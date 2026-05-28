Olyan fekete lyukat találtak, amely idősebb a saját galaxisánál

A Nature és a Monthly Notices of the Royal Astronomical Society folyóiratokban megjelent tanulmányok az Abell2744-QSO1 (röviden QSO1) nevű objektum vizsgálatán alapulnak, és alapjaiban rengetik meg a fekete lyukak és a galaxisok kialakulásának sorrendjéről alkotott klasszikus elképzeléseket. Az asztrofizika egyik régóta fennálló rejtélye az úgynevezett „tyúk vagy a tojás” probléma: vajon először egy hatalmas galaxis alakult ki, amelynek csillagai életük végén összeomlottak, majd ezek a kisebb fekete lyukak összeolvadva hoztak létre szupermasszív monstrumokat? Vagy a fekete lyukak már a kezdetektől jelen voltak, és ők alakították ki maguk körül a galaxisokat? Az új eredmények határozottan ez utóbbi felé billentik a mérleget.
Szupermasszív fekete lyuk a pöttyben
Az Abell2744-QSO1 egy úgynevezett „kis piros pötty” (Little Red Dot), amely mindössze 700 millió évvel az Ősrobbanás után létezett, és több mint 13 milliárd fényévre található tőlünk. A megfigyelését az tette lehetővé, hogy az Abell 2744 galaxishalmaz (Pandora-halmaz) gravitációs lencseként felnagyítja és megsokszorozza a képét. Bár az objektum mindössze 1300 fényév átmérőjű, a középpontjában egy becslések szerint 50 millió naptömegű szupermasszív fekete lyuk terpeszkedik.
A kutatócsoport a James Webb űrtávcső NIRSpec műszerének spektroszkópiai képességeit használta fel a QSO1 gázfelhőjének elemzéséhez. Ignas Juodžbalis (Cambridge-i Egyetem) és Cosimo Marconcini (Firenzei Egyetem) vezetésével feltérképezték a hidrogéngáz mozgását, és megállapították, hogy az úgynevezett Kepler-féle mozgást végez, ami arra utal, hogy a tömeg jelentős része a középpontban összpontosul.
A korábbi elképzelések felülírása
„Ez egy figyelemre méltó felfedezés” – nyilatkozta Roberto Maiolino, a Cambridge-i Egyetem kutatója és a tanulmányok társszerzője. „Paradigmaváltásról beszélhetünk, a fekete lyukak kialakulásának és növekedésének klasszikus forgatókönyveinek teljes újraértékeléséről.”
A gázsebesség mérései alapján a kutatók közvetlenül kiszámították a fekete lyuk tömegét, és kiderült, hogy az a QSO1 teljes tömegének megdöbbentő kétharmadát teszi ki.
- Összehasonlításképpen: a közeli univerzumban a szupermasszív fekete lyukak a gazdagalaxisuk tömegének csak elenyésző töredékét adják.
Ezen túlmenően a gáz összetétele szinte kizárólag hidrogénből és héliumból áll, ami arra utal, hogy a rendszerből hiányoznak a csillagok fejlődése során létrejövő nehezebb elemek (mint például az oxigén). A QSO1 fényessége a Napénak kevesebb mint 0,5%-a, így ez az egyik legősibb, érintetlenebb galaktikus környezet, amelyet valaha mértek.
Az Ősrobbanás első másodperce
Ezek az adatok arra utalnak, hogy a QSO1 szupermasszív fekete lyuka nem alakulhatott ki fokozatosan, csillagtömegű fekete lyukak összeolvadásával. Juodžbalis szerint sokkal valószínűbb, hogy egy ősi fekete lyukkal (primordial black hole) vagy egy közvetlen összeomlással létrejött fekete lyukkal van dolgunk, amely akár az Ősrobbanás első másodpercében is formálódhatott, majd „nehéz magként” kezdte el építeni maga köré a galaxist.
A James Webb űrtávcső ezen páratlan felbontású adatai nemcsak a QSO1 megértéséhez kulcsfontosságúak, hanem megerősítik a korábbi, közvetett tömegméréseket is a korai univerzum fekete lyukaira vonatkozóan. A csillagászok most további, hasonló objektumok vizsgálatával remélik igazolni, hogy a szupermasszív fekete lyukak valóban megelőzték galaxisaikat a kozmikus történelem hajnalán.