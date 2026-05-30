A tudósok lemásolták a méhek agyát – hátborzongató, mi lett belőle

Drónok zümmögnek körülöttünk. Az egyik csomagot szállít házhoz, a másik egy üvegházban vizsgálgatja a paradicsomokat, a harmadik egy veszélyes ipari területen ellenőrzi, hogy minden rendben van-e. Még mindig egy kicsit science fictionnek hangzik ez a jelenet, pedig egyre közelebb vagyunk hozzá: a dróntechnológia az egyik legdinamikusabban fejlődő terület napjainkban. A drónok navigációja azonban továbbra is jelentős számítási teljesítményt és memóriát igényel, amitől a mostani eszközök még mindig meglehetősen nehezek, drágák és energiazabálók. A Delfti Műszaki Egyetem (Hollandia) munkatársai által vezetett kutatócsoport a természettől kölcsönzött ötletek segítségével próbál túllépni ezeken a korlátokon: a méhek navigációját ültetik át a dróntechnológiába. Eredményeiket a Nature hasábjain közlik.
A Delfti Műszaki Egyetem robotika szakértői, valamint a Wageningeni Egyetem és a Carl von Ossietzky Egyetem (Oldenburg, Németország) biológusai bemutatják a „Bee-Nav”-ot, a világ első méhek által ihletett robotnavigációs stratégiáját. Az új technika segítségével akár egészen kicsi, mindössze 42 kilobájt memóriával felruházott robotok is bátran felfedezőútra indulhatnak, mert messziről is hazatalálnak. Ha ismeretlen környezetbe kerül, a robot először – a méhekhez hasonlóan – rövid tájékozódórepülést végez a kiindulópontja körül. Miután ezt megtette, akár több száz méterre is eltávolodhat úgy, hogy utána biztosan visszatalál. A Bee-Nav technológia révén könnyű és biztonságos repülő robotokat gyárthatunk, amelyek önállóan navigálnak, és a legváltozatosabb felhasználási területeken, például melegházak robotcsőszeiként kerülhetnek alkalmazásra. A kutatás ezen túlmenően a repülő rovarok hazatalálási stratégiáiba is bepillantást kínál.
A minidrónok csodája: miért mehet a kukába a GPS?
A jövőbeni drónoknak ott is képesnek kell lenniük önálló navigációra, ahol esetleg nincs elérhető GPS-jel. A legtöbb mostani rendszer ezt úgy oldja meg, hogy részletes térképet épít fel a környezetéről. Ez azonban jelentős számítási és memóriatárolási kapacitást feltételez, ami drágítja és erősen energiafüggővé teszi ezeket a berendezéseket.
A méhek példája azt mutatja, hogy ennél sokkal hatékonyabb megoldásoknak is kell létezniük. Ők például az egészen parányi agyukkal nagy távolságokat tesznek meg a kaptártól úgy, hogy utána hazatalálnak. Ezt részben odometriával, vagyis egyfajta útnyilvántartással oldják meg: a vizuális bemenetük alapján megbecsülik, milyen irányban mennyi utat tettek meg. Ez kicsit olyan, mintha mi a lépéseinket számolnánk.
Sajnos az odometriás adatok önmagukban nem elegendők, mert idővel elsodródnak, pontatlanná válnak. Ezért támaszkodnak a rovarok az odometria mellett a képi memóriájukra is: megjegyzik, hogyan fest a világ a számukra fontos helyek, például az otthonuk környezetében. A tudósok elég jól, egészen az egyedi idegsejtek szintjéig értik a rovarok odometriáját, de a képi memóriát jóval nehezebb megmagyarázni; az sem nyilvánvaló továbbá, hogy a technológia miként tudná e kettőt kombinálni az önállóan navigáló minirobotok tervezésekor.
Így kémkednek a drónok a méhek után
A holland és német tudósokból álló kutatócsapat számára az jelentette a fő inspirációt, ahogy a méhek viselkednek, amikor először elhagyják a kaptárt. A szorgos rovarok először rövid tanulórepüléseket végeznek a kaptár körül, melyet követően már sokkal messzebb merészkedhetnek, mégis sikeresen hazatalálnak.
Valahogy úgy képzelhetjük ezt, mintha házunkból kilépve először a környező utcákat járnánk be keresztül-kasul, hogy bármerről tartunk is majd hazafelé, mindenképpen felismerjük otthonunk környékét.
„Lenyűgözőnek találjuk, ahogy a méhek különböző kacskaringós útvonalakon repülve eltávolodnak a kaptártól, de hazafelé csaknem nyílegyenesen szállnak – mondta Guido de Croon, a Delfti Műszaki Egyetemen a drónok természet inspirálta AI-alapú programozásával foglalkozik. – A biológusok megmutatták, hogy a méhek hazafelé tartó útjukon odometriára támaszkodnak, de ahogy közelednek a kaptárhoz, egyre inkább használják a vizuális memóriájukat is. Az viszont mindmáig nem teljesen tisztázott, mit és hogyan rögzítenek a vizuális emlékezetükben. Ez volt az a tudásbeli hézag, amelyet át kellett hidalnunk, hogy gyakorlati navigációs stratégiát alkossunk a robotok számára.”
A Bee-Nav robotok a méhekhez hasonlóan először rövid tanulókört repülnek az otthonuk körül, s ezalatt panorámafelvételeket készítenek a környezetükről. Egy kis mesterséges idegi hálózat aztán megtanulja, hogyan dolgozza fel ezt a képanyagot az otthon irányának és távolságának megbecsléséhez.
Nevetséges memóriával repülnek a vakvilágba
„Akár a rovarok, a robotok sem feltétlenül tudják minden pillanatban pontosan, hogy merre van az otthon – magyarázza Dequan Ou, a Delfti Műszaki Egyetem doktorandusza és a cikk első szerzője. – Olykor az otthon túl kicsi ahhoz, hogy látható legyen, vagy épp elrejtik a fák. Így a robotok neurális hálózatát az otthon odometriás távolság- és iránybecslésének felhasználásával tanítottuk be, még ha ezek az adatok idővel pontatlanná válnak is.
A fő kérdés az volt, hogy ez vajon elégséges lesz-e a robotnak ahhoz, hogy megtanulja a hazautat.”
Mint kiderült, elégséges volt: az odometriás becslések időbeli sodródása nem akadályozta a robotokat abban, hogy sikeresen hazataláljanak a vizuális bemenetük alapján.
Mindössze 3.4 kilobájtnyi neurális hálózata segítségével a robot értelmezte a környezetéről készített panorámafelvételeket, megbecsülte a mozgás kívánt irányát, valamint hogy milyen messze van még az otthontól. A távolságbecslés lehetővé tette, hogy a robot gyorsabban repüljön, amikor még távolabb van, és lassítson, amint közeledik az otthoni pozícióhoz.
A kisebb léptékű beltéri kísérletek sikerén felbuzdulva a kutatók nagyobb beltéri, illetve kültéri környezetben tesztelték a teljes navigációs stratégiát. Az egyik kültéri teszt során a drón több mint 600 méterre távolodott el a kiindulóponttól, mielőtt sikeresen visszatért volna oda, s ehhez csupán 42 kilobájtnyi idegi hálózatot használt. Nagy zárt terekben, például hangárokban a rendszer minden tesztrepülést sikerrel teljesített. Szeles szabadtéri viszonyok között viszont a sikerráta 70 százalékra csökkent. Ennek egyik oka az volt, hogy a szél megdőlésre kényszerítette a drónt, s ez megnehezítette a számára a képek navigációs célú felhasználását.
Élesben vetik be a repülő robotcsőszöket
- „A kísérletek roppant biztatóak voltak – erősítette meg Dequan Ou –, ugyanakkor arra is rámutattak, hogy a rendszert robusztusabbá kell tennünk, hogy való világbeli körülmények közt is helytálljon.”
Az autonóm módon navigáló drónok egyik lehetséges felhasználási területe az üvegházak figyelése lehetne. Az üvegházban röpködve járőröző könnyű kis robotok folyamatosan vizsgálhatnák a terményeket, és hamar felismerhetnék a fertőzések és kártevők megjelenését, ami segítene a gazdáknak a hozam növelésében és a termésveszteség minimalizálásában. A Bee-Nav technológia azért lenne különösen alkalmas erre a célra, mert kimondottan kis súlyra van optimalizálva, és a könnyű drónok nem jelentenének veszélyt az ott dolgozó emberekre nézve.