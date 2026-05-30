A tudósok lemásolták a méhek agyát – hátborzongató, mi lett belőle

Drónok zümmögnek körülöttünk. Az egyik csomagot szállít házhoz, a másik egy üvegházban vizsgálgatja a paradicsomokat, a harmadik egy veszélyes ipari területen ellenőrzi, hogy minden rendben van-e. Még mindig egy kicsit science fictionnek hangzik ez a jelenet, pedig egyre közelebb vagyunk hozzá: a dróntechnológia az egyik legdinamikusabban fejlődő terület napjainkban. A drónok navigációja azonban továbbra is jelentős számítási teljesítményt és memóriát igényel, amitől a mostani eszközök még mindig meglehetősen nehezek, drágák és energiazabálók. A Delfti Műszaki Egyetem (Hollandia) munkatársai által vezetett kutatócsoport a természettől kölcsönzött ötletek segítségével próbál túllépni ezeken a korlátokon: a méhek navigációját ültetik át a dróntechnológiába. Eredményeiket a Nature hasábjain közlik.

A minidrónok egyike

Fotó: Studio Oostrum

A Delfti Műszaki Egyetem robotika szakértői, valamint a Wageningeni Egyetem és a Carl von Ossietzky Egyetem (Oldenburg, Németország) biológusai bemutatják a „Bee-Nav”-ot, a világ első méhek által ihletett robotnavigációs stratégiáját. Az új technika segítségével akár egészen kicsi, mindössze 42 kilobájt memóriával felruházott robotok is bátran felfedezőútra indulhatnak, mert messziről is hazatalálnak. Ha ismeretlen környezetbe kerül, a robot először – a méhekhez hasonlóan – rövid tájékozódórepülést végez a kiindulópontja körül. Miután ezt megtette, akár több száz méterre is eltávolodhat úgy, hogy utána biztosan visszatalál. A Bee-Nav technológia révén könnyű és biztonságos repülő robotokat gyárthatunk, amelyek önállóan navigálnak, és a legváltozatosabb felhasználási területeken, például melegházak robotcsőszeiként kerülhetnek alkalmazásra. A kutatás ezen túlmenően a repülő rovarok hazatalálási stratégiáiba is bepillantást kínál.

A minidrónok csodája: miért mehet a kukába a GPS?

A jövőbeni drónoknak ott is képesnek kell lenniük önálló navigációra, ahol esetleg nincs elérhető GPS-jel. A legtöbb mostani rendszer ezt úgy oldja meg, hogy részletes térképet épít fel a környezetéről. Ez azonban jelentős számítási és memóriatárolási kapacitást feltételez, ami drágítja és erősen energiafüggővé teszi ezeket a berendezéseket.