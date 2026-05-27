Fény derült a táplálékkiegészítők sötét oldalára

Az étrend-kiegészítők, vitaminok és ásványi anyagok fogyasztása jelentősen megnőtt az elmúlt években, mivel sokan az energiaszint, az immunrendszer és az agyműködés támogatásának egyszerű eszközeként tekintenek rájuk. Azonban azok számára, akik a táplálkozásukkal megfelelő mennyiségű tápanyagot visznek be, ezek a készítmények gyakran többletköltséget jelentenek, és nem hoznak egyértelmű javulást – írja a SciTech Daily.

Az étrend-kiegészítők túlzott bevitele egészségügyi kockázatokkal is járhat, ezért a pótlásnak mindig egyéni szükségleteken kell alapulnia

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

Sőt, indokolatlan, nagy dózisú alkalmazásuk mérgezéshez, gyógyszerkölcsönhatásokhoz vagy egyéb nem kívánt mellékhatásokhoz is vezethet.

Miért szednek idős korban ennyien étrend-kiegészítőket?

Időskorban a tápanyaghiány kialakulásának esélye megnő.

Ennek hátterében számos tényező állhat:

csökkenő étvágy,

romló szájhigiénia,

fogvesztés,

krónikus betegségek,

valamint az alkalmazott gyógyszerek, amelyek befolyásolhatják a tápanyagok hasznosulását a szervezetben.

Az időseknek gyakran azt tanácsolják, hogy egyenek kevesebbet és kerüljék a nehéz ételeket, ami ahhoz vezethet, hogy a kisebb étkezések már nem fedezik a szervezet fehérje-, vitamin- és ásványianyag-igényét. Ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek kiegészítőket kellene szednie, de a hiányállapotokat célzottan kell kezelni.

A B12-vitamin és a folsav szerepe

A B12-vitamin hiánya gyakori probléma az életkor előrehaladtával, mivel a csökkenő gyomorsav-termelés miatt a szervezet nehezebben vonja ki a vitamint az ételekből. Az alacsony B12-szint vérszegénységhez, fáradtsághoz, idegrendszeri panaszokhoz és memóriazavarokhoz vezethet. A folsav szintén fontos a vörösvértestek képződéséhez, azonban pótlása előtt mindig ellenőrizni kell a B12-vitamin szintjét, hogy elkerüljük a rejtett idegkárosodást.

D-vitamin, kalcium és multivitaminok

D-vitamin-pótlásra elsősorban a napfény hiánya, csökkent mozgásképesség, csontritkulás vagy magas töréskockázat esetén lehet szükség, de az egészséges időseknél a rutinszerű pótlás nem feltétlenül csökkenti a csonttörések esélyét. A kalciumot és a magnéziumot lehetőség szerint az étrendből érdemes fedezni. Bár a multivitaminok hasznosak lehetnek az egyoldalúan táplálkozóknak, nagy volumenű kutatások nem igazolták, hogy mindennapos szedésük egyértelműen meghosszabbítaná az élettartamot vagy csökkentené a halálozás kockázatát.