Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brüsszel riadót fújt: hatalmas pánikot keltett a rendkívüli kijelentésével

Olvasta?

Óriásit csúsztatott Magyar Péter

vitamin

Fény derült a táplálékkiegészítők sötét oldalára

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyre többen szednek táplálékkiegészítőket, azonban alkalmazásuk nem minden esetben indokolt. Ezek a készítmények elsősorban bizonyított tápanyaghiányok kezelésére szolgálnak, míg a megfelelő étrenddel rendelkezők számára ritkán nyújtanak érdemi előnyöket. Az étrend-kiegészítők túlzott bevitele ráadásul egészségügyi kockázatokkal járhat, ezért a pótlásnak mindig egyéni szükségleteken kell alapulnia.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vitaminétrend-kiegészítőtáplálékkiegészítőegészségügyi kockázatétrend

Az étrend-kiegészítők, vitaminok és ásványi anyagok fogyasztása jelentősen megnőtt az elmúlt években, mivel sokan az energiaszint, az immunrendszer és az agyműködés támogatásának egyszerű eszközeként tekintenek rájuk. Azonban azok számára, akik a táplálkozásukkal megfelelő mennyiségű tápanyagot visznek be, ezek a készítmények gyakran többletköltséget jelentenek, és nem hoznak egyértelmű javulást – írja a SciTech Daily.

Az étrend-kiegészítők túlzott bevitele egészségügyi kockázatokkal is járhat, ezért a pótlásnak mindig egyéni szükségleteken kell alapulnia
Az étrend-kiegészítők túlzott bevitele egészségügyi kockázatokkal is járhat, ezért a pótlásnak mindig egyéni szükségleteken kell alapulnia
Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

 Sőt, indokolatlan, nagy dózisú alkalmazásuk mérgezéshez, gyógyszerkölcsönhatásokhoz vagy egyéb nem kívánt mellékhatásokhoz is vezethet. 

Miért szednek idős korban ennyien étrend-kiegészítőket?

Időskorban a tápanyaghiány kialakulásának esélye megnő. 

Ennek hátterében számos tényező állhat: 

  • csökkenő étvágy, 
  • romló szájhigiénia, 
  • fogvesztés, 
  • krónikus betegségek, 
  • valamint az alkalmazott gyógyszerek, amelyek befolyásolhatják a tápanyagok hasznosulását a szervezetben. 

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

Az időseknek gyakran azt tanácsolják, hogy egyenek kevesebbet és kerüljék a nehéz ételeket, ami ahhoz vezethet, hogy a kisebb étkezések már nem fedezik a szervezet fehérje-, vitamin- és ásványianyag-igényét. Ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek kiegészítőket kellene szednie, de a hiányállapotokat célzottan kell kezelni. 

A B12-vitamin és a folsav szerepe

A B12-vitamin hiánya gyakori probléma az életkor előrehaladtával, mivel a csökkenő gyomorsav-termelés miatt a szervezet nehezebben vonja ki a vitamint az ételekből. Az alacsony B12-szint vérszegénységhez, fáradtsághoz, idegrendszeri panaszokhoz és memóriazavarokhoz vezethet. A folsav szintén fontos a vörösvértestek képződéséhez, azonban pótlása előtt mindig ellenőrizni kell a B12-vitamin szintjét, hogy elkerüljük a rejtett idegkárosodást. 

D-vitamin, kalcium és multivitaminok

D-vitamin-pótlásra elsősorban a napfény hiánya, csökkent mozgásképesség, csontritkulás vagy magas töréskockázat esetén lehet szükség, de az egészséges időseknél a rutinszerű pótlás nem feltétlenül csökkenti a csonttörések esélyét. A kalciumot és a magnéziumot lehetőség szerint az étrendből érdemes fedezni. Bár a multivitaminok hasznosak lehetnek az egyoldalúan táplálkozóknak, nagy volumenű kutatások nem igazolták, hogy mindennapos szedésük egyértelműen meghosszabbítaná az élettartamot vagy csökkentené a halálozás kockázatát. 

A fehérjepótlás fontossága és az ésszerű megközelítés

Az egyik leggyakrabban elhanyagolt tápanyag a fehérje, amelynek hiánya hozzájárulhat az időskori izomvesztéshez, a gyengeséghez és az esések fokozott kockázatához. A szakemberek testtömeg-kilogrammonként napi 1,0-1,2 gramm fehérje bevitelét javasolják egészséges időseknek. 

Az egészség megőrzésének alapját minden esetben a kiegyensúlyozott táplálkozásnak, az erősítő edzésnek és a megfelelő alvásnak kell jelentenie, nem pedig a tablettáknak.

Az étrend-kiegészítők alkalmazása előtt érdemes vérvizsgálattal és orvosi konzultációval feltérképezni az esetleges hiányállapotokat, hogy a pótlás valóban a szervezet szükségleteit szolgálja. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!