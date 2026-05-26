Amit a jég alatt találtak, az az orvostudomány rémálma és álma egyszerre

A kutatók a megoldást a természetben keresték, és a szibériai szalamandra lenyűgöző túlélési képességeiből merítettek ihletet. Ez a parányi kétéltű képes túlélni a Föld legszélsőségesebb hidegeit is; akár mínusz 50 fokos hőmérsékleten is hibernálódik, és évtizedeket is átvészelhet a permafrosztba fagyva. Amikor az időjárás felmelegszik, egyszerűen folytatja normális életviteltét. A titka a mája által termelt glicerinben rejlik, amely egyfajta természetes „fagyállóként" működik: csökkenti a fagyáspontot a testében, így megóvja a sejteket a lefagyasztás során.

Sikeresen oldották meg a kutatók az agyszövet lefagyasztását és újraélesztését

Lefagyasztás: a jégkristályok veszélyei

Extrém hidegben a víz jégkristályokká alakul, ami általában végzetes az élőlényekre nézve.

A jégkristályok képződése az oka annak, hogy az extrém hideg általában annyira káros az élőlényekre”

– magyarázza Alexander German, az Uniklinikum Erlangen Molekuláris Neurológiai Tanszékének kutatója. A kristályok ugyanis mechanikailag roncsolják a sejteket, elpusztítva ezáltal a szövetek rendkívül érzékeny nanostruktúráját.

Hogy ezt elkerüljék, a kutatók a vitrifikáció, azaz üvegesedés folyamatát alkalmazzák, melynek során speciális vegyszerek segítségével érik el, hogy a sejtekben lévő víz jégkristályok nélkül, mínusz 130 Celsius-fokon szilárduljon egy üvegszerű állapottá. Az agyszövet esetében azonban hatalmas akadályt jelentett, hogy az eddig használt fagyálló anyagok mérgezőek voltak, és elpusztították a több százmillió idegsejtet összekötő apró kapcsolódási pontokat,

a szinapszisokat.

A sikeres felolvasztás és a jövő lehetőségei

Alexander German és kollégái optimalizálták a tartósítószerek összetételét és a hűtési eljárást, hogy megóvják ezt a komplex neurális hálózatot. A módszert rágcsálók hippokampuszán tesztelték, amely az emlékezésért felelős agyterület.

Az eredmények lenyűgözőek lettek. A sikeres felolvasztás után az elektronmikroszkópos felvételek igazolták, hogy a szövet szerkezete teljesen sértetlen maradt. Sőt, az idegsejtek nem csupán túlélték az eljárást: az agyi hálózatban újra megjelentek az elektromos jelek, és a tanulásért, valamint a memóriáért felelős szinaptikus folyamatok is megfelelően működtek.