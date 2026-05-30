Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most érkezett: lebombázták Európa legnagyobb atomerőművét – nagy a baj 

Fontos!

Irán megtámadta az Egyesült Államokat - elszabadult a pokol

időjárás

Mind megsülünk! Olyan hőség jön, hogy még a vérünk is felforr - kiadták a riasztást

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A NASA műholdas adatai alapján egy újabb erős éghajlati jelenség van kialakulóban, amely világszerte jelentősen befolyásolhatja az időjárást, a mindennapi életet és a kereskedelmet. A szakemberek a Csendes-óceán vízszintjének emelkedéséből következtetnek a víz melegedésére és az El Niño jelenség közeledtére.
Link másolása
Vágólapra másolva!
időjárásidőjárási műholdEl Ninoéghajlatváltozás

A kutatók szerint a kialakulóban lévő „Szuper El Niño” miatt a jövő év a feljegyzések kezdete óta a legmelegebb lehet. A folyamatot a Csendes-óceán középső és keleti egyenlítői térségében tapasztalható tartós felmelegedés okozza. A 2026-os műholdas adatok szerint a dél-amerikai partoknál már megjelent egy több száz mérföld széles melegvíz-hullám. Mivel a víz felmelegedéskor kitágul, a NASA magyarázata szerint az óceán egy adott területén mérhető szintemelkedés egyértelműen jelzi a hőmérséklet növekedését – írja a Lad Bible cikke

A „Szuper El Niño” miatt a jövő év a feljegyzések kezdete óta a legmelegebb lehet.
A „Szuper El Niño” miatt a jövő év a feljegyzések kezdete óta a legmelegebb lehet.
Fotó: VICTOR DE SCHWANBERG/SCIENCE PHO / VSC

A műholdas mérések szerepe az El Niño előrejelzésében

A megfigyeléseket a 2020-ban felbocsátott Sentinel-6 Michael Freilich műhold végzi, amelyet az Európai Űrügynökség irányít az EU Copernicus programjának keretében. Ez az eszköz tíz naponta, néhány milliméteres pontossággal méri fel az óceánok vízszintjét. Az El Niño esetében a műhold az úgynevezett meleg Kelvin-hullámokat követi nyomon. Ezek a hullámok olyankor alakulnak ki, amikor a jellemzően keletről nyugatra fújó egyenlítői szelek legyengülnek, vagy nyugatias irányt vesznek, aminek hatására a Csendes-óceán nyugati trópusi részén a víz felmelegszik és a tengerszint megemelkedik. Josh Willis tengerszint-kutató elmondása alapján az idei esemény némileg később indult, mint az 1997-es vagy a 2015-ös El Niño, de a folyamat kezd felzárkózni. 

Az El Niño kialakulása és globális hatásai

Normális körülmények között az egyenlítő körüli állandó passzátszelek a vizet kelet felől nyugat, azaz az amerikai kontinens felől Ausztrália és Új-Zéland felé hajtják. A nap által felmelegített víz felett a nyugati oldalon a meleg levegő felemelkedik, csapadékos időjárást okozva, miközben keleten a mélyből hidegebb víz áramlik a felszínre a nyugatra fújt víz pótlására. 

Az El Niño idején azonban a passzátszelek gyengülése vagy megfordulása miatt a kelet-nyugati hőmérséklet-különbség kiegyenlítődik, és az óceán jellemzően hidegebb keleti része is felmelegszik. 

A szél- és csapadékmintázatok megváltozása a Csendes-óceánon az egész világon érezteti hatását. Az El Niño egyes területeken heves esőzéseket, máshol pedig csapadékhiányt okoz, ami élelmiszerhiányhoz és humanitárius problémákhoz vezethet. A múltban a legerősebb, 90-es években feljegyzett El Niño jelentős károkat okozott, és a szélsőséges időjárás – például árvizek, aszályok, ciklonok és erdőtüzek – miatt számos emberéletet követelt. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!