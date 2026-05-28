fekete lyuk

Olyan fekete lyukat találtak, amely idősebb a saját galaxisánál

Egy forradalmi felfedezés rajzolja át a kozmológia eddigi képét. A James Webb űrtávcső (JWST) adatai alapján kutatók olyan szupermasszív fekete lyukat azonosítottak, amely feltehetően a galaxisánál is ősibb.
A Nature és a Monthly Notices of the Royal Astronomical Society folyóiratokban megjelent tanulmányok az Abell2744-QSO1 (röviden QSO1) nevű objektum vizsgálatán alapulnak, és alapjaiban rengetik meg a fekete lyukak és a galaxisok kialakulásának sorrendjéről alkotott klasszikus elképzeléseket. Az asztrofizika egyik régóta fennálló rejtélye az úgynevezett „tyúk vagy a tojás” probléma: vajon először egy hatalmas galaxis alakult ki, amelynek csillagai életük végén összeomlottak, majd ezek a kisebb fekete lyukak összeolvadva hoztak létre szupermasszív monstrumokat? Vagy a fekete lyukak már a kezdetektől jelen voltak, és ők alakították ki maguk körül a galaxisokat? Az új eredmények határozottan ez utóbbi felé billentik a mérleget. 

fekete lyuk This is an image from NIRCam (Near Infrared Camera) on Webb that shows Abell2744-QSO1, magnified and triply imaged by galaxy cluster Abell 2744. Abell2744-QSO1 (QSO1) is a prototypical Little Red Dot, one of the first of hundreds of tiny glowing flecks of infrared light that Webb has found speckling the early Universe. QSO1 is roughly 1,300 light-years across and with a cosmological redshift (z) of 7, its light dates back to just 700 million years after the Big Bang, when the Universe was only 5% of its current age. QSO1 is ideal for study because it is gravitationally lensed, both magnified and triply imaged by Abell 2744, the intervening mega-cluster of galaxies that warps its surrounding space-time. Detailed study of the brightest of the three lensed images, QSO1A (upper right), shows that the object consists of a central supermassive black hole 50 million times the mass of the Sun, surrounded by a cloud of hydrogen and helium gas with very small amounts of heavier elements like oxygen. Unlike supermassive black holes in nearby galaxies, which make up only a tiny fraction of their host galaxy’s total mass, QSO1’s black hole contains twice as much mass as the galactic material surrounding it. [Image description: Image showing hundreds of bright objects of different size, colour, and shape on the black background of space. Colours range from white to deep red. Shapes include elliptical, spiral, dot-like, dash-like, and arcuate.Three objects in the central part of the image are called out with small white boxes that contain images of the three objects. From top to bottom these are labeled QSO1A, QSO1B, and QSO1C. At the centre of each box is a tiny, circular red dot. QSO1A (top) is notably larger, brighter, and clearer than the other two. QSO1B, in the middle, is the smallest and fuzziest, and is somewhat washed out by the light of a larger white object next to it.]
A NASA/ESA/CSA James Webb űrteleszkóp példátlan képalkotó és spektroszkópiai képességeit kihasználva a kutatóknak sikerült feltérképezniük az Abell2744-QSO1 jelű, több mint 13 milliárd fényévre található törpegalaxis központjában lévő fekete lyuk körül keringő gáz mozgását és összetételét. Az eredmények arra utalnak, hogy az 50 millió naptömegű fekete lyuk hamarabb létezett, mint a gazdagalaxisa – feltehetően az Ősrobbanás utáni első másodpercben keletkezett –, és már a kezdetektől fogva hatalmas méretű lehetett.
Fotó: ESA/Webb

Szupermasszív fekete lyuk a pöttyben

Az Abell2744-QSO1 egy úgynevezett „kis piros pötty” (Little Red Dot), amely mindössze 700 millió évvel az Ősrobbanás után létezett, és több mint 13 milliárd fényévre található tőlünk. A megfigyelését az tette lehetővé, hogy az Abell 2744 galaxishalmaz (Pandora-halmaz) gravitációs lencseként felnagyítja és megsokszorozza a képét. Bár az objektum mindössze 1300 fényév átmérőjű, a középpontjában egy becslések szerint 50 millió naptömegű szupermasszív fekete lyuk terpeszkedik. 

A kutatócsoport a James Webb űrtávcső NIRSpec műszerének spektroszkópiai képességeit használta fel a QSO1 gázfelhőjének elemzéséhez. Ignas Juodžbalis (Cambridge-i Egyetem) és Cosimo Marconcini (Firenzei Egyetem) vezetésével feltérképezték a hidrogéngáz mozgását, és megállapították, hogy az úgynevezett Kepler-féle mozgást végez, ami arra utal, hogy a tömeg jelentős része a középpontban összpontosul.

A korábbi elképzelések felülírása

„Ez egy figyelemre méltó felfedezés” – nyilatkozta Roberto Maiolino, a Cambridge-i Egyetem kutatója és a tanulmányok társszerzője. „Paradigmaváltásról beszélhetünk, a fekete lyukak kialakulásának és növekedésének klasszikus forgatókönyveinek teljes újraértékeléséről.”

A gázsebesség mérései alapján a kutatók közvetlenül kiszámították a fekete lyuk tömegét, és kiderült, hogy az a QSO1 teljes tömegének megdöbbentő kétharmadát teszi ki.

  • Összehasonlításképpen: a közeli univerzumban a szupermasszív fekete lyukak a gazdagalaxisuk tömegének csak elenyésző töredékét adják.

Ezen túlmenően a gáz összetétele szinte kizárólag hidrogénből és héliumból áll, ami arra utal, hogy a rendszerből hiányoznak a csillagok fejlődése során létrejövő nehezebb elemek (mint például az oxigén). A QSO1 fényessége a Napénak kevesebb mint 0,5%-a, így ez az egyik legősibb, érintetlenebb galaktikus környezet, amelyet valaha mértek.

Az Ősrobbanás első másodperce

Ezek az adatok arra utalnak, hogy a QSO1 szupermasszív fekete lyuka nem alakulhatott ki fokozatosan, csillagtömegű fekete lyukak összeolvadásával. Juodžbalis szerint sokkal valószínűbb, hogy egy ősi fekete lyukkal (primordial black hole) vagy egy közvetlen összeomlással létrejött fekete lyukkal van dolgunk, amely akár az Ősrobbanás első másodpercében is formálódhatott, majd „nehéz magként” kezdte el építeni maga köré a galaxist. 

A James Webb űrtávcső ezen páratlan felbontású adatai nemcsak a QSO1 megértéséhez kulcsfontosságúak, hanem megerősítik a korábbi, közvetett tömegméréseket is a korai univerzum fekete lyukaira vonatkozóan. A csillagászok most további, hasonló objektumok vizsgálatával remélik igazolni, hogy a szupermasszív fekete lyukak valóban megelőzték galaxisaikat a kozmikus történelem hajnalán.

 

