Őrült orvosok kegyetlen kísérlete: brutális adag LSD-vel végeztek az ártatlan elefánttal

Warren Thomas pszichiáter és kollégái úgy vélték, hogy ez a kísérlet fontos tudományos eredményekkel járhat. Azonban a kísérlet körülményei már akkor is komoly kérdéseket vetettek fel a tudományos módszertan és az állatok jóléte szempontjából. A kutatók ugyanis nem rendelkeztek megfelelő tapasztalattal az elefántok kezelésében, és a dózis kiszámítása is rendkívül problematikus módon történt.

Az elefántbikákon párzási düh vesz erőt a szaporodási időszakban

A tragikus elefántkísérlet lefolyása

A kutatók 1962 augusztus 3-án hajtották végre a kísérletet, amelynek során Tusko hatalmas adag LSD-t kapott. Az adagolás módja önmagában is megdöbbentő volt: a kutatók egyszerűen átszámították az embereknek adott dózist az elefánt testsúlyára, figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy a különböző fajok metabolizmusa eltérő módon dolgozza fel a vegyületeket. Ennek következtében Tusko körülbelül 297 milligramm LSD-t kapott, ami az emberi dózis többszázszorosa volt.

Az eredmény azonnal katasztrofálisnak bizonyult. Az elefánt perceken belül összeesett, görcsölni kezdett, és légzési nehézségek léptek fel nála. A pánikba esett kutatók megpróbálták megmenteni az állatot különböző gyógyszerekkel, köztük barbiturátokkal és antipszichotikumokkal, azonban minden erőfeszítésük hiábavalónak bizonyult. Tusko alig másfél órával az injekció beadása után elpusztult, és ezzel a tudománytörténet egyik legellentmondásosabb kísérletének áldozatává vált.

A kísérlet utóélete: tanulságok és viták

A tragédia után a kutatók publikálták eredményeiket, amelyben azt állították, hogy az elefántok „rendkívül érzékenyek" az LSD-re. Azonban ezt a következtetést számos tudós megkérdőjelezte, rámutatva arra, hogy a halál oka valószínűleg nem kizárólag a hallucinogén szer volt. A Tusko megmentésére beadott gyógyszerek kombinációja ugyanis önmagában is végzetes lehetett az állat számára. Továbbá a muszt és a párzási düh tanulmányozása sokkal biztonságosabb módszerekkel is megvalósítható lett volna.

Az Oklahomai Egyetem Orvosi Fakultás kutatóinak munkája máig vitatott marad a tudományos közösségben. A kísérlet rávilágított arra, milyen veszélyeket rejt magában a felelőtlen állathasználat a kutatásban. Érdekes módon későbbi vizsgálatok kimutatták, hogy más elefántok túlélték az LSD beadását, ami tovább erősíti azt a feltételezést, hogy Tusko halálában a gyógyszerkombináció játszotta a főszerepet. Ez a szomorú eset végül hozzájárult ahhoz, hogy szigorúbb etikai irányelvek szülessenek az állatkísérletek terén.