Gondolatkísérlet: mi történne, ha a fény sebessége lelassulna

A válasz meglehetősen bonyolult, és messze túlmutat azon, hogy csupán több időbe telne, amíg a Nap fénye eléri a Földet. A fény sebessége ugyanis nem pusztán a száguldó fotonokról szól, hanem ez az a váltószám, amely összeköti a teret és az időt, valamint az energiát és a tömeget. Ha a fénysebesség értéke jelentősen lecsökkenne, a fizika leghíresebb egyenlete, az E=mc² értelmében sokkal kevesebb energia állna rendelkezésre a világegyetemben. Röviden: ha babrálunk a fény sebességével, a világegyetemben minden a feje tetejére áll.
Egy sci-fi forgatókönyv a fényről: az ikerparadoxon a mindennapokban
Képzeljünk el egy sci-fi történetet, ahol a tér egy bizonyos részén szándékosan lecsökkentik a fény sebességét. Ebben a forgatókönyvben két szereplőt elválasztanak egymástól egy idegen naprendszer különböző bolygóin. A probléma az, hogy minél közelebb kerülünk a fénysebességhez, a külső szemlélő számára az idő annál inkább lelassul. Egy olyan univerzumban, ahol egy extrém lassulás után a fény már csak araszolva halad, ez a hatás mindennapivá válna.
Ha elmennénk kocogni egyet egy ilyen világban, könnyen megtapasztalhatnánk az ikerparadoxon jelenségét: miközben mi fiatalok és izzadtak maradunk, a lusta barátunk, aki otthon maradt, borzalmasan megöregedne a távollétünk alatt. A karakterek sorsa megpecsételődne, soha nem találkozhatnának újra. Ha ugyanis űrhajóba szállnának, hogy eljussanak a másik bolygóra, az extrém idődilatációhoz (időtáguláshoz) vezetne. Aki egyhelyben várakozna, egyszerűen megöregedne és meghalna, mielőtt a másik odaérhetne hozzá.
Látható Doppler-effektus: vöröseltolódás és kékeltolódás
A fénysebesség drasztikus csökkenése vizuálisan is lenyűgöző, bár furcsa jelenségeket eredményezne, hiszen szabad szemmel is láthatóvá válna a vöröseltolódás és a kékeltolódás. Ez a jelenség lényegében a Doppler-effektushoz hasonlít. Ahogy azt Dr. Marion Cromb egy 2020-as tanulmányhoz fűzött nyilatkozatában elmagyarázta: a lineáris Doppler-effektust a legtöbb ember onnan ismeri, ahogy a közeledő mentőautó szirénájának hangmagassága megemelkedik, majd a távolodó autóé lecsökken.
Ha ezt a koncepciót a fény hullámhosszára alkalmazzuk, és hozzávesszük a világegyetem tágulását, megkapjuk a vörös- és kékeltolódás alapját. Ha valami távolodik tőlünk, az vörösebbnek tűnik, ha pedig közeledik, kékebbnek. Normál esetben ez jelentős felszerelés nélkül észrevehetetlen – nem véletlen, hogy Edwin Hubble 1929-es felfedezéséig nem is tudtunk a vöröseltolódásról.
Kísérlet a képernyőn: A Slower Speed of Light játék
Mivel a fény sebességének tényleges csökkentése nemcsak lehetetlen, de kifejezetten ellenjavallt is lenne a fizika törvényei miatt, a tudósok egy biztonságosabb módját választották a jelenség bemutatásának. Oktatási célokból az MIT 2012-ben megalkotta az A Slower Speed of Light játék nevű szoftvert. (A játék ingyen letölthető a MIT Game Lab weoldaláról).
A fejlesztők leírása szerint ez egy belső nézetes (first-person) játékprototípus, amelyben a játékosok egy 3D-s térben navigálnak, miközben olyan gömböket gyűjtenek, amelyek fokozatosan csökkentik a fény sebességét. A program valós időben, csúcspontos pontossággal rendereli le azokat az optikai furcsaságokat, amelyeket a valóságban sosem láthatnánk. A játékosok megtapasztalhatják a Doppler-effektust (a látható fény vörös- és kékeltolódását, valamint az infravörös és ultraibolya fény látható tartományba csúszását), az úgynevezett „keresőfény-effektust" (a haladási irányban megnövekedett fényerőt), és természetesen az idődilatációt is.
Bár a világegyetem alapvető szabályait a valóságban nem írhatjuk felül, a játék nagyszerű lehetőséget kínál arra, hogy a legtöbb operációs rendszeren mi is bepillantást nyerjünk a fizika legfurcsább, szürreális mélységeibe.