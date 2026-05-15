Futurisztikus robotfarkasok árasztják el Japánt – nagy a kereslet

A probléma gyökere az, hogy Japán vidéki területein drasztikusan csökkent a lakosság száma az elmúlt évtizedekben. Következésképpen a természet visszahódítja azokat a területeket, amelyeket korábban emberek laktak. A medvék és más vadállatok egyre bátrabban közelítik meg a településeket, ami veszélyt jelent mind az emberekre, mind az állatokra nézve. Ezt a problémát hivatott megoldani a robotfarkas.

A robotfarkas elijeszti a medvéket

Fotó: Ohta Seiki

Monster Wolf: a robotfarkas, amely nem ismer félelmet

A robotfarkas fejlesztésének élén Yuji Ohta, a Takikawa városában működő Ohta Seiki nevű cég elnöke áll. A „Monster Wolf" névre keresztelt szerkezet valóban félelmetes látványt nyújt: élethű szőrzet, világító vörös szemek és egy sor ijesztő hang teszi hatásossá. Ráadásul a robot 18 különböző hangot képes kiadni, beleértve a farkasüvöltést, emberi hangokat és lövéseket is.

Yuji Ohta és csapata eredetileg más célra tervezte a szerkezetet, ám hamar felismerték, hogy a robotfarkas tökéletesen alkalmas a vadállatok távoltartására. Az eszköz mozgásérzékelőkkel van felszerelve, amelyek aktiválják a fejét és a hangrendszert, amint élőlény közeledik. Ennek eredményeképpen a medvék és más állatok gyorsan megtanulják elkerülni ezeket a területeket.

Japán vidéki közösségei fellélegezhetnek

A japán kormányzat és a helyi önkormányzatok lelkesen fogadták az innovatív megoldást. A robotfarkas telepítése óta jelentősen csökkent a medvetámadások és a mezőgazdasági károk száma. Továbbá a helyiek biztonságérzete is megnőtt, hiszen tudják, hogy a modern technológia őrködik felettük, ezért nagy a kereslet a szerkezetekre, amelyek ára nagyjából 1 millió forint.

Az eredmények magukért beszélnek: egyes régiókban szinte teljesen megszűntek a medve behatolások a robotfarkasok telepítését követően. A gazdálkodók most már nyugodtan dolgozhatnak a földjeiken, anélkül hogy állandóan a veszélyes ragadozóktól kellene tartaniuk. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy ez a megoldás az állatoknak sem árt – egyszerűen csak elijeszti őket.

Mit tartogat a robotikus állatvédelem?

A Monster Wolf sikere inspirálóan hatott más országokra is, amelyek hasonló problémákkal küzdenek. Az innováció nemcsak Japánban, hanem világszerte felkeltette a természetvédők és a technológiai szakemberek érdeklődését. Mindemellett a robotfarkas környezetbarát alternatívát jelent a hagyományos vadgazdálkodási módszerekkel szemben.