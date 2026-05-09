Vége a rémálomnak? Megtalálták a szinte mindenkit fertőző vírus ellenszerét

A Fred Hutchinson Rákkutató Központ és a Washingtoni Egyetem tudóscsoportja egy teljesen új védekezési stratégiát dolgozott ki. A vizsgálataik középpontjában az Epstein-Barr vírus áll, amellyel szemben sikeresen fejlesztettek ki specifikus antitesteket. Ezek az apró védekező molekulák hatékonyan akadályozzák a vírus sejtekbe hatolását.

Hogyan támad az Epstein-Barr vírus és hogyan állíthatjuk meg?

A vírus felszínén két különleges fehérje található, amelyek afféle kulcsként szolgálnak a fehérvérsejtek – pontosabban a B-sejtek – ajtajának kinyitásához. Mivel ezek a sejtek az immunrendszer működésének legfontosabb alappillérei, a fertőzés komoly veszélyt jelent.

A kutatók olyan új antitesteket hoztak létre, amelyek képesek célzottan blokkolni ezt a két fehérjét.

Ha a vírus elveszíti a képességét, hogy a sejtekhez kötődjön, maga a fertőzés sem tud kialakulni. Sőt, ez az új, laboratóriumi körülmények között vizsgált EBV elleni antitest jó eséllyel a kórokozó későbbi, felnőttkori újraaktiválódását is képes meggátolni.

Egereken tesztelték az új antitest hatékonyságát

A fejlesztés során a szakembereknek egy hatalmas akadállyal kellett szembenézniük. Ez a kórokozó ugyanis szinte az összes B-sejthez képes hozzákapcsolódni, ami rendkívül megnehezíti egy specifikus, célzott védelem kialakítását.

A megoldást végül olyan kísérleti egerek jelentették, amelyeket genetikailag kifejezetten emberi ellenanyagok termelésére tenyésztettek ki.

A laboratóriumi munka során összesen tíz különböző védekező molekulát sikerült elkülöníteniük. Amikor ezeket az anyagokat élő egereken is tesztelték, kiderült, hogy az egyik antitest kiemelkedően hatékony védelmet nyújt a fertőzéssel szemben.

Reménysugár a legyengült immunrendszer számára

Bár a fertőzés az esetek nagy részében rejtve marad, ha mégis látható betegséget okoz, az kezdetben leginkább mononukleózis, azaz mirigyláz formájában jelentkezik. A lezajlott betegség után a vírus nem tűnik el, hanem inaktív, alvó állapotban a szervezetben marad. Ez a későbbiekben ismét veszélyessé válhat, főleg akkor, ha az immunrendszer valamiért legyengül.

Az új felfedezés éppen ezért jelenthet hatalmas segítséget a szerv- és csontvelő-átültetésre váró betegek számára. Mivel ezek a komoly beavatkozások a szervezet természetes védekezőképességének elnyomását igénylik, a páciensek rendkívül védtelenné válnak a fertőzésekkel szemben. Az újonnan felfedezett módszer megakadályozhatja a transzplantációk után esetenként fellépő, életveszélyes daganatos megbetegedések kialakulását, méghozzá úgy, hogy gátat szab a sejtek kontrollálatlan, rákos szaporodásának.

A kezelés különösen nagy áldás lehet a szervátültetésen áteső gyermekek esetében, akiknek a szervezete korábban még nem találkozott a vírussal, így teljesen védtelenek vele szemben.