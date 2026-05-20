Elveszett pergamen buktatta le a pusztító járvány túlélőit

A Durham Egyetem kutatói a Brit Könyvtár középkori gyűjteményében bukkantak rá egy korábban észrevétlen pergamentöredékre, amely a fekete halál túlélőiről tartalmaz meglepően részletes információkat. A dokumentum egy angliai kolostor birtokához kapcsolódott, és azt rögzítette, mely parasztok estek ki a munkából a pestis miatt, illetve mennyi idő alatt tértek vissza dolgozni. A kutatók szerint az irat rendkívül ritka betekintést ad abba, hogyan élhették túl emberek a 14. század legszörnyűbb járványát.

A fekete halálban megbetegedett és felgyógyult parasztok listáját találták meg egy brit pergamenen

Kép: Brown et al., Historical Research,2026

Mit árul el a fellelt pergamen a fekete halálról?

A dokumentum 22 olyan embert sorol fel, akik valószínűleg elkapták a fekete halált 1349-ben, mégis túlélték a fertőzést. A pergamen nemcsak a nevüket őrizte meg, hanem azt is, mennyi ideig voltak munkaképtelenek. A leggyorsabban Henry Brown épült fel, aki mindössze egyetlen hétre maradt távol, mások jóval tovább szenvedtek: John Derworth és Agnes Mold például kilenc hétig nem tudott dolgozni.

Az átlagos felépülési idő három-négy hét körül lehetett. Becslések szerint Európa lakosságának akár egyharmada vagy fele is meghalhatott pár év alatt.

A középkori források többnyire a halottakat dokumentálták, ezért rendkívül kevés információ maradt fenn azokról, akik túlélték a betegséget.

Milyen tüneteket élhettek túl?

A korabeli beszámolók szerint a fekete halál brutális tüneteket okozott.

A betegek nyakán és ágyékán fájdalmas, gennyes duzzanatok – úgynevezett bubók – jelentek meg, sokan magas láztól, vérhányástól és súlyos gyengeségtől szenvedtek.

Egy Geoffrey le Baker nevű középkori krónikás arról írt, hogy egyes emberek egyik napról a másikra meghaltak, míg mások hosszú szenvedés után felépültek. Szerinte azoknak volt nagyobb esélyük a túlélésre, akiknél a duzzanatok kifakadtak vagy lassabban fejlődtek ki. A kutatók szerint a most felfedezett pergamen bizonyítja, hogy még a fekete halál idején is sokan képesek voltak felépülni a fertőzésből, méghozzá néhány hét alatt.

Kiknek lehetett nagyobb esélyük a túlélésre?

A történészek szerint érdekes, hogy a túlélők között feltűnően sok volt a tehetősebb paraszt. Elképzelhető, hogy jobb táplálkozásuk és életkörülményeik miatt könnyebben átvészelték a fertőzést és a másodlagos betegségeket.

A dokumentumban szereplő 22 emberből 19 férfi volt, de a kutatók szerint ez valószínűleg inkább a középkori földbirtoklási rendszer torzítása miatt alakult így, nem pedig azért, mert a pestis elsősorban a nőket ölte volna meg.

A pergamenből az is kiderül, mennyire bénító hatása volt a járványnak a mindennapi életre. A 22 beteg összesen 91 hétnyi munkát hagyott ki mindössze 13 hét alatt. Egy átlagos évben ugyanebben az időszakban csak két-három hasonló hiányzást jegyeztek fel.

Miért fontos ez a felfedezés?