Olyan fekete lyukat találtak, amely idősebb a saját galaxisánál

A Nature és a Monthly Notices of the Royal Astronomical Society folyóiratokban megjelent tanulmányok az Abell2744-QSO1 (röviden QSO1) nevű objektum vizsgálatán alapulnak, és alapjaiban rengetik meg a fekete lyukak és a galaxisok kialakulásának sorrendjéről alkotott klasszikus elképzeléseket. Az asztrofizika egyik régóta fennálló rejtélye az úgynevezett „tyúk vagy a tojás” probléma: vajon először egy hatalmas galaxis alakult ki, amelynek csillagai életük végén összeomlottak, majd ezek a kisebb fekete lyukak összeolvadva hoztak létre szupermasszív monstrumokat? Vagy a fekete lyukak már a kezdetektől jelen voltak, és ők alakították ki maguk körül a galaxisokat? Az új eredmények határozottan ez utóbbi felé billentik a mérleget.

A NASA/ESA/CSA James Webb űrteleszkóp példátlan képalkotó és spektroszkópiai képességeit kihasználva a kutatóknak sikerült feltérképezniük az Abell2744-QSO1 jelű, több mint 13 milliárd fényévre található törpegalaxis központjában lévő fekete lyuk körül keringő gáz mozgását és összetételét. Az eredmények arra utalnak, hogy az 50 millió naptömegű fekete lyuk hamarabb létezett, mint a gazdagalaxisa – feltehetően az Ősrobbanás utáni első másodpercben keletkezett –, és már a kezdetektől fogva hatalmas méretű lehetett.

Szupermasszív fekete lyuk a pöttyben

Az Abell2744-QSO1 egy úgynevezett „kis piros pötty” (Little Red Dot), amely mindössze 700 millió évvel az Ősrobbanás után létezett, és több mint 13 milliárd fényévre található tőlünk. A megfigyelését az tette lehetővé, hogy az Abell 2744 galaxishalmaz (Pandora-halmaz) gravitációs lencseként felnagyítja és megsokszorozza a képét. Bár az objektum mindössze 1300 fényév átmérőjű, a középpontjában egy becslések szerint 50 millió naptömegű szupermasszív fekete lyuk terpeszkedik.

A kutatócsoport a James Webb űrtávcső NIRSpec műszerének spektroszkópiai képességeit használta fel a QSO1 gázfelhőjének elemzéséhez. Ignas Juodžbalis (Cambridge-i Egyetem) és Cosimo Marconcini (Firenzei Egyetem) vezetésével feltérképezték a hidrogéngáz mozgását, és megállapították, hogy az úgynevezett Kepler-féle mozgást végez, ami arra utal, hogy a tömeg jelentős része a középpontban összpontosul.

A korábbi elképzelések felülírása

„Ez egy figyelemre méltó felfedezés” – nyilatkozta Roberto Maiolino, a Cambridge-i Egyetem kutatója és a tanulmányok társszerzője. „Paradigmaváltásról beszélhetünk, a fekete lyukak kialakulásának és növekedésének klasszikus forgatókönyveinek teljes újraértékeléséről.”