A felhőkarcolók királyának szánták, elátkozott szellemtorony lett belőle

Amikor az ember ránéz erre a felhőkarcolóra, az jut eszébe, hogy el fog dőlni oldalra. Valójában nem ez volt a legsúlyosabb probléma az építkezés kezdetén, hanem az, hogy ha a szél belekapaszkodik, az épületet ki akarja majd húzni a talajból - épp úgy, mint amikor kirepül a napernyő a talpából egy szélrohamkor.

Balról a második a világ legkeskenyebb felhőkarcolója, a Steinway Tower

A szél vízszintesen hat, de függőleges felhajtóerőt hoz létre. Egy átlagos, széles felhőkarcolónál az épület saját súlya elegendő „nehezék” erre az esetre, mert a nagy tömege nagy alapterületen oszlik el. A Steinway Tower viszont annyira keskeny, hogy az alapterülete alig nagyobb, mint egy teniszpálya, emiatt egyszerűen az épület alapzata nem elegendő súlyt jelent, hogy ellensúlyozza a tetején keletkező erőket.

Egy szélturbina horgony-talapzata. A felhőkarcolót sokkal nagyobb és erősebb csavarokkal rögzítették

A mérnökök ezért 200 acélhorgonyt fúrtak le Manhattan kőzetrétegébe, nagyjából 30 méter mélyre. Mindegyik horgony lényegében egy óriási csavar, amely az épület alapját a föld szilárd kőzetéhez rögzíti. Együtt úgy működnek, mint egy fa gyökerei: a helyén tartják a szerkezetet a szél erőhatásával szemben. A torony építése csak ez után kezdődött.

A felhőkarcoló építésének nehézségei

Miután az alapozási problémát megoldották, a csapat azonnal beleütközött a következő kihívásba: a falak kérdésébe. Egy hagyományos felhőkarcolónál a teherhordó mag vastag, és ez a vastagság viseli a terhelést. De egy ilyen vékony épületnél minden egyes centiméter, amit szerkezetre fordítanak, egyben elveszett eladható terület. Márpedig Manhattan „Billionaire’s Row” részén minden négyzetcentiméter több ezer dollárt ér.

A fotón látható, milyen kis alapterületre, épületek közé kellett beerőszakolni a világ legkeskenyebb felhőkarcolóját

Ezért a mérnököknek olyan falakat kellett tervezniük, amelyek szinte lehetetlenül vékonyak, mégis rendkívül erősek. Ezért a Steinway Towerben az átlagosnál háromszor nagyobb szakítószilárdságú betont használtak, ami nagyobb több eladható területet jelent emeletenként – vagyis nagyobb bevételt.

A toronyház és a légörvények

Térjünk vissza a szélhez: ez az erős alap és az erős falak ellenére meg tudja keseríteni a mérnökök életét. Az örvényleválás nevű jelenség különösen nagy fejtörést okozott a tervezőknek.