Kiderült az igazság: meglepően sok ember fantáziál másról az ágyban

Egy új kutatás szerint rengetegen fantáziálnak más emberekről szex közben, és ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy boldogtalanok a kapcsolatukban. A szakértők szerint az emberi agy természetes módon működik így, és a fantázia gyakran teljesen elszakad a való életbeli vágyaktól. A kutatásban részt vevő szakemberek szerint sok ember azért ijed meg ezektől a gondolatoktól, mert úgy érzik, hogy ezzel megcsalják a partnerüket. A pszichológusok azonban hangsúlyozzák: a fantázia és a valós szándék két teljesen külön dolog.

Sokan fantáziálnak más emberekről szex közben, de ez még segíthet is a kapcsolatban

Mit jelent a fantázia szex közben?

A szakértők szerint az emberek agya gyakran automatikusan generál különféle képeket és gondolatokat intimitás közben is. Különösen hosszabb kapcsolatokban gyakori, hogy az emberek időnként más személyekről fantáziálnak. Ez azonban önmagában még nem utal arra, hogy megromlott volna a kapcsolat vagy csökkent volna az érzelmi kötődés. Sőt, a fantáziák akár fokozhatják is az izgalmat és a szexuális elégedettséget, miközben sok embernél egyáltalán nincs valódi szándék arra, hogy a képzeletét a valóságban is megélje.

Mikor lehet probléma a fantáziálás?

A szakemberek szerint akkor érdemes komolyabban foglalkozni a helyzettel, ha valaki kizárólag úgy tud örömöt találni az együttlétekben, hogy közben teljesen más emberekre gondol. Ez már utalhat érzelmi vagy szexuális elégedetlenségre a kapcsolatban. Problémát jelenthet az is, ha a párok között megszűnik az őszinte kommunikáció, vagy ha a fantáziák titkolása bűntudatot és szorongást okoz – írja az iflscience.com.

