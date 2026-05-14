Fel sem kell kelni hozzá – ezekkel a gyakorlatokkal javítható az egyensúly

A legtöbb ember az egyensúly javítását intenzív edzésekhez vagy nehéz gyakorlatokhoz köti, esetleg nem is tartja lehetségesnek. Egy japán kutatás szerint azonban egészen egyszerű mozdulatok is komoly hatást gyakorolhatnak a test stabilitására. A Tokiói Mezőgazdasági és Technológiai Egyetem kutatói olyan rövid gyakorlatsort állítottak össze, amelyet teljes egészében hanyatt fekve kellett végezni, mégis mérhetően javította a résztvevők koordinációját és testkontrollját.
Miért ennyire nehéz megőrizni az egyensúlyt?
Az emberi test természetes felépítése meglepően instabil. A test súlypontja viszonylag magasan, a mellkas környékén helyezkedik el, miközben az egész szerkezetet csupán a lábak keskeny támasza tartja. Emiatt az agynak és az izmoknak folyamatosan apró korrekciókat kell végezniük ahhoz, hogy állás vagy mozgás közben ne veszítsük el stabilitásunkat. A kutatók szerint az egyensúly szempontjából kulcsfontosságú, hogy a törzs és a lábak összehangoltan működjenek, a legtöbb edzésforma azonban erre külön nem koncentrál.
Milyen gyakorlatokat végeztek a résztvevők?
A PLOS One folyóiratban publikált kutatásban közel 40 résztvevő végezte a napi tízperces gyakorlatsort.
A program egyszerű mozdulatokból állt és teljes egészében hanyatt fekve zajlott.
- A résztvevők először öt másodpercig megfeszítették a hasizmaikat, miközben az ujjaikkal különböző pontokon nyomták a hasfalat.
- Ezután 5 másodpercre enyhén megemelték a medencéjüket, mintha egy kis hidat formáznának a testükkel.
- A következő feladatban lassan nyújtották ki a lábukat a talajon csúsztatva lábfejüket úgy, hogy közben a bokát végig feszes helyzetben, összezárva tartották.
- A program negyedik eleme egy lábujjgyakorlat volt, amelynél a résztvevők a lábujjaikat a kő-papír-olló minták szerint mozgatták, hogy javítsák az idegrendszer és az izmok együttműködését.
A program megkezdése előtt és két héttel később is felmérték a résztvevők egyensúly és mozgáskoordináció képességét.
Mit változtatott meg a szervezetben napi 10 perc mozgás?
Két hét után a résztvevők jelentősen stabilabban tudtak állni, különösen akkor, amikor összezárt lábakkal vagy kis terpeszben kellett egyensúlyozniuk.
A kutatók mérték, mennyire „imbolyog” a test állás közben, és a gyakorlatokat végzőknél egyértelműen csökkent a kilengés mértéke a kontrollcsoporthoz képest. Emellett gyorsabban tudtak oldalirányban is mozogni, ami fontos lehet az esések megelőzésében.
Érdekes módon az izomerő vagy a robbanékonyság nem változott jelentősen, vagyis a javulás nem az izmok erősödéséből származott.
Miért lehet különösen fontos ez idősebb korban?
A kutatók szerint a gyakorlatok elsősorban az idegrendszer és az izmok közötti kommunikációt javították. Ez azért fontos, mert az időskori elesések egyik fő oka gyakran nem a gyenge izomzat, hanem a romló koordináció és reakciókészség. A fekve végzett mozgásprogram ráadásul biztonságos, alacsony terhelésű és otthon is könnyen elvégezhető. A kutatók szerint már napi néhány perc célzott gyakorlás is segíthet stabilabb testtartást kialakítani és csökkenteni az elesések kockázatát - írja a MedicalXpress.