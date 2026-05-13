Itt a biztos módszer, amivel le lehet szokni a dohányzásról

A dohányzás továbbra is a megelőzhető halálesetek egyik vezető oka világszerte, mégis rendkívül nehéz végleg felhagyni vele. A nikotinfüggőség nemcsak szokás, hanem az agy jutalmazó rendszerének mélyen rögzült működése is. Most amerikai kutatók egy olyan módszert teszteltek, amely közvetlenül az önkontrollért felelős agyterületeket célozza meg, és az első eredmények meglepően erős hatást mutattak.

A dohányzás komoly függőséget okoz az agy jutalmazásért felelős központján keresztül, ezért oolyan nehéz leszokni róla

Az agy mely részét vizsgálták a dohányzással kapcsolatban?

A Journal of Psychiatric Research folyóiratban publikált tanulmány szerint a kutatók két különböző agyi hálózatot vizsgáltak: az egyik a sóvárgásért és a jutalmazásért felelős rendszer volt, a másik pedig az önkontrollhoz és döntéshozatalhoz kapcsolódó régió. Ismétlődő transzkraniális mágneses stimulációt végeztek, vagyis rTMS-kezelést alkalmaztak az agy hálózatain. Ez egy nem invazív eljárás, amely mágneses impulzusokkal aktiválja az agy meghatározott területeit.

Melyik agyterület hozta a legjobb eredményt?

A legerősebb hatást azoknál a résztvevőknél figyelték meg, akiknél a dorsolaterális prefrontális kérget stimulálták. Ez az agy egyik legfontosabb önkontroll-központja.

A kezelés után a résztvevők átlagosan napi 11 cigarettával kevesebbet szívtak el, mint korábban. Emellett csökkent a cigaretta utáni sóvárgásuk és a kilélegzett szén-monoxid szintje is, amely a dohányzás egyik fontos biológiai jelzője.

A kutatók szerint különösen fontos, hogy a javulás még egy hónappal a kezelés után is megmaradt.

Mi történt az agyban a kezelés után?

Az MRI-vizsgálatok szerint a kezelés hatására fokozódott az aktivitás az önkontrollért felelős prefrontális kéregben, miközben csökkent az aktivitás az agy jutalmazó központjaiban. A kutatók szerint ez azt jelenti, hogy nem a sóvárgás közvetlen elnyomása lehet a leghatékonyabb stratégia, hanem az agy „fékének” megerősítése. Xingbao Li pszichiáter szerint az önkontroll-rendszer erősítése természetes módon szabályozhatja a jutalmazó hálózatokat is.

Miért lehet fontos az eredmény a jövőben?

A jelenlegi leszokási módszerek mellett a dohányzók kevesebb mint 10 százaléka marad hosszú távon cigaretta nélkül. Sokan nem reagálnak megfelelően a gyógyszerekre vagy a nikotinpótló kezelésekre, mások pedig rövid időn belül visszaesnek.

A kutatók szerint az rTMS új lehetőséget jelenthet azok számára, akik más módszerekkel nem tudtak leszokni. Különösen fontos lehet ez daganatos betegek esetében, akiknél a dohányzás a diagnózis után is gyakran fennmarad.

A szakemberek most nagyobb vizsgálatokkal próbálják megerősíteni az eredményeket és pontosabban feltérképezni, mennyire tartós a kezelés hatása - írja a Medical Xpress.