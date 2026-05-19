Készüljön: olyan esemény jön év végén, ami súlyos hatással lesz a Földre

Az El Niño egy természetes éghajlati ciklus, amely a trópusi Csendes-óceán vizeinek felmelegedésével jár. A jelenség két-hét évente ismétlődik. Ilyenkor a tengerfelszín hőmérséklete az átlagosnál magasabb lesz. A NOAA május 14-i jelentése szerint a világ jelenleg gyorsan távolodik a semleges fázistól.

Nagy valószínűséggel egy különösen erős El Niño jelenség várható a következő hónapokban

A szakértők 82 százalékos esélyt látnak arra, hogy az El Niño júliusig ki fog alakulni – írja a Live Science.

A szupererős El Niño következményei: növekvő hőmérséklet és lehetséges rekordok

A szakemberek 65 százalékos valószínűséget adnak annak, hogy az októberben kezdődő fázis erős vagy nagyon erős lesz. Egy nagyon erős, nem hivatalosan „szuper” El Niñónak nevezett esemény során a tengerfelszín hőmérséklete akár 2 Celsius-fokkal is emelkedhet. A jelenlegi előrejelzések szerint ez a forgatókönyv a legnagyobb eséllyel 2026 októbere és 2027 februárja között valósulhat meg.

A legutóbbi El Niño 2023 májusától 2024 márciusáig tartott, és hozzájárult ahhoz, hogy 2024 lett az eddigi legmelegebb év. A Carbon Brief áprilisi értékelése alapján egy újabb erős fázis 2027-ben megdöntheti a korábbi rekordot.

Mik lehetnek a várható következmények?

Paul Roundy, az Albany Egyetem professzora szerint egyre biztosabb, hogy az 1870-es évek óta a legnagyobb El Niño esemény következik.

Az 1877-es erős El Niño globális éhínséget okozott, amely az akkori világpopuláció 3 százalékának életét követelte.

Bár a mai társadalmi és gazdasági körülmények eltérőek, a közelgő esemény így is veszélyeztetheti a világ élelmiszer- és vízellátását. Deepti Singh, a Washingtoni Állami Egyetem kutatója kiemelte, hogy a légkör és az óceánok ma jóval melegebbek, mint az 1870-es években. Ez a tényező tovább súlyosbíthatja a szélsőséges időjárási jelenségeket.

A közelmúlt eseményei is jól mutatják a lehetséges kockázatokat. Az 1997–1998-as El Niño például 32 és 96 milliárd dollár közötti globális gazdasági kárt okozott. Nathaniel Johnson, a NOAA előrejelzője szerint egy nagyon erős fázis negatívan hatna a halászatra és a terméshozamokra. Emellett növelné az erdőtüzek és a hurrikánok esélyét is a világ több régiójában.

Liz Stephens, a Readingi Egyetem professzora hangsúlyozta, hogy a szárazság vagy az áradások miatti terméskiesés tovább emelheti az árakat, és ez komoly terhet róhat azokra, akik már most is nehéz körülmények között élnek. Emiatt jelentős humanitárius hatásokkal kell számolni a közeljövőben.

A NOAA következő hivatalos előrejelzése június 11-én várható.