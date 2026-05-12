Aggasztó, mi derült ki sokak kedvenc édesítőjéről: tönkreteheti a májat

A Washington Egyetem kutatói megállapították, hogy a népszerű édesítő éppen azokat a biológiai folyamatokat indíthatja el, amelyeket a cukormentes étrenddel el szeretnénk kerülni. A Science Signaling folyóiratban megjelent tanulmány rámutatott, hogy a szorbit a szervezetben nagyon hasonlóan viselkedik, mint a fruktóz. A fruktózról, azaz a gyümölcscukorról pedig már korábban bebizonyosodott, hogy szorosan összefügg az anyagcserezavarokkal és a máj zsírosodásával.
Hogyan hat ez az édesítő a szervezetünkre?
Az emésztés során a bélsejtek a glükóz egy részét szorbitollá alakítják. Egészséges bélrendszer esetén a bélben élő mikrobák – pontosabban bizonyos Aeromonas baktériumtörzsek – még azelőtt lebontják ezt az anyagot, hogy az problémát okozhatna.
Ha azonban ezek a védő baktériumok hiányoznak vagy túlterheltek, a szorbit akadálytalanul eljut a májba.
A bélflóra és a zsírmáj kapcsolata
Amikor a szorbit eléri a májat, a szervezet fruktózhoz hasonló vegyületekké alakítja át. Ez a folyamat növeli a zsírlerakódást, megváltoztatja a cukoranyagcserét, és fokozza a glikogénraktározást. Zebradániókon végzett kísérletek során bebizonyosodott, hogy a megfelelő bélbaktériumok hiánya még normál étrend mellett is a zsírmáj kialakulásához vezetett. Amikor azonban a kutatók visszatelepítették a hiányzó baktériumokat, az állatok állapota láthatóan javulni kezdett.
A szorbit káros hatásai és a megelőzés
A szorbit számos mindennapi termékünkben megtalálható: gyakori összetevője a cukormentes rágógumiknak, a fehérjeszeleteknek, a diétás desszerteknek és a köhögés elleni szirupoknak. Bár természetes formában is jelen van az almában, a körtében vagy a szilvában, a teljes gyümölcsök rosttartalma lassítja az emésztést, a bevitt mennyiség pedig jóval alacsonyabb. Ennek megfelelően a szorbit káros hatásai elsősorban túlzott bevitel esetén, illetve nem megfelelő bélflóra jelenlétekor mutatkoznak meg.
További, embereken végzett vizsgálatokra van szükség annak megállapítására, hogy a jövőben például probiotikumok segítségével megelőzhetőek-e az ehhez hasonló májbetegségek.
A kutatók hangsúlyozzák, hogy az alkalmi fogyasztás miatt senkinek sem kell aggódnia, hiszen a kísérletekben rendkívül magas koncentrációt vizsgáltak állati modelleken. A jelenlegi eredmények mindenesetre arra figyelmeztetnek, hogy az elfogyasztott élelmiszerek és a mikrobiom kapcsolata igen összetett.