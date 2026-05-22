Nagyon rossz hírt kaptak a fogyókúrázók; ennek sokan nem fognak örülni

Az EMBO Reports folyóiratban megjelent tízéves vizsgálatot a Birminghami Egyetem professzora, Claudio Mauro vezette. A kutatók megállapították, hogy a segítő T-sejtek, vagyis a CD4+ limfociták hosszú távon megőrzik az elhízás okozta változásokat. Egy DNS-metilációnak nevezett folyamat során molekuláris markerek kerülnek az immunsejtek DNS-ére. Ezek a biológiai jelek a sikeres fogyást követően akár öt-tíz évig is megmaradhatnak a szervezetben.
Az elhízás okozta zavar sajnos tartós
A szakemberek négy különböző csoport immunsejtjeit elemezték. A vizsgálatban részt vettek fogyasztó injekciót kapó elhízott betegek, egy ritka genetikai rendellenességben (Alström-szindrómában) szenvedők, egy edzésprogram résztvevői, valamint ízületi műtéten átesett személyek is. Az emberi minták mellett magas zsírtartalmú étrenden tartott egerek sejtjeit is vizsgálták a sejtszintű folyamatok pontosabb megértése érdekében.
A kutatás rávilágított arra, hogy az elhízáshoz köthető immunmemória megzavarja az immunrendszer két fontos funkcióját.
- Ezek egyike a sejtek hulladékeltávolító folyamata,
- a másik pedig az immunrendszer öregedése.
A tartós sejtszintű változások magyarázatot adhatnak arra, hogy egyes emberek miért maradnak fogékonyak bizonyos betegségekre az egészséges testsúly elérése után is.
Hosszú távú kockázatok és terápiás lehetőségek
Claudio Mauro professzor szerint a rövid távú fogyás nem csökkenti azonnal a 2-es típusú cukorbetegség és bizonyos rákos megbetegedések kockázatát.
A testsúly folyamatos, több éven át tartó szinten tartására van szükség ahhoz, hogy a T-sejtekre gyakorolt hatás teljesen visszaforduljon és ez a biológiai memória elhalványuljon.
A jövőben a tudósok olyan célzott kezeléseket szeretnének kidolgozni, amelyek helyreállítják a DNS-metiláció miatt megzavart immunfunkciót. Bizonyos gyógyszerek, például az SGLT2-gátlók alkalmazása felgyorsíthatja ezt a folyamatot, mivel segítik a gyulladás csökkentését az elhízás során. Ezek az új terápiák a meglévő fogyókúrás kezelésekkel párhuzamosan csökkenthetik az anyagcsere-betegségek kockázatát.
A kutatás megerősítette, hogy az immunrendszer megőrzi a múltbeli anyagcsere-hatások molekuláris lenyomatát. Ez az epigenetikai emlék alapvetően befolyásolja a betegségek hosszú távú kockázatát, és magyarázatot ad azokra a kihívásokra, amelyekkel az elhízással küzdők szembesülnek a súlyuk kezelése és a visszaesések elkerülése során.