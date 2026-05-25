A felhőkarcolók királyának szánták, elátkozott szellemtorony lett belőle

Amikor az ember ránéz erre a felhőkarcolóra, az jut eszébe, hogy el fog dőlni oldalra. Valójában nem ez volt a legsúlyosabb probléma az építkezés kezdetén, hanem az, hogy ha a szél belekapaszkodik, az épületet ki akarja majd húzni a talajból - épp úgy, mint amikor kirepül a napernyő a talpából egy szélrohamkor.
A szél vízszintesen hat, de függőleges felhajtóerőt hoz létre. Egy átlagos, széles felhőkarcolónál az épület saját súlya elegendő „nehezék” erre az esetre, mert a nagy tömege nagy alapterületen oszlik el. A Steinway Tower viszont annyira keskeny, hogy az alapterülete alig nagyobb, mint egy teniszpálya, emiatt egyszerűen az épület alapzata nem elegendő súlyt jelent, hogy ellensúlyozza a tetején keletkező erőket.
A mérnökök ezért 200 acélhorgonyt fúrtak le Manhattan kőzetrétegébe, nagyjából 30 méter mélyre. Mindegyik horgony lényegében egy óriási csavar, amely az épület alapját a föld szilárd kőzetéhez rögzíti. Együtt úgy működnek, mint egy fa gyökerei: a helyén tartják a szerkezetet a szél erőhatásával szemben. A torony építése csak ez után kezdődött.
A felhőkarcoló építésének nehézségei
Miután az alapozási problémát megoldották, a csapat azonnal beleütközött a következő kihívásba: a falak kérdésébe. Egy hagyományos felhőkarcolónál a teherhordó mag vastag, és ez a vastagság viseli a terhelést. De egy ilyen vékony épületnél minden egyes centiméter, amit szerkezetre fordítanak, egyben elveszett eladható terület. Márpedig Manhattan „Billionaire’s Row” részén minden négyzetcentiméter több ezer dollárt ér.
Ezért a mérnököknek olyan falakat kellett tervezniük, amelyek szinte lehetetlenül vékonyak, mégis rendkívül erősek. Ezért a Steinway Towerben az átlagosnál háromszor nagyobb szakítószilárdságú betont használtak, ami nagyobb több eladható területet jelent emeletenként – vagyis nagyobb bevételt.
A toronyház és a légörvények
Térjünk vissza a szélhez: ez az erős alap és az erős falak ellenére meg tudja keseríteni a mérnökök életét. Az örvényleválás nevű jelenség különösen nagy fejtörést okozott a tervezőknek.
Amikor a szél egy magas, vékony épület körül áramlik, nem egyszerűen „elsiklik” mellette. Az áramlás szétválik, megkerüli az éleket, és forgó légörvényeket hoz létre, amelyek felváltva válnak le bal és jobb oldalon. Bal oldal, jobb oldal, bal oldal, jobb oldal, újra és újra. Minden egyes ilyen leválás egy kis oldalirányú lökést ad az épületnek, és ez is ismétlődik. Balra, jobbra. Egy alacsony épületnél ezt észre sem venni, de 430 méter magas felhőkarcolónál ez a ritmus összeadódik, és észrevehető kilengéssé válik.
A legrosszabb esetben, ha az örvényleválás frekvenciája megegyezik az épület saját rezgési frekvenciájával, akkor az épület minden ciklussal egyre jobban kileng. Ugyanezért nem szabad pl. egy csapat katonának egyszerre lépve átmasírozni egy hídon - a szinkronizált ritmus ugyanis szét is szakíthatja a szerkezetet.
A veszélyesek lengések kiküszöbölése
A mérnökcsapat több megoldást alkalmazott a túlzott lengések és a lengési frekvencia felerősödése ellen.
Első maga az épület formája volt. A Steinway Torony külső élei nem simák, hanem lépcsőzöttek és „szétfésültek”. Ez megzavarja a légáramlást, mielőtt szabályos örvénymintázat alakulhatna ki.
Emellett a teljes homlokzatot domború terrakotta lapokkal borították. Ez a durva és nem sík felület mikroturbulenciát hoz létre, amikor szél éri. A turbulens levegő kaotikusan áramlik, ezért nem tud kialakulni az a szabályos, váltakozó ritmus, amely veszélyes kilengést okozna.
Harmadszor, a tervezők „szélátfúvásos” szinteket nyitottak, az 51., 71. és 86. emeleten. Ezek a szintek nyitottak, tulajdonképpen lyukak az épületben, ahol a szél egyszerűen átfújhat, ahelyett hogy nyomást gyakorolna a tömör falon.
Végül, a torony tetején egy hatalmas tömegcsillapító található. Ez egy kisebb ház méretű, 800 tonnás acéltömb, amelyet hidraulikusan felfüggesztettek. Amikor az épület egyik irányba kileng, ez a tömeg az ellenkező irányba mozdul, és kiegyenlíti a mozgást, mielőtt azt a lakók érzékelnék.
Jöttek a pénzügyi problémák
Az építkezés közben, 2020 októberében a Zeta hurrikán elérte New York-ot. A torony tetején lévő darut elkapta a vihar. A daru ellensúlyaként szolgáló hatalmas acéltömb kiszabadult, és lengeni kezdett.
Az ellensúly hatalmas ívben lengett, majd nekiütközött az épületnek. A becsapódás hatalmas kárt okozott, a daru pedig majdnem összedőlt.
Két évvel később, 2022-ben, miután végre megnyitották az épületet, ismét bekerült a hírekbe került. Egy jégtömb leesett a felső szintekről, és eltalált egy autóst az utcán. Az illető túlélte, de az eset mindenhol megjelent a médiában. A világ legvékonyabb felhőkarcolója, a mérnöki csoda a Milliárdosok utcájában hirtelen már nem tűnt olyan biztonságosnak.
A történet ekkor vált igazán fájdalmassá. Amikor meghirdették a projektet, álomként árulták: luxuslakások New York egyik legkeresettebb utcáján, páratlan kilátással, a világ leggazdagabb vevőinek. A fejlesztők megvették a telket, biztosították a finanszírozást és elkezdték az építkezést.
Aztán a költségek elszálltak. Az ultranagy szilárdságú beton, az egyedi terrakotta homlokzat és a tömegcsillapító hidraulikus rendszer rendkívül drága volt. Minden egyes mérnöki megoldás az egyedi problémákra tovább növelte a költségeket. Mire az épület elkészült, a teljes költség meghaladta a 2 milliárd dollárt.
Ezután jött a csődhelyzet: egy 66 millió dolláros végrehajtási eljárás gyakorlatilag lenullázta az eredeti befektetőket. Azok, akik a kezdetektől hittek a projektben és valódi pénzt fektettek bele, végül semmit sem kaptak vissza.
Később új hitelezők léptek be, és a projekt túlélte, de a korai évek pénzügyi káosza maradandó nyomot hagyott.
Luxus a Central Park fölött
A lakásokat az eredeti tervek szerinti áron kínálták: az egyes normál lakások több mint 50 millió dollárba kerültek, a penthouse ára pedig elérte a 110 millió dollárt.
A legfelső, 1,024 négyzetméteres lakás valóban pazar kilátást és kényelmet nyújt. A négyszintes lakás a maga 57 négyzetméteres kültéri teraszával, öt hálószobájával, hat fürdőszobájával és négy nappalijával igazi koronaékszer.
A lakás első két emeletén található egy nappali, a konyha, a könyvtár, az étkező, a privát naplementés társalgó, négy vendégszoba és egy 300 négyzetméteres terasz. A fő lakosztály a harmadik emelet teljes 279 négyzetméterét elfoglalja.
A legfelső emeleten, vagyis a „királyi lakosztályban” egy teljes bárpult, egy konyha és egy vetítőterem található. Az emeleteket belső lift köti össze.
Csakhogy egy ilyen városban, mint New York, a szuperluxus piacon rengeteg alternatíva van - és sok vevő inkább mást választott, vagy aki mégis vásárolt, később szabadulni akart az ingatlanától.
Ami nem szerepelt a prospektusokban
Ez pedig a szél hatása. Hiába minden innovatív megoldás, a Steinway Torony elkezd dülöngélni, lassú, hosszú kilengésekkel, mint egy hatalmas hajó enyhe hullámzásban. A lakók egy része izgalmasnak találja, mások viszont képtelenek megszokni ezt a mozgást, és szoronganak az 1 méteres kilengések miatt.
Ráadásul, az épület - épp úgy, mint egy hajó - recseg, ropog és nyög, amikor a szélterhelés változik. Ennek az oka, hogy az acél és a beton terhelés alatt rugalmasan deformálódik, ami hangot ad. Ez teljesen normális, hiszen a szerkezet pontosan úgy viselkedik, ahogy tervezték, és a mérnöki megoldások teszik a dolgukat, nem fenyeget az összedőlés veszélye.
De éjjel 2-kor az ágyban fekve hallgatni, ahogy kattognak és ropognak a 110 millió dolláros, 35 milliárd forintos lakás falai, acélgerendái és ablaktáblái - ez nem az az élmény, amire mindenki vágyik.
Az alábbi videót Dubajban rögzítette a híres Burdzs Kalifa felhőkarcoló egy lakója. Önök szívesen hallgatnák ugyanezt órákon keresztül, egy méregdrága lakásban?
A zajt az is növeli, hogy pl. a vizet több száz méter magasra kell felpumpálni. A liftek pedig szintén ilyen magasra közlekednek nagy sebességgel, ami nem csak zajforrás, de a nyomásváltozás érzetét is kelti.
Mindezek miatt a szuperluxusként kínált felhőkarcoló nem a világ egyik legkényelmesebb és legizgalmasabb élményét nyújtja, hanem sokkal inkább olyan, mintha az ott lakók egy mérnöki kísérlet alanyai lennének.
