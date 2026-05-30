Mind megsülünk! Olyan hőség jön, hogy még a vérünk is felforr - kiadták a riasztást

A kutatók szerint a kialakulóban lévő „Szuper El Niño” miatt a jövő év a feljegyzések kezdete óta a legmelegebb lehet. A folyamatot a Csendes-óceán középső és keleti egyenlítői térségében tapasztalható tartós felmelegedés okozza. A 2026-os műholdas adatok szerint a dél-amerikai partoknál már megjelent egy több száz mérföld széles melegvíz-hullám. Mivel a víz felmelegedéskor kitágul, a NASA magyarázata szerint az óceán egy adott területén mérhető szintemelkedés egyértelműen jelzi a hőmérséklet növekedését – írja a Lad Bible cikke.

A műholdas mérések szerepe az El Niño előrejelzésében

A megfigyeléseket a 2020-ban felbocsátott Sentinel-6 Michael Freilich műhold végzi, amelyet az Európai Űrügynökség irányít az EU Copernicus programjának keretében. Ez az eszköz tíz naponta, néhány milliméteres pontossággal méri fel az óceánok vízszintjét. Az El Niño esetében a műhold az úgynevezett meleg Kelvin-hullámokat követi nyomon. Ezek a hullámok olyankor alakulnak ki, amikor a jellemzően keletről nyugatra fújó egyenlítői szelek legyengülnek, vagy nyugatias irányt vesznek, aminek hatására a Csendes-óceán nyugati trópusi részén a víz felmelegszik és a tengerszint megemelkedik. Josh Willis tengerszint-kutató elmondása alapján az idei esemény némileg később indult, mint az 1997-es vagy a 2015-ös El Niño, de a folyamat kezd felzárkózni.

Az El Niño kialakulása és globális hatásai

Normális körülmények között az egyenlítő körüli állandó passzátszelek a vizet kelet felől nyugat, azaz az amerikai kontinens felől Ausztrália és Új-Zéland felé hajtják. A nap által felmelegített víz felett a nyugati oldalon a meleg levegő felemelkedik, csapadékos időjárást okozva, miközben keleten a mélyből hidegebb víz áramlik a felszínre a nyugatra fújt víz pótlására.

Az El Niño idején azonban a passzátszelek gyengülése vagy megfordulása miatt a kelet-nyugati hőmérséklet-különbség kiegyenlítődik, és az óceán jellemzően hidegebb keleti része is felmelegszik.

A szél- és csapadékmintázatok megváltozása a Csendes-óceánon az egész világon érezteti hatását. Az El Niño egyes területeken heves esőzéseket, máshol pedig csapadékhiányt okoz, ami élelmiszerhiányhoz és humanitárius problémákhoz vezethet. A múltban a legerősebb, 90-es években feljegyzett El Niño jelentős károkat okozott, és a szélsőséges időjárás – például árvizek, aszályok, ciklonok és erdőtüzek – miatt számos emberéletet követelt.