Miért szeretjük az eső illatát? Meglepő a válasz

Bár sokan kellemetlennek tartják a mindennapi élet sietségében, az eső valójában több összetett fizikai és biológiai folyamatot is elindít. A tudomány szerint a lehulló vízcseppek nemcsak a környezetet változtatják meg, de az agy működésére és légzésünkre is hatással vannak egyebek között. Egyre több kutatás mutat rá, hogy az eső jóval többet tesz, mint egyszerűen lehűti vagy tisztítja a levegőt.

A földfelszínről visszacsapódó esőcseppek ionos állapotba kerülnek, ezáltal az eső élettani hatása többféle is lehet

Mi történik, amikor elered az eső?

Amikor az esőcseppek a talajhoz csapódnak, nemcsak vizet juttatnak a felszínre, hanem apró fizikai robbanásokat is létrehoznak. Ezek során töltött részecskék, úgynevezett negatív ionok kerülnek a levegőbe. Ezt a jelenséget Lenard-effektusnak nevezik. A negatív ionok olyan oxigénmolekulák, amelyek extra elektront hordoznak.

Nagy koncentrációban ezek a részecskék kapcsolatba hozhatók a szerotoninszint növekedésével és az agyhullámok változásával, ami nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb állapotot eredményezhet. Egyes kutatások szerint az erős eső során keletkező ionmennyiség megközelítheti a mesterséges ionizátorok által létrehozott szintet.

Bár a pontos mechanizmus még nem teljesen ismert, az összefüggés a hangulat javulásával egyre több vizsgálatban megjelenik.

Hogyan tisztítja meg az eső a levegőt?

Az eső egyik legfontosabb, gyakran alábecsült hatása a levegő tisztítása. A lehulló cseppek magukhoz vonzzák a levegőben lebegő apró részecskéket, például port, polleneket, baktériumokat és szennyező anyagokat.

Ez a folyamat a koaguláció: a vízcseppek elektromos töltése gyakorlatilag „összegyűjti” a szennyeződéseket, amelyek így a földre kerülnek. A kisebb cseppek különösen hatékonyak ebben.

Ezért tapasztalható az, hogy egy kiadós eső után a levegő tisztábbnak és frissebbnek tűnik. A jobb levegőminőség pedig közvetlen hatással lehet a közérzetre, mivel a szennyezett levegő összefüggésben áll a szorongással és egyes mentális problémákkal.

Miért ilyen különleges az eső illata?

Az eső jellegzetes szaga, az úgynevezett petrichor, szintén fontos szerepet játszik az élményben. Ez az illat akkor keletkezik, amikor a vízcseppek a talajba csapódva apró részecskéket juttatnak a levegőbe. Az illat egyik fő összetevője a geoszmin, amelyet talajbaktériumok termelnek, különösen száraz időszak után. Emellett a növényi olajok és az eső által a felszínre hozott ózon is hozzájárul a „friss” érzethez.

Az ember különösen érzékeny erre az illatra – egyes becslések szerint még a cápák vérérzékelésénél is érzékenyebben reagál rá. Ennek evolúciós oka lehet: a petrichor a víz jelenlétére utal, ami túlélési szempontból kulcsfontosságú volt.

Az illatok ráadásul közvetlen kapcsolatban állnak az agy érzelmi központjával, az amygdalával, ezért az eső illata gyakran erős emlékeket és nosztalgikus érzéseket idéz fel.