus stresszhez és alvászavarokhoz vezethet. Mindezek a tényezők összességében hozzájárulnak ahhoz, hogy a demencia súlyosabb formában manifesztálódjon a női pácienseknél. Továbbá a kutatás hangsúlyozza, hogy a kardiovaszkuláris rizikófaktorok, mint a magas vérnyomás vagy a cukorbetegség, erőteljesebb negatív hatást gyakorolnak a nők kognitív funkcióira. 

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

Új utak a megelőzésben és kezelésben

A kutatási eredmények fényében egyértelművé vált, hogy személyre szabott megközelítésre van szükség a demencia elleni küzdelemben. A nők számára különösen fontos a korai szűrés és a rizikófaktorok időben történő azonosítása. Az orvosok mostantól nagyobb figyelmet fordíthatnak a női páciensek kardiovaszkuláris egészségére, hiszen ezek a tényezők közvetlenül befolyásolják az agyi funkciókat.

A megelőzés terén a rendszeres testmozgás, a kiegyensúlyozott táplálkozás és a szellemi aktivitás fenntartása mindkét nem számára alapvető fontosságú. Azonban a demencia kockázatának csökkentése érdekében a nőknek különös figyelmet kell fordítaniuk a stresszkezelésre és az alvásminőség javítására. A kutatók azt is javasolják, hogy a hormonpótló terápia lehetőségeit egyénileg mérlegeljék az orvosok, figyelembe véve a páciensek teljes kórtörténetét. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!