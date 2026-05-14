Fel sem kell kelni hozzá – ezekkel a gyakorlatokkal javítható az egyensúly

A legtöbb ember az egyensúly javítását intenzív edzésekhez vagy nehéz gyakorlatokhoz köti, esetleg nem is tartja lehetségesnek. Egy japán kutatás szerint azonban egészen egyszerű mozdulatok is komoly hatást gyakorolhatnak a test stabilitására. A Tokiói Mezőgazdasági és Technológiai Egyetem kutatói olyan rövid gyakorlatsort állítottak össze, amelyet teljes egészében hanyatt fekve kellett végezni, mégis mérhetően javította a résztvevők koordinációját és testkontrollját.

Az időskori elesésekből származó balesetek oka legtöbbször nem az izomgyengeség, hanem az egyensúly elvesztése

Miért ennyire nehéz megőrizni az egyensúlyt?

Az emberi test természetes felépítése meglepően instabil. A test súlypontja viszonylag magasan, a mellkas környékén helyezkedik el, miközben az egész szerkezetet csupán a lábak keskeny támasza tartja. Emiatt az agynak és az izmoknak folyamatosan apró korrekciókat kell végezniük ahhoz, hogy állás vagy mozgás közben ne veszítsük el stabilitásunkat. A kutatók szerint az egyensúly szempontjából kulcsfontosságú, hogy a törzs és a lábak összehangoltan működjenek, a legtöbb edzésforma azonban erre külön nem koncentrál.

Milyen gyakorlatokat végeztek a résztvevők?

Az első gyakorlatban a megfeszített hasfalat kell ujjakkal különböző pontokon „nyomni"

Kredit: Atomi et al.,2026, PLOS One

A PLOS One folyóiratban publikált kutatásban közel 40 résztvevő végezte a napi tízperces gyakorlatsort.

A program egyszerű mozdulatokból állt és teljes egészében hanyatt fekve zajlott.

A résztvevők először öt másodpercig megfeszítették a hasizmaikat, miközben az ujjaikkal különböző pontokon nyomták a hasfalat.

Ezután 5 másodpercre enyhén megemelték a medencéjüket, mintha egy kis hidat formáznának a testükkel.

A következő feladatban lassan nyújtották ki a lábukat a talajon csúsztatva lábfejüket úgy, hogy közben a bokát végig feszes helyzetben, összezárva tartották.

A program negyedik eleme egy lábujjgyakorlat volt, amelynél a résztvevők a lábujjaikat a kő-papír-olló minták szerint mozgatták, hogy javítsák az idegrendszer és az izmok együttműködését.

A program megkezdése előtt és két héttel később is felmérték a résztvevők egyensúly és mozgáskoordináció képességét.

Mit változtatott meg a szervezetben napi 10 perc mozgás?

Két hét után a résztvevők jelentősen stabilabban tudtak állni, különösen akkor, amikor összezárt lábakkal vagy kis terpeszben kellett egyensúlyozniuk.

A kutatók mérték, mennyire „imbolyog” a test állás közben, és a gyakorlatokat végzőknél egyértelműen csökkent a kilengés mértéke a kontrollcsoporthoz képest. Emellett gyorsabban tudtak oldalirányban is mozogni, ami fontos lehet az esések megelőzésében.

Érdekes módon az izomerő vagy a robbanékonyság nem változott jelentősen, vagyis a javulás nem az izmok erősödéséből származott.