Aggasztó felfedezés: tönkremehet a mája, ha ilyet tesz az ételbe

Aggasztó, mi derült ki sokak kedvenc édesítőjéről: tönkreteheti a májat

Bizonyos cukormentes élelmiszerek fogyasztása hozzájárulhat a májproblémák kialakulásához. Az egyik gyakran használt édesítő, a szorbit ugyanis a szervezetben a gyümölcscukorhoz hasonlóan viselkedhet, ezzel elősegítve a zsír felhalmozódását. Azt viszont, hogy ez az anyag végül okoz-e károsodást, nagyban befolyásolja a bélbaktériumok állapota.
A Washington Egyetem kutatói megállapították, hogy a népszerű édesítő éppen azokat a biológiai folyamatokat indíthatja el, amelyeket a cukormentes étrenddel el szeretnénk kerülni. A Science Signaling folyóiratban megjelent tanulmány rámutatott, hogy a szorbit a szervezetben nagyon hasonlóan viselkedik, mint a fruktóz. A fruktózról, azaz a gyümölcscukorról pedig már korábban bebizonyosodott, hogy szorosan összefügg az anyagcserezavarokkal és a máj zsírosodásával.

Az egyik gyakran használt édesítő, a szorbit károsíthatja a májat
Hogyan hat ez az édesítő a szervezetünkre?

Az emésztés során a bélsejtek a glükóz egy részét szorbitollá alakítják. Egészséges bélrendszer esetén a bélben élő mikrobák – pontosabban bizonyos Aeromonas baktériumtörzsek – még azelőtt lebontják ezt az anyagot, hogy az problémát okozhatna. 

Ha azonban ezek a védő baktériumok hiányoznak vagy túlterheltek, a szorbit akadálytalanul eljut a májba.

A bélflóra és a zsírmáj kapcsolata

Amikor a szorbit eléri a májat, a szervezet fruktózhoz hasonló vegyületekké alakítja át. Ez a folyamat növeli a zsírlerakódást, megváltoztatja a cukoranyagcserét, és fokozza a glikogénraktározást. Zebradániókon végzett kísérletek során bebizonyosodott, hogy a megfelelő bélbaktériumok hiánya még normál étrend mellett is a zsírmáj kialakulásához vezetett. Amikor azonban a kutatók visszatelepítették a hiányzó baktériumokat, az állatok állapota láthatóan javulni kezdett.

A szorbit káros hatásai és a megelőzés

A szorbit számos mindennapi termékünkben megtalálható: gyakori összetevője a cukormentes rágógumiknak, a fehérjeszeleteknek, a diétás desszerteknek és a köhögés elleni szirupoknak. Bár természetes formában is jelen van az almában, a körtében vagy a szilvában, a teljes gyümölcsök rosttartalma lassítja az emésztést, a bevitt mennyiség pedig jóval alacsonyabb. Ennek megfelelően a szorbit káros hatásai elsősorban túlzott bevitel esetén, illetve nem megfelelő bélflóra jelenlétekor mutatkoznak meg.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy az alkalmi fogyasztás miatt senkinek sem kell aggódnia, hiszen a kísérletekben rendkívül magas koncentrációt vizsgáltak állati modelleken. A jelenlegi eredmények mindenesetre arra figyelmeztetnek, hogy az elfogyasztott élelmiszerek és a mikrobiom kapcsolata igen összetett.

További, embereken végzett vizsgálatokra van szükség annak megállapítására, hogy a jövőben például probiotikumok segítségével megelőzhetőek-e az ehhez hasonló májbetegségek.

 

