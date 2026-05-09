Vége a rémálomnak? Megtalálták a szinte mindenkit fertőző vírus ellenszerét

A Fred Hutchinson Rákkutató Központ és a Washingtoni Egyetem tudóscsoportja egy teljesen új védekezési stratégiát dolgozott ki. A vizsgálataik középpontjában az Epstein-Barr vírus áll, amellyel szemben sikeresen fejlesztettek ki specifikus antitesteket. Ezek az apró védekező molekulák hatékonyan akadályozzák a vírus sejtekbe hatolását.
Hogyan támad az Epstein-Barr vírus és hogyan állíthatjuk meg?
A vírus felszínén két különleges fehérje található, amelyek afféle kulcsként szolgálnak a fehérvérsejtek – pontosabban a B-sejtek – ajtajának kinyitásához. Mivel ezek a sejtek az immunrendszer működésének legfontosabb alappillérei, a fertőzés komoly veszélyt jelent.
A kutatók olyan új antitesteket hoztak létre, amelyek képesek célzottan blokkolni ezt a két fehérjét.
Ha a vírus elveszíti a képességét, hogy a sejtekhez kötődjön, maga a fertőzés sem tud kialakulni. Sőt, ez az új, laboratóriumi körülmények között vizsgált EBV elleni antitest jó eséllyel a kórokozó későbbi, felnőttkori újraaktiválódását is képes meggátolni.
Egereken tesztelték az új antitest hatékonyságát
A fejlesztés során a szakembereknek egy hatalmas akadállyal kellett szembenézniük. Ez a kórokozó ugyanis szinte az összes B-sejthez képes hozzákapcsolódni, ami rendkívül megnehezíti egy specifikus, célzott védelem kialakítását.
A megoldást végül olyan kísérleti egerek jelentették, amelyeket genetikailag kifejezetten emberi ellenanyagok termelésére tenyésztettek ki.
A laboratóriumi munka során összesen tíz különböző védekező molekulát sikerült elkülöníteniük. Amikor ezeket az anyagokat élő egereken is tesztelték, kiderült, hogy az egyik antitest kiemelkedően hatékony védelmet nyújt a fertőzéssel szemben.
Reménysugár a legyengült immunrendszer számára
Bár a fertőzés az esetek nagy részében rejtve marad, ha mégis látható betegséget okoz, az kezdetben leginkább mononukleózis, azaz mirigyláz formájában jelentkezik. A lezajlott betegség után a vírus nem tűnik el, hanem inaktív, alvó állapotban a szervezetben marad. Ez a későbbiekben ismét veszélyessé válhat, főleg akkor, ha az immunrendszer valamiért legyengül.
Az új felfedezés éppen ezért jelenthet hatalmas segítséget a szerv- és csontvelő-átültetésre váró betegek számára. Mivel ezek a komoly beavatkozások a szervezet természetes védekezőképességének elnyomását igénylik, a páciensek rendkívül védtelenné válnak a fertőzésekkel szemben. Az újonnan felfedezett módszer megakadályozhatja a transzplantációk után esetenként fellépő, életveszélyes daganatos megbetegedések kialakulását, méghozzá úgy, hogy gátat szab a sejtek kontrollálatlan, rákos szaporodásának.
A kezelés különösen nagy áldás lehet a szervátültetésen áteső gyermekek esetében, akiknek a szervezete korábban még nem találkozott a vírussal, így teljesen védtelenek vele szemben.
A kutatás jövőbeli lépései
Bár a mindennapi, tényleges gyógyításban való alkalmazásig még sok kutatómunkára van szükség, az eddigi eredmények rendkívül biztatóak. A tudósok számára a következő nagy lépést az embereken végzett biztonsági tesztek és a klinikai vizsgálatok megkezdése jelenti majd. Érdemes megemlíteni, hogy ezzel a munkával párhuzamosan más kutatócsoportok egy hatékony védőoltás megalkotásán is fáradoznak.
- A Cell Reports Medicine tudományos folyóiratban közzétett áttörés azonban már most is hatalmas mérföldkő a tudományos közösség számára, amely valódi reményt nyújthat a legveszélyeztetettebb betegeknek.