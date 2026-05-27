Gondolatkísérlet: mi történne, ha a fény sebessége lelassulna

A válasz meglehetősen bonyolult, és messze túlmutat azon, hogy csupán több időbe telne, amíg a Nap fénye eléri a Földet. A fény sebessége ugyanis nem pusztán a száguldó fotonokról szól, hanem ez az a váltószám, amely összeköti a teret és az időt, valamint az energiát és a tömeget. Ha a fénysebesség értéke jelentősen lecsökkenne, a fizika leghíresebb egyenlete, az E=mc² értelmében sokkal kevesebb energia állna rendelkezésre a világegyetemben. Röviden: ha babrálunk a fény sebességével, a világegyetemben minden a feje tetejére áll.

A fény sebességének lassulása drámai következményekkel járna az egész világegyetemben

Fotó: Gemini MI

Egy sci-fi forgatókönyv a fényről: az ikerparadoxon a mindennapokban

Képzeljünk el egy sci-fi történetet, ahol a tér egy bizonyos részén szándékosan lecsökkentik a fény sebességét. Ebben a forgatókönyvben két szereplőt elválasztanak egymástól egy idegen naprendszer különböző bolygóin. A probléma az, hogy minél közelebb kerülünk a fénysebességhez, a külső szemlélő számára az idő annál inkább lelassul. Egy olyan univerzumban, ahol egy extrém lassulás után a fény már csak araszolva halad, ez a hatás mindennapivá válna.

Ha elmennénk kocogni egyet egy ilyen világban, könnyen megtapasztalhatnánk az ikerparadoxon jelenségét: miközben mi fiatalok és izzadtak maradunk, a lusta barátunk, aki otthon maradt, borzalmasan megöregedne a távollétünk alatt. A karakterek sorsa megpecsételődne, soha nem találkozhatnának újra. Ha ugyanis űrhajóba szállnának, hogy eljussanak a másik bolygóra, az extrém idődilatációhoz (időtáguláshoz) vezetne. Aki egyhelyben várakozna, egyszerűen megöregedne és meghalna, mielőtt a másik odaérhetne hozzá.

Látható Doppler-effektus: vöröseltolódás és kékeltolódás

A fénysebesség drasztikus csökkenése vizuálisan is lenyűgöző, bár furcsa jelenségeket eredményezne, hiszen szabad szemmel is láthatóvá válna a vöröseltolódás és a kékeltolódás. Ez a jelenség lényegében a Doppler-effektushoz hasonlít. Ahogy azt Dr. Marion Cromb egy 2020-as tanulmányhoz fűzött nyilatkozatában elmagyarázta: a lineáris Doppler-effektust a legtöbb ember onnan ismeri, ahogy a közeledő mentőautó szirénájának hangmagassága megemelkedik, majd a távolodó autóé lecsökken.